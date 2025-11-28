Anumite persoane cu handicap sunt SCUTITE de unele taxe. Lista actualizată pentru anul 2025

Statul român oferă mai multe facilități fiscale pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat, dar și pentru cele încadrate în gradul I de invaliditate. Măsura vrea să reducă din povara financiară și să faciliteze accesul la o viață cât mai independentă.

Aceste scutiri se doresc a fi o formă de sprijin constant pentru cei care se confruntă zilnic cu limitări medicale și sociale, și nu reprezintă avantaje „speciale”, ci măsuri necesare pentru a asigura incluziunea și demnitatea acestor persoane, notează Playtech.

Facilitățile fiscale pentru persoanele cu handicap

Una dintre cele mai importante facilități pentru anul 2025 rămâne scutirea de impozit pe venit, ceea ce înseamnă că persoanele cu handicap grav sau accentuat nu plătesc impozit pentru o serie largă de venituri: salarii, pensii, activități independente, drepturi de autor, venituri agricole sau alte surse declarate.

Mai mult, veniturile acordate sub formă de indemnizații sau sprijin social, stabilite prin lege pentru persoanele cu dizabilități, sunt neimpozabile. Această măsură are un impact direct și semnificativ asupra bugetului personal, în special pentru cei care depind de venituri fixe.

La nivel local, legea prevede scutiri importante pentru locuința în care persoana cu handicap are domiciliul, aceasta neplătind impozitul pe clădire și impozitul pe terenul aferent, cu condiția ca acestea să fie în proprietatea sau coproprietatea persoanei cu handicap sau a reprezentantului legal.

Este o măsură care reduce cheltuielile anuale ale familiei și asigură un nivel minim de stabilitate financiară, mai ales în cazul persoanelor care depind de îngrijire constantă.

O altă facilitate importantă o reprezintă scutirea de impozit pentru un singur mijloc de transport, care se aplică pentru un autoturism sau un alt tip de vehicul, fie în proprietatea persoanei cu dizabilități, fie a însoțitorului legal.

Pe lângă aceste scutiri clare, autoritățile locale mai pot acorda, în funcție de hotărârile Consiliilor, reduceri sau scutiri la taxele speciale, taxe percepute pentru diferite servicii publice, de la salubritate până la anumite autorizații.

Chiar dacă aceste facilități diferă de la o localitate la alta, persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum și reprezentanții legali ai acestora, pot solicita astfel de reduceri.

Totodată, legislația mai oferă acces la credite cu dobândă suportată de stat pentru adaptarea locuinței sau pentru achiziția unui vehicul adaptat nevoilor speciale.

În anumite situații, persoanele cu handicap beneficiază și de scutirea contribuției de sănătate (CASS) pentru unele tipuri de venituri, ceea ce reprezintă un ajutor suplimentar pentru cei cu cheltuieli medicale ridicate.