29 Martie, calendarul zilei: Lucy Lawless împlinește 58 de ani, Dan Bittman 64. Christopher Lambert face 69 de ani

Elena Stănică-Ezeanu
Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 29 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Lucy Lawless este o actriță, cântăreață și activistă din Noua Zeelandă, cunoscută la nivel mondial pentru rolurile sale puternice și carisma de pe ecran. S-a născut pe 29 martie 1968, în Auckland, într-o familie numeroasă. A studiat la University of Auckland, unde a fost interesată inițial de limbi străine și muzică, înainte de a se orienta spre actorie. A devenit celebră datorită rolului principal din serialul Xena: Warrior Princess (1995–2001). Personajul Xena, o războinică puternică și independentă, a devenit un simbol al feminismului și a influențat generații de fani. Ulterior, a apărut în numeroase producții de televiziune, inclusiv în seriale precum Spartacus și Battlestar Galactica. Este și cântăreață, participând la concerte și spectacole live. A apărut inclusiv pe Broadway și în show-uri muzicale. Este cunoscută pentru implicarea sa în activism, în special în cadrul organizației Greenpeace. A susținut campanii pentru protecția mediului și împotriva schimbărilor climatice, participând chiar la acțiuni de protest.

Dan Bittman este un artist emblematic al muzicii românești, cunoscut atât pentru vocea sa puternică, cât și pentru longevitatea carierei sale. Născut pe 29 martie 1962, în București, a studiat muzica încă din copilărie și a cântat în diverse formații locale înainte de a se alătura trupei Holograf, care avea deja o reputație solidă în rockul românesc. Sub conducerea sa, formația a lansat numeroase hituri îndrăgite, precum Banii vorbesc sau Să nu-mi iei niciodată dragostea. Pe lângă activitatea muzicală, Dan Bittman a fost prezent și în televiziune, fiind jurat sau prezentator în diverse emisiuni. De asemenea, a reprezentat România la Eurovision Song Contest 1994. S-a implicat și în acțiuni sociale și caritabile, participând la concerte pentru cauze comunitare și proiecte educative.

Christopher Lambert este un actor franco-american, născut pe 29 martie 1957, în Great Neck, New York, SUA. Este cunoscut la nivel internațional pentru rolul său iconic din filmul Highlander, unde a interpretat personajul Connor MacLeod, un războinic nemuritor. De-a lungul carierei, Lambert a jucat în numeroase filme europene și americane, printre care Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes și Mortal Kombat, demonstrând versatilitate în roluri de acțiune și dramă. Pe lângă actorie, a fost implicat și în proiecte de televiziune și în producție de film. Este pasionat de artă și muzică, participând ocazional la proiecte culturale și evenimente caritabile. Christopher Lambert rămâne un actor emblematic al filmelor de acțiune și fantasy ale anilor ‘80 și ‘90, fiind recunoscut internațional pentru prezența sa impunătoare și carismatică.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1815: Costache Caragiale 🇷🇴🎭 dramaturg și actor, primul director al TNB
🎂1878: Elena Farago 🇷🇴✒️ Cățelușul șchiop, Gândăcelul, Cloșca, Sfatul degetelor, Motanul pedepsit
🎂1899: Lavrenti Beria 🇷🇺✫ șeful NKVD, serviciul de represiuni politice al lui Stalin
🎂1939: Terence Hill 🇮🇹🎬
🎂1943: Vangelis 🇬🇷🎵
🎂1954: Augustin Zegrean 🇷🇴⚖️
🎂1957: Christopher Lambert 🇺🇸🎬 „Nemuritorul” (Highlander)
🎂1961: Florin Segărceanu 🇷🇴🥎
🎂1962: Dan Bittman 🇷🇴🎵
🎂1964: Elle Macpherson 🇦🇺💃🏻
🎂1968: Lucy Lawless 🇳🇿🎬 Xena: Warrior Princess (1995 – 2001)
🎂1972: Rui Costa 🇵🇹⚽️
🎂1972: Robert Sorin Negoiță 🇷🇴🗣
🎂1973: Cristian Panait 🇷🇴⚖️ procuror român a cărui sinucidere, la 29 de ani, a fost intens mediatizata. „De ce eu?” este un film inspirat de cazul Panait
🎂1974: Iulian Filipescu 🇷🇴⚽️
🎂1978: Cătălin Cursaru 🇷🇴⚽️
🎂1988: Andrei Ionescu 🇷🇴⚽️
🎂1991: Fabio Borini 🇮🇹⚽️

Decese 🕯

🕯️1963: Traian Săvulescu 🇷🇴🔬 fondator al Școlii românești de fitopatologie, primul care a făcut cunoscută în România flora Arabiei și Palestinei, membru și președinte al Academiei Române
🕯️2025: Richard Chamberlain 🇺🇸🎬 Shogun (1983)

Calendar 🗒

🗒1549: Este fondat orașul Salvador, Bahia, prima capitală a Braziliei
🗒1871: Regina Victoria inaugurează Royal Albert Hall în Londra. În viitor, aici vor fi prezentate evenimente majore
🗒1923: Intră în vigoare Constituția României din 1923, adoptată ca urmare a Marii Uniri
🗒1964: România și Argentina ridică legațiile la nivel de ambasadă
🗒1973: Ultimii soldați americani părăsesc sudul Vietnamului
🗒1974: Mariner 10, fără echipaj uman, devine prima naveta spațială care a vizitat planeta Mercur, trimițând peste 2.000 de imagini pe Pământ
🗒1998: La Lisabona, podul Ponte Vasco da Gama a fost deschis traficului. Cu o lungime de peste 17 kilometri, este cel mai lung pod din Europa
🗒2005: Echipa feminină de tenis de masă a României a câștigat pentru a treia oară titlul european
🗒2010: La Moscova un dublu atentat cu bombă a ucis 40 de persoane în 2 stații de metrou, una din ele fiind situată la 500 metri de Kremlin
🗒2017: Premierul britanic Theresa May a semnat scrisoarea oficială pentru activarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona, declanșând astfel procedura formală de separare a Marii Britanii de UE
🗒2020: Covid-19: Ro: a fost emisă a patra Ordonanță Militară privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, în care se prevede faptul că bătrânii pot circula și în intervalul 20:00 – 21:00 pentru însoțirea animalelor de companie, însă persoanele care nu respectă condițiile izolării la domiciliu vor fi sancționate conform legii

