3 AUGUST, calendarul zilei: Martin Sheen împlinește 85 ani, James Hetfield 62/ Mihaela Rădulescu face 56 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 3 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Martin Sheen, născut Ramón Antonio Gerardo Estévez pe 3 august 1940 în Dayton, Ohio, este un actor american de renume și un fervent activist civic. Cu o carieră de peste șase decenii, Sheen a impresionat publicul prin roluri memorabile în filme precum Apocalypse Now, Badlands, Wall Street sau The Departed. În televiziune, a rămas în memoria colectivă ca președintele Josiah Bartlet din serialul The West Wing, rol care i-a adus premii prestigioase precum Globul de Aur și Screen Actors Guild Awards. Martin Sheen este cunoscut pentru implicarea sa în numeroase cauze sociale, ecologice și umanitare. În 2025, a fost producător executiv al documentarului Aquariums: The Dark Hobby, dedicat protejării ecosistemelor marine. Căsătorit din 1961 cu Janet Templeton, Martin Sheen este tatăl a patru copii, dintre care Emilio Estevez și Charlie Sheen au devenit la rândul lor actori cunoscuți.

James Hetfield este un muzician american, cunoscut ca solist vocal și chitarist al trupei “Metallica”, una dintre cele mai influente formații de heavy metal din lume. Născut pe 3 august 1963 în Downey, California, Hetfield a început să cânte la pian la vârsta de 9 ani, iar mai târziu a învățat să cânte la chitară și tobe, fiind influențat de trupe precum Aerosmith. În 1981, Hetfield a răspuns unui anunț publicat de bateristul Lars Ulrich, căutând membri pentru o trupă. Astfel, s-a născut Metallica, care a revoluționat scena muzicală mondială cu albume precum Master of Puppets, The Black Album și …And Justice for All. Pe lângă succesul muzical, Hetfield a avut și provocări personale. A vorbit deschis despre luptele sale cu alcoolismul și despre impactul pe care le-au avut asupra sa experiențele din copilărie, inclusiv moartea mamei sale din cauza cancerului.

Mihaela Rădulescu, născută pe 3 august 1969 în Piatra Neamț, este una dintre cele mai cunoscute personalități ale televiziunii românești. Cu o carieră începută în 1994, a prezentat emisiuni de succes precum Duminica în familie, Ferma și Uite cine dansează, fiind și membru al juriului la Românii au talent. A realizat documentare în zone de conflict și a fost prima jurnalistă română care a transmis live de la Premiile Oscar și Grammy. Pe plan personal, a fost căsătorită și are un fiu, iar recent a trecut printr-o perioadă dificilă în urma decesului partenerului său, Felix Baumgartner. Mihaela este implicată în numeroase cauze umanitare și locuiește de mai bine de 15 ani în Monaco, unde își continuă activitatea în media și proiectele sociale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1865: Iancu Flondor 🇷🇴🇦🇹🗣 om politic român din Bucovina, care a militat pentru unirea acesteia cu Regatul României. Era membru al familiei nobiliare Flondor

🎂1905: Franz König 🇦🇹✝️ arhiepiscop de Viena și cardinal. A căutat apropierea între Biserica Catolică și bisericile ortodoxe din lagărul socialist. A întreprins două vizite în România, în 1965 și 1967, ocazie cu care s-a lăsat convins de patriarhul Justinian Marina să desființeze misiunile române unite din Salzburg și Viena

🎂1926: Tony Bennett 🇺🇸🎤 interpret de muzică jazz, devenit cunoscut pe plan internațional în 1962 cu albumul „I Left My Heart In San Francisco”

🎂1926: Gordon Scott 🇺🇸🎬 cel mai cunoscut pentru portretizarea lui Tarzan în cinci filme

🎂1940: Martin Sheen (Ramón Gerardo Antonio Estévez) 🇺🇸🎬 În 1979 a strălucit alături de Marlon Brando în celebrul film al lui Francis Ford Coppola „Apocalypse now”. Tatăl lui Charlie Sheen

🎂1950: Dinu Patriciu 🇷🇴🗣⛽️

🎂1955: Renate Weber 🇷🇴🗣

🎂1962: Mariana Bitang 🇷🇴🤸🏻 antrenoare federală de gimnastică

🎂1963: Tasmin Archer 🇬🇧🎤 Sleeping Satellite (1992)

🎂1963: James Hetfield 🇺🇸🎸🎤 membru fondator Metallica

🎂1963: Isaiah Washington 🇺🇸🎬 veteran al multor filme Spike Lee, este cunoscut pentru rolul său Dr. Preston Burke din serialul Anatomia lui Grey (2005 – 2007)

🎂1969: Mihaela Rădulescu 🇷🇴📺 realizatoare și moderatoare de emisiuni de radio și televiziune, realizatoare de filme documentare de autor și actriță de film ocazională

🎂1977: Tom Brady 🇺🇸🏉 jucător de fotbal american considerat de către specialiști cel mai bun al tuturor timpurilor pe poziția sa de quarterback

🎂1979: Evangeline Lilly 🇨🇦🎬 cunoscută în special pentru rolul lui Kate Austen în serialul Lost (2004-2010)

Decese 🕯

🕯️1889: Veronica Micle 🇷🇴✒️ A publicat poezii, nuvele și traduceri în revistele vremii și un volum de poezii. E cunoscută publicului larg în special datorită relației cu Mihai Eminescu. S-a sinucis cu arsenic, la 39 de ani

🕯️1898: Charles Garnier 🇫🇷🧱 arhitect, cunoscut pentru proiectele pe baza cărora s-au construit Opera din Paris și cazinoul din Monte Carlo

🕯️2023: Mark Margolis 🇺🇸🎬 Breaking Bad (2008 – 2013)

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua Municipiului Timișoara. se marchează ca zi a oraşului momentul intrării trupelor româneşti în Timişoara, la 3 august 1919, şi instaurarea administraţiei româneşti

Calendar 🗒

🗒1492: Cristofor Columb a început prima sa călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493

🗒1571: Bătălia de la Famagusta; turcii cuceresc Cipru de la venețieni

🗒1601: Trupele lui Mihai Viteazul și cele ale lui Gheorghe Basta obțin în bătălia de la Guruslău victoria împotriva celor transilvănene conduse de Sigismund Báthory

🗒1778: S-a inaugurat Teatrul Scala din Milano, cel mai însemnat centru al culturii italiene de operă, printre cele mai faimoase teatre de operă din lume

🗒1858: Exploratorul britanic John Speke a descoperit Lacul Victoria, cel mai mare lac de pe continentul african ca suprafață

🗒1914: Germania declară război Franței

🗒1914: România: Consiliul de Coroană din 3 august (stil nou) desfășurat la Castelul Peleș, la inițiativa regelui Carol I, dezbate problema intrării României în Primul Război Mondial. S-a votat cu o majoritate zdrobitoare în favoarea neutralității

🗒1919: Armata română intră în Timișoara și aduce o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești

🗒1929: S-a creat „Regia autonomă a poștelor, telegrafelor și telefoanelor” (PTT), care a luat în exploatare și administrare serviciile publice de poștă, telegraf și telefon

🗒1936: La Jocurile Olimpice de la Berlin, Jesse Owens a câștigat proba de 100 m

🗒1941: Puternic bombardament sovietic asupra Constanței. Catedrala și alte clădiri din zona peninsulară sunt grav afectate

🗒1958: Polul Nord este atins, sub calota de gheață, de submarinul atomic american Nautillus

🗒1975: S-a încheiat vizita oficială, de două zile, efectuată în România de președintele american Gerald Ford

🗒1977: Se termină greva minerilor din Valea Jiului

