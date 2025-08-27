34 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova/Sorin Grindeanu: „Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”

Sorin Grindeanu transmite un mesaj clar, cu ocazia celebrării celor 34 de ani la proclamarea independenței Republicii Moldova. Președintele interimar PSD declară că susține „începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE”, pe drumul integrării al fraților de peste Prut.

Social-democratul Sorin Grindeanu pune proiectele mari de infrastructură, dintre cele 2 state-surori, într-un context cu importanță strategic- politică.

„Un argument în plus pentru capacitatea de a consolida legăturile directe dintre cele două state, dar și dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană”, scrie Grindeanu pe pagina sa de facebook.

Republica Moldova se află în proces de pre-aderare la UE, iar România s-a oferit să-i acorde tot sprijinul de care are nevoie ca să și reușească.

„Alegerile parlamentare din septembrie vor reprezenta un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova, dar și un test pentru determinarea de a accelera procesul de aderare la UE. De aceea, este esențial să reafirmăm sprijinul nostru ferm și fără echivoc pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Pe lângă importanța istorică, intrarea Republicii Moldova în marea familie europeană reprezintă un pas esențial pentru întărirea stabilității pe Flancul Estic. Susțin începerea de îndată a capitolelor de negociere cu UE și consider că experiența României poate și trebuie valorificată în acest procesul de aderare”, mai spune președintele interimar al PSD.

Liderul social-democrat, în mesajul său, mai spune că și România trebuie să-și revendice partea leului din eforturile financiare depuse în Republică.

„România trebuie să valorifice inclusiv aceste eforturi care vor permite întărirea prezenței economice în Republica Moldova. Consider că o abordare fermă, pragmatică și bazată pe cunoașterea în profunzime a realităților din această zonă reprezintă cel mai eficient mod prin care putem contribui la ireversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova”, mai scrie Grindeanu.

