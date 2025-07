2 IULIE, calendarul zilei: Margot Robbie împlinește 35 de ani/ Decedează Ștefan cel Mare și Ernest Hemingway

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 2 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Margot Robbie este o actriță și producătoare australiană, devenită rapid una dintre cele mai apreciate figuri de la Hollywood. Născută pe 2 iulie 1990 în Dalby, Queensland, Australia, Robbie și-a început cariera în televiziunea australiană, dar a cunoscut succesul internațional odată cu rolul său din filmul The Wolf of Wall Street (2013), unde a jucat alături de Leonardo DiCaprio. Margot Robbie a impresionat prin versatilitatea sa actoricească, alternând între roluri dramatice și comedii. Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără: I, Tonya (2017), pentru care a fost nominalizată la Oscar, Once Upon a Time in Hollywood (2019), Birds of Prey (2020), în rolul anti-eroinei Harley Quinn, Barbie (2023), un succes global care i-a consolidat statutul de superstar. În 2014, a cofondat compania de producție “LuckyChap Entertainment”. Este căsătorită din 2016 cu regizorul Tom Ackerley şi au împreună un băieţel.

Ștefan cel Mare, născut în jurul anului 1433, a fost unul dintre cei mai importanți conducători ai Moldovei, domnind între 1457 și 1504. A rămas în istorie ca un mare războinic, cunoscut pentru numeroasele sale victorii împotriva otomanilor, polonilor și tătarilor. În timpul domniei sale, a consolidat statul moldovean, a încurajat dezvoltarea culturii și a ctitorit numeroase biserici și mănăstiri, care astăzi sunt patrimoniu UNESCO. Moartea sa a avut loc pe 2 iulie 1504, iar trupul său a fost depus la Mănăstirea Putna, loc pe care îl considera un important centru spiritual și cultural. Sursele istorice sugerează că, spre sfârșitul vieții, domnitorul suferea de gută și poate alte afecțiuni care i-au slăbit starea generală. Deși nu există detalii precise despre o cauză exactă a decesului, se crede că a murit în mod natural, la vârsta de aproximativ 70 de ani, după o domnie lungă și plină de eforturi militare și administrative.

Ernest Hemingway a fost unul dintre cei mai influenți scriitori americani ai secolului XX, cunoscut pentru stilul său clar, direct și pentru temele legate de curaj, război, dragoste și natură. Născut în 1899 în Illinois, SUA, Hemingway a lucrat ca jurnalist înainte de a deveni romancier. Printre cele mai celebre opere ale sale se numără Bătrânul și marea, pentru care a primit Premiul Pulitzer în 1953, Adio arme și Pentru cine bat clopotele. A fost și un aventurier pasionat, participând la războaie și explorând diverse colțuri ale lumii, experiențe care i-au inspirat multe dintre operele sale. În 1954, i s-a decernat Premiul Nobel pentru Literatură, recunoscându-i contribuția majoră la literatura universală. Ernest Hemingway a murit pe 2 iulie 1961, la vârsta de 61 de ani. Cauza morții a fost sinucidere prin împușcare. Scriitorul se confrunta de ani buni cu probleme grave de sănătate fizică și mentală.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1868: Traian Moșoiu 🇷🇴✯ general român în Armata Română, în perioada 1918 – 1919, care a participat la eliberarea Transilvaniei. Între 2 martie 1920 – 12 martie 1920 a fost și ministru de Război

🎂1869: Liane de Pougy 🇫🇷💃🏻 vedetă și dansatoare de cabaret și renumită ca una dintre cele mai frumoase și celebre curtezane din Paris

🎂1877: Hermann Hesse 🇩🇪✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1946. Faimos pentru romanele sale Lupul de stepă (Der Steppenwolf, 1927), Jocul cu mărgele de sticlă (Das Glasperlenspiel, 1943), Narcis și Gură de aur (Narcis und Goldmund, 1930) și Siddhartha

🎂1882: Marie Bonaparte 🇫🇷✒️ foarte apropiată de Sigmund Freud. Averea ei a contribuit la popularitatea psihanalizei și a permis evadarea lui Freud din Germania nazistă

🎂1893: Luca Ion Caragiale 🇷🇴✒️ poet, fiul lui I.L.Caragiale și fratele lui Mateiu Caragiale

🎂1922: Pierre Cardin 🇫🇷👗 cunoscut pentru stilul lui avangardist și pentru designul „space age”. El prefera formele și motivele geometrice, ignorând deseori formele feminine. A avansat ideea de modă unisex, a creat „bubble dress” în 1954

🎂1923: Constantin Dăscălescu 🇷🇴🗣 comunist, prim-ministru

🎂1926: Octavian Paler 🇷🇴✒️ scriitor și publicist

🎂1950: Liviu Vasilică 🇷🇴🎤 cântăreț de muzică populară A murit la doar 54 de ani, de ciroză

🎂1951: Mariea Crâșmaru 🇷🇴🚶🏻‍♀️‍➡️🌍 intrată în Cartea Recordurilor la capitolul „globe-trotter”, pentru „cea mai lungă călătorie efectuată vreodată”. Este singura femeie din lume care a străbătut 120 țări, a atins cei doi poli ai Terrei și cele șapte continente în 3 ani și 5 luni. Din călătoriile sale a rezultat ”cel mai lung pașaport din lume” (154 de pagini și o lungime de 19 metri) înscris și el în The Guinness World Records

🎂1951: Gheorghe Visu 🇷🇴🎬

🎂1959: Cristian Diaconescu 🇷🇴🗣

🎂1960: Dan Nica 🇷🇴🗣

🎂1970: Cozmin Gușă 🇷🇴🗣

🎂1974: Rocky Gray 🇺🇸🎸 (Evanescence)

🎂1985: Ashley Tisdale 🇺🇸🎤🎬

🎂1986: Lindsay Lohan 🇺🇸🎬

🎂1990: Margot Robbie 🇦🇺🎬

Decese 🕯

🕯️1504: Ștefan cel Mare 🇷🇴♛

🕯️1566: Nostradamus 🇫🇷✒️ faimos astrolog, medic, cabalist și farmacist. Celebritatea sa se datorează lucrării Les Propheties, a cărei primă ediție a apărut în 1555

🕯️1778: Jean-Jacques Rousseau 🇫🇷✒️ unul dintre cei mai iluștri gânditori ai Iluminismului. A influențat hotărâtor, alături de Voltaire și Diderot, spiritul revoluționar, principiile de drept și conștiința socială a epocii; ideile lui se regăsesc masiv în schimbările promovate de Revoluția franceză din 1789

🕯️1941: George-Valentin Bibescu 🇷🇴🏁🛩 Este fondatorul Automobil Clubului Român în 1904. A înființat Clubul Aviatic Român în 1909 și Liga Națională Aeriană în 1912. Între anii 1911-1912, a deținut funcția de comandant al Școlii de pilotaj de la Cotroceni. De asemenea, în perioada 1920-1923, a deținut funcția de președinte al Comitetului Olimpic Român

🕯️1961: Ernest Hemingway 🇺🇸✒️ laureat al Premiului Pulitzer în 1953, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1954, unul dintre cei mai cunoscuți scriitori americani

🕯️1963: Romulus Vuia 🇷🇴🗣 a fost un deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918

🕯️1970: Alice Cocea 🇫🇷🎬 actriță franceză de teatru și de film de origine română

🕯️1977: Vladimir Nabokov 🇷🇺🇺🇸✒️ scriitor american de origine rusă. Familia sa aparținea aristocrației și a fost nevoită să emigreze în SUA în timpul revoluției bolșevice. Romanul Lolita, publicat în 1955 și în America, unde provoacă scandal, rămâne cea mai cunoscută carte semnată de el

🕯️1994: Andrés Escobar ⚽️🇨🇴 A fost asasinat după un autogol marcat în meciul cu SUA, de la Cupa Mondială 1994

🕯️1997: James Stewart 🇺🇸🎬 laureat Oscar, a jucat în 92 de filme. Avansat la gradul de general de brigadă după WWII, va lupta și în războiul din Vietnam. În 1968 se retrage din armată după 27 de ani. A avut colaborări de succes cu regizorii Frank Capra, Alfred Hitchcock, John Ford, Anthony Mann

🕯️1999: Mario Puzo 🇺🇸✒️ câștigător a două premii Oscar, cunoscut pentru romanele sale despre mafie, și în special pentru „Nașul” (1969), roman care l-a consacrat și pe care l-a adaptat cinematografic, într-o trilogie foarte apreciată de criticii de film, împreună cu Francis Ford Coppola

🕯️2013: Douglas Engelbart 🇺🇸🖱⌨️ inventator și un pionier al Internetului. A devenit celebru prin invenția mausului (împreună cu Bill English)

🕯️2016: Michael Cimino 🇺🇸🎥 Oscar pentru regie cu The Deer Hunter (1978), cu Robert De Niro, Christopher Walken, John Cazale, Meryl Streep, John Savage

🕯️2016: Elie Wiesel 🇷🇴🇺🇸✒️ scriitor și ziarist american de origine română, laureat Nobel

🕯️2021: Ion Ciocanu 🇲🇩✒️ cunoscut și recunoscut mai ales pentru atitudinea sa intransigentă față de politica de deznaționalizare a românilor basarabeni și de subminare a limbii române în Republica Moldova

🕯️2022: Roland Stănescu 🇷🇴⚽️ mijlocaș. A jucat mai ales în Liga a II- a pentru Dacia Unirea Brăila , CS Balotești , CS Minerul Motru și FC Argeș Pitești , Liga III pentru SC Juventus București. S-a sinucis sărind de la etajul patru al unui bloc de apartamente

Evenimente📋

📋✒️⚽️🥎🏀Ziua internațională a ziaristului sportiv

📋🇲🇩 Republica Moldova: „Ziua comemorării lui Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Sărbătoare naţională

Calendar 🗒

🗒1504: Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan cel Mare, devine domn al Moldovei

🗒1698: Inginerul și inventatorul englez Thomas Savery brevetează primul motor cu abur

🗒1853: Armata rusă trece Prutul și ocupă Țările Române

🗒1871: Victor Emmanuel al II-lea al Italiei intră în Roma după ce a cucerit-o de la Statele Papale

🗒1881: Președintele american James A. Garfield a fost rănit prin împușcare și a murit în urma rănirii în data de 19 septembrie

🗒1888: Ion Luca Caragiale este numit director al Teatrului Național din București

🗒1897: Inginerul anglo-italian Guglielmo Marconi obține la Londra un brevet pentru radio

🗒1900: Pe Lacul Constanța, lângă Friedrichshafen, Germania, are loc primul zbor al unui Zeppelin

🗒1937: Piloții americani Amalia Earhart și Fred Noonan, care au încercat să zboare în jurul lumii, au fost dați dispăruți deasupra Oceanului Pacific

🗒2002: Bancherul american Steve Fossett a devenit primul om care a călătorit singur, nonstop, în jurul lumii într-un balon

