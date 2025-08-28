28 AUGUST, calendarul zilei: Shania Twain împlinește 60 de ani, Jason Priestley 56/ Moare Chadwick Boseman

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 28 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Shania Twain, născută pe 28 august 1965 în Windsor, Ontario (Canada), este una dintre cele mai de succes artiste din istoria muzicii country și pop. Cu o carieră ce se întinde pe mai multe decenii, Twain a reușit să revoluționeze genul country, aducându-l în atenția publicului internațional printr-un stil modern, energic și plin de farmec. Albumul care a propulsat-o spre faima mondială a fost “Come On Over” (1997), cel mai bine vândut album al unei artiste feminine din toate timpurile, cu hituri precum That Don’t Impress Me Much și Man! I Feel Like a Woman!. Vocea sa distinctivă, look-ul carismatic și versurile cu atitudine au transformat-o într-un simbol al anilor ‘90. Este singura interpretă care a reușit să obțină trei discuri de diamant în Statele Unite şi se clasează pe locul al doilea în topul celor mai de succes artiști canadieni din toate timpurile, fiind devansată doar de Celine Dion. Deși a trecut prin momente dificile în viața personală și a suferit de boala Lyme, care i-a afectat vocea, Shania Twain a revenit spectaculos pe scenă în anii 2010.

Jason Priestley, născut pe 28 august 1969 în Vancouver, Canada, este un actor, regizor și producător cunoscut mai ales pentru rolul său din serialul de succes Beverly Hills, 90210. Interpretarea personajului Brandon Walsh, un tânăr onest, matur și moral, l-a transformat într-un simbol al televiziunii anilor ‘90 și într-un idol al adolescenților din întreaga lume. După succesul serialului, Priestley și-a diversificat cariera, apărând în filme, piese de teatru și producții independente, dar și regizând mai multe episoade de televiziune. A fost nominalizat la numeroase premii și a demonstrat talent atât în fața camerei, cât și în spatele ei. În ciuda unor obstacole personale, precum un accident grav de mașină în 2002, Jason Priestley și-a continuat cariera cu determinare și pasiune. Este căsătorit din 2005 cu Naomi Lowde, make-up artist, şi împreună au doi copii.

Chadwick Boseman a fost un actor american, cunoscut pentru rolurile sale pline de forță și profunzime, în special în filme biografice și în universul Marvel. Născut pe 29 noiembrie 1976 în Anderson, Carolina de Sud, Boseman a studiat regia la Universitatea Howard și a început cariera în teatru înainte de a pătrunde în lumea filmului. A devenit cunoscut pentru interpretările memorabile ale unor figuri istorice precum Jackie Robinson (42), James Brown (Get On Up) și Thurgood Marshall (Marshall). Totuși, rolul care i-a adus faima mondială a fost cel al regelui T’Challa în Black Panther (2018), un film revoluționar pentru reprezentarea culturii africane în cinema. Chadwick a continuat să lucreze și să inspire milioane de oameni, în ciuda luptei sale private cu cancerul de colon, diagnosticat în 2016. A murit pe 28 august 2020, la vârsta de 43 de ani, lăsând în urmă un impact profund în lumea filmului și a culturii contemporane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1749: Johann Wolfgang von Goethe 🇩🇪✒️ ilustru gânditor și om de știință, una dintre cele mai de seamă personalități ale culturii universale

🎂1864: Dumitru Stratilescu 🇷🇴✯ unul dintre generalii Armatei României din Primul Război Mondial

🎂1878: George Hoyt Whipple 🇺🇸🩺 împreună cu George Richards Minot și William Parry Murphy, a primit Premiul Nobel pentru Medicină pentru descoperiri privind tratamentul ficatului în caz de anemie

🎂1916: Jack Vance 🇺🇸✒️ A primit Premiul Edgar pentru cel mai bun roman de suspans primul în 1961 pentru The Man in Cage. New York Times Magazine îl descrie în 2009 pe Vance ca fiind una dintre vocile literaturii americane cele mai distinse și subevaluate

🎂1962: David Fincher 🇺🇸🎥 Alien 3, The Game, Se7en, Fight Club, Panic Room, Zodiac, The Social Network, The Curious Case of Benjamin Button, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl, Mank, The Killer

🎂1965: Shania Twain 🇨🇦🎤 singura interpretă care a reușit să obțină trei discuri de diamant în S.U.A. și se clasează pe locul secund în topul celor mai de succes artiști canadieni, prima fiind Celine Dion

🎂1969: Jack Black 🇺🇸🎬🎤 comediant și solist al formației Tenacious D

🎂1969: Jason Priestley 🇨🇦🇺🇸🎬 Brandon Walsh din serialul Beverly Hills, 90210

🎂1982: Thiago Motta 🇧🇷🇮🇹⚽️ a jucat pe post de mijlocaș la echipe ca PSG, Barcelona și Inter Milano

🎂1982: LeAnn Rimes 🇺🇸🎬🎤 Can’t Fight the Moonlight (coloana sonora a filmului Coyote Ugly, 2000) i-a adus lui LeAnn Rimes un Blockbuster Entertainment Award, ajungand pe locul 11 ​​în SUA și a devenit cel mai de succes single pe 2001, în Australia

🎂1983: Alfonso Herrera 🇲🇽🎬🎤 cunoscut pentru rolurile sale din telenovelele mexicane. Este de asemenea membrul grupului RBD, alături de Anahi, Maite Perroni, Christopher von Uckermann, Dulce Maria și Christian Chavez

Decese 🕯

🕯️1917: Calistrat Hogaș 🇷🇴✒️ prozator

🕯️1917: Anton Naum 🇷🇴✒️ poet junimist, profesor universitar al universității ieșene, membru titular (din 1893) al Academiei Române

🕯️1981: Béla Guttmann 🇭🇺⚽️ cunoscut pentru activitatea sa de antrenor, conducând echipe ca AC Milan, São Paulo FC, FC Porto, Benfica, C.A. Peñarol și Maccabi București

🕯️2020: Chadwick Boseman 🇺🇸🎬 cunoscut pentru interpretarea lui Black Panther în Universul Marvel Cinematic (2016). A murit la de 43 de ani, la patru ani după ce a fost diagnosticat cu cancer de colon

Calendar 🗒

🗒1789: Astronomul german William Herschel a descoperit un nou satelit al planetei Saturn, Enceladus

🗒1804: Un puternic incendiu a distrus o parte a Bucureștiului. După aceasta s-au luat primele măsuri de aliniere a străzilor orașului

🗒1862: Războiul Civil American: Începe A doua bătălie de pe Bull Run terminată după două zile cu victoria Confederației

🗒1898: Farmacistul american Caleb Bradham redenumește Brad’s Drink, băutura pe care a inventat-o, în Pepsi-Cola, alăturând cuvintele „dyspepsia” și „cola”, sugerând un beneficiu digestiv

🗒1916: Germania declară război României

🗒1916: Italia declară război Germaniei

🗒1922: Prima reclamă de radio a fost difuzată de postul de radio „WEAF”, din New York

🗒1924: A început Revolta din August, o insurecție nereușită împotriva dominației sovietice din RSS Georgiană

🗒1929: Experimentarea cabinei catapultabile (scaunul ejectabil) de avion construită în premieră de românul Anastasie Dragomir. Evenimentul a avut loc pe aeroportul Orly, Paris.Prima punerea în practică a invenţiei a fost un succes total, numele românului ajungând cunoscut în toată lumea aviaţiei

🗒1941: Peste 600.000 de germani sunt deportați de către Stalin către Siberia și Kazahstan

🗒1963: De pe treptele Monumentului Lincoln din Washington, DC, Martin Luther King Jr. a ținut discursul I Have a Dream

🗒1993: Sonda spațială Galileo trece pe lângă asteroidul Ida la o distanță de 10.500 km și trimite imagini înapoi pe Pământ. Este descoperit pentru prima dată un satelit al unui asteroid și i se dă numele de Dactyl

🗒1996: Charles, Prinț de Wales și Diana, Prințesă de Wales, divorțează

🗒2014: Recep Tayyip Erdogan devine al 12 lea președinte al Turciei

CITEȘTE ȘI:

27 AUGUST, calendarul zilei: Are loc cel mai scurt război din istorie/ René Higuita împlinește 59 de ani, Horia Brenciu 53

26 AUGUST, calendarul zilei: Ziua internațională a câinelui/ Thalía împlinește 54 de ani, Cristina Neagu 37

25 AUGUST, calendarul zilei: Tom Skerritt împlinește 92 de ani, Claudia Schiffer 55/ Moare Aaliyah, la doar 22 de ani