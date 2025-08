2 AUGUST, calendarul zilei: Marcel Iureș împlinește 74 ani/ Un an de la decesul lui Nicu Covaci

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 2 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Marcel Iureș, născut la 2 august 1951 în Băilești, județul Dolj, este unul dintre cei mai apreciați actori români de teatru și film, cu o carieră remarcabilă atât în țară, cât și pe plan internațional. Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1978, Iureș a jucat pe scenele marilor teatre din România, precum Bulandra și Odeon, în roluri memorabile din Shakespeare și dramaturgia contemporană. În 1995 a fondat Teatrul ACT, prima scenă independentă din România, pe care o conduce și astăzi ca director artistic. Talentul său a fost recunoscut cu numeroase premii UNITER și distincții naționale, printre care Ordinul Național “Serviciul Credincios” în grad de Mare Ofițer. Marcel Iureș a avut o carieră internațională notabilă, apărând în filme celebre precum Mission: Impossible, Interview with the Vampire, The Peacemaker, Hart’s War și Pirates of the Caribbean: At World’s End. A fost și gazda serialului documentar Enigmele României difuzat de History Channel.

Născut pe 19 aprilie 1947 la Timișoara, Nicu Covaci a fost fondatorul, chitaristul și sufletul trupei Phoenix, una dintre cele mai influente formații din istoria muzicii românești. A început cariera muzicală în 1962 cu trupa Sfinții, care, din cauza cenzurii comuniste, a devenit Phoenix în 1965. Sub conducerea sa, Phoenix a revoluționat scena muzicală românească prin îmbinarea rockului cu elemente din folclorul autentic. În 1977, Covaci a părăsit România împreună cu trupa, stabilindu-se în Germania. După Revoluția din 1989, formaţia a revenit în România, fiind primită cu entuziasm de publicul care nu o uitase. Nicu Covaci a fost și pictor, expunând lucrări în țări precum Germania și Spania. În 2019 a lansat volumul “Nicolae Covaci – Pictorul”, o carte-album interactivă. În 2024, după o luptă grea cu o boală gravă, Nicu Covaci s-a stins din viață pe 2 august, la vârsta de 77 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1835: Elisha Gray 🇺🇸📞🕹 creatorul releului telegrafic cu autoadaptare (1867), al telegrafului armonic (1874), teleautografului (1888) ș.a.

🎂1923: Șimon Peres 🇵🇱🇮🇱🗣 președinte al Israelului între 2007 – 2014

🎂1932: Peter O’Toole 🇬🇧🎬 cunoscut pentru rolurile sale memorabile de film, scenă, televiziune și voce, personalitate distinctă din generația „tinerilor furioși” (anii 1950) din UK, a fost nominalizat de 8 ori la Oscar, dar nu a primit nici unul

🎂1939: Wes Craven 🇺🇸🎥regizor francizele A Nightmare on Elm Street, Scream

🎂1939: Valeria Seciu 🇷🇴🎭 La începutul anilor 1990 a înființat și condus Teatrul Levant, una dintre primele instituții independente de gen apărute după căderea regimului comunist

🎂1943: Stere Gulea 🇷🇴🎥regizor Laureat al Ordinului național „Steaua României” în grad de Comandor (1 decembrie 2000) „pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii, de Ziua Națională a României”

🎂1944: Gheorghe Gornea 🇷🇴⚽️ component al echipei naționale de fotbal a României la Campionatul Mondial de Fotbal din 1970

🎂1948: Cornel Dinu 🇷🇴⚽️ a câștigat de trei ori titlul de „fotbalistul anului” în ancheta ziarului Gazeta Sporturilor, în anii 1970, 1972 și 1974. Are 75 de apariții pentru naționala de fotbal

🎂1951: Marcel Iureș 🇷🇴🎭🎬 distins cu Ordinul Serviciu Credincios în grad de Mare Cruce de către Președintele României

🎂1955: Eugen Nicolăescu 🇷🇴🗣

🎂1969: Codruț Șereș 🇷🇴🗣

🎂1974: Angie Cepeda 🇨🇴🎬 Pantaleón y las visitadoras și Love in the Time of Cholera

🎂1976: Sam Worthington 🇬🇧🇦🇺🎬 Avatar, Terminator Salvation, Clash of the Titans

🎂1981: Vlad Miriță 🇷🇴🎼 tenor A reprezentat România împreună cu Nico la Eurovision din Belgrad, în 2008

🎂1989: The Motans 🇲🇩🎤

Decese 🕯

🕯️1788: Thomas Gainsborough 🇬🇧🎨 unul dintre cei mai faimoși pictori portretiști și peisagiști britanici ai secolului al XVIII-lea

🕯️1921: Enrico Caruso 🇮🇹🎼 unul dintre cei mai faimoși tenori din istoria operei

🕯️1922: Alexander Graham Bell 🇬🇧🇺🇸📞 în 1876 a brevetat pentru prima dată în istorie un dispozitiv capabil să emită și să recepționeze cuvintele rostite, telefonul

🕯️1923: Warren G. Harding 🇺🇸🗣 al 29-lea președinte al SUA A fost al șaselea președinte american care a decedat în decursul mandatului său prezidențial

🕯️1934: Paul von Hindenburg 🇩🇪🗣 al doilea Președinte al Republicii de la Weimar

🕯️1976: Fritz Lang 🇩🇪🇺🇸🎥regizor. Cele mai faimoase filme ale sale au fost Metropolis (cel mai scump film al erei mute din cinematografie) și M, ambele realizate în Germania, înaintea emigrării sale în SUA

🕯️1997: William S. Burroughs 🇺🇸✒️ una dintre figurile importante care au reprezentat generația Beat și un autor postmodernist care a influențat cultura populară și literatura

🕯️2012: Mihaela Ursuleasa 🇷🇴🎹 pianista La 13 ani, artista a primit o bursă de studii la Viena oferită de celebrul dirijor Claudio Abbado după ce aceasta câștigase locul al doilea la un concurs de pian din Senigallia. A decedat în urma unui atac cerebral, la Viena, orașul în care se stabilise de douăzeci de ani. Trupul neînsuflețit a fost depus joi, 9 august 2012, în foaierul Ateneului Român din București, pianista fiind înmormântată a doua zi, cu onoruri militare, pe Aleea Artiștilor din cimitirul Bellu

🕯️2024: Nicu Covaci 🇷🇴🎤🎸

Evenimente📋

📋🕯️Ziua internațională de comemorare a genocidului romilor La 2 august 1944, aproximativ 3.000 de romi din lagărul de exterminare Auschwitz-Birkenau au căzut victime ale regimului nazist

📋🇲🇰 Ziua naţională a Macedoniei de Nord; aniversarea răscoalei antiotomane din 1903

Calendar 🗒

🗒338 î.Hr.: O armată macedoneană condusă de Filip al II-lea a învins forțele combinate ale Atenei și Tebei în bătălia de la Cheronea, asigurând hegemonia macedoneană în Grecia și în Marea Egee

🗒216 î.Hr.: O armată cartagineză condusă de Hannibal a învins o armată romană superioară numeric în bătălia de la Cannae, în Apulia

🗒1776: Se semnează Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii un document prin care cele Cele treisprezece colonii ale Marii Britanii din America de Nord s-au declarat independente de Regatul Unit al Marii Britanii, explicând totodată clar motivul pentru care au făcut-o. Documentul a fost ratificat de Congresul Continental la 4 iulie 1776. Originalul semnat olograf de delegații Congresului se găsește expus permanent în clădirea Arhivelor Naționale (National Archives) din capitala SUA

🗒1932: Carl D. Anderson descoperă pozitronul, pentru care va primi Premiul Nobel

🗒1934: Președintele Germaniei Paul von Hindenburg moare la Neudeck, Adolf Hitler își asumă titlul de Führer și Cancelar al Germaniei

🗒1936: Ediția a XI-a a Jocurilor Olimpice – Berlin; România a obținut o medalie de argint, prin Henri Rang, proba de echitație

🗒1939: Albert Einstein și Leo Szilárd scriu o scrisoare președintelui Franklin D. Roosevelt, îndemnându-l să înceapă proiectul Manhattan pentru a dezvolta o armă nucleară

🗒1940: Stalin semnează un decret abuziv (fără niciun fel de consultare a locuitorilor regiunii) de creare a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenească pe o parte din pământul românesc ocupat cu forța de Armata Roșie

🗒1945: S-a încheiat Conferința de la Potsdam, în care Puterile Aliate au discutat viitorul Germaniei după Al Doilea Război Mondial

🗒1953: Se inaugurează Stadionul Național din București(23 august). Stadionul a stabilit o serie recorduri de audiență la numărul de spectatori în tribune, printre care a fost cuplajul de meciuri Rapid – Steaua 0-2 și Dinamo – Sportul 1-2 din 16 martie 1985, la care au asistat 100.000 de spectatori

🗒1969: Vizita lui Richard Nixon (primul președinte american la București) în România

🗒1985: Inaugurarea crucișătorului „Muntenia”, construit la Șantierul naval din Mangalia

🗒1990: Irakul a invadat Kuweitul, declanșând războiul din Golf

🗒1994: Ion Iliescu promulgă legea privind asociațiile salariaților și membrilor conducerii societăților comerciale care se privatizează după metoda MEBO

🗒1995: Atentat nereușit asupra președintelui Georgiei, Eduard Șevarnadze

🗒1998: Trupe armate din Rwanda și Uganda pătrund pe teritoriul Republicii Democratice Congo

30 IULIE, calendarul zilei: Arnold Schwarzenegger împlinește 78 de ani, Laurence Fishburne 64/ Christopher Nolan face 55 de ani