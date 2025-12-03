3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Julianne Moore, născută pe 3 decembrie 1960 în Carolina de Nord, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, remarcată pentru sensibilitatea, eleganța și versatilitatea cu care abordează roluri complexe. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Moore a interpretat personaje memorabile în filme dramatice, thrillere psihologice și producții independente, lucrând cu regizori de prestigiu precum Todd Haynes, Paul Thomas Anderson și Steven Spielberg. A câștigat numeroase premii importante, inclusiv Oscarul pentru Cea mai bună actriță pentru rolul din Still Alice (2014), în care interpretează o lingvistă diagnosticată cu Alzheimer precoce. Alte filme definitorii pentru cariera sa includ Boogie Nights, Far from Heaven, The Hours, Children of Men și The Big Lebowski. Este căsătorită cu regizorul Bart Freundlich din 2003, după un mariaj anterior cu John Gould Rubin. Pe lângă actorie, este și autoare de cărți pentru copii.

Cătălin Botezatu, născut pe 3 decembrie 1966 în Alexandria, județul Teleorman, este unul dintre cei mai cunoscuți și influenţi designeri vestimentari din România, apreciat pentru stilul extravagant, spectacolele de modă grandioase și prezența constantă în industria fashion de peste trei decenii. A debutat ca model, devenind rapid o figură importantă în prezentările internaționale, înainte de a se consacra ca designer. Colecțiile sale sunt caracterizate de elemente îndrăznețe, croiuri elaborate și influențe exotice, prezentate adesea în show-uri tematice care combină moda cu elemente teatrale. Botezatu a lucrat cu numeroase modele de renume și a avut prezentări în țări precum Italia, Franța, Turcia, Egipt și Statele Unite. Pe lângă activitatea de designer, este cunoscut și ca vedetă TV, jurat în emisiuni de modă și mentor pentru tineri creatori.

Scatman John, pe numele său real John Paul Larkin, a fost un cântăreț, pianist și compozitor american care a devenit faimos la nivel mondial în anii ‘90 prin combinația unică dintre scat – tehnică vocală de jazz – și muzica eurodance. În ciuda faptului că a suferit de bâlbâială încă din copilărie, a transformat această dificultate într-o marcă personală și într-o sursă de inspirație. Hiturile sale Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) și Scatman’s World au cucerit topurile internaționale, transmițând un mesaj pozitiv despre depășirea fricilor și acceptarea de sine. A primit un total de 14 discuri de aur și 18 discuri de platină de-a lungul carierei sale. Stilul său energic, vocea inconfundabilă și mesajele motivaționale l-au transformat într-o figură emblematică a muzicii pop-dance. Scatman John a murit pe 3 decembrie 1999, la vârsta de 57 de ani, din cauza cancerului pulmonar.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1922: Len Lesser 🇺🇸🎬 Uncle Leo din Seinfeld

🎂1930: Jean-Luc Godard 🇨🇭🇫🇷🎥 unul din pionerii curentului Noul val (La Nouvelle Vague)

🎂1939: Gheorghe Mărmureanu 🇷🇴🔢 seismolog

🎂1948: Ozzy Osbourne 🇬🇧🎤 Black Sabbath

🎂1960: Daryl Hannah 🇺🇸🎬 Blade Runner, Splash, Wall Street, Roxanne, Kill Bill

🎂1960: Julianne Moore 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Still Alice (2014)

🎂1965: Katarina Witt 🇩🇪⛸ una dintre cele mai bune patinatoare în istoria jocurilor olimpice

🎂1966: Cătălin Botezatu 🇷🇴🧥

🎂1970: Christian Karembeu 🇫🇷⚽️ Din 1998 este căsătorit cu fotomodelul slovac Adriana Karembeu

🎂1973: Holly Marie Combs 🇺🇸🎬 Charmed (1998 – 2006)

🎂1976: Claudiu Răducanu 🇷🇴⚽️ În sezonul 2002-2003, a reușit să câștige titlul de golgheter al Ligii 1, marcând 21 de goluri pentru Steaua

🎂1980: Iulian Apostol 🇷🇴⚽️

🎂1981: David Villa 🇪🇸⚽️ golgeter la Euro 2008, cu 4 goluri

🎂1982: Michael Essien 🇬🇭⚽️

🎂1983: Silviu Izvoranu 🇷🇴⚽️

🎂1984: Cosmin Moți 🇷🇴⚽️

🎂1985: Amanda Seyfried 🇺🇸🎬

🎂1987: Ștefan Mardare 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1888: Carl Zeiss 🇩🇪🔍 inventatorul sticlei Zeiss

🕯️1919: Pierre-Auguste Renoir 🇫🇷🎨 unul din cei mai celebri pictori francezi, creator – împreună cu Claude Monet, Alfred Sisley, Paul Cézanne și alții – al curentului impresionist

🕯️1954: Maria Ventura 🇷🇴🇫🇷🎭 A jucat în piese de Alexandru Kirițescu, Mircea Ștefănescu etc., dând un mare imbold dramaturgiei românești. Artistă de mare sensibilitate, cu un simț ascuțit al tragicului, dotată cu o voce impresionantă și folosind o gestică elegantă, s-a înscris în șirul marilor actori români de reputație europeană

🕯️1991: Petre Țuțea 🇷🇴✒️ economist, eseist, filosof, jurist, politician și publicist, militant naționalist, membru al Mișcării Legionare, și apoi victimă a regimului comunist

🕯️1999: Scatman John 🇺🇸🎤 Personajul său era recunoscut prin pălărie și mustață. A primit 14 discuri de aur și 18 discuri de platină. A suferit de o formă severă de balbism (bâlbâire) care a dus la o copilărie traumatizantă. Chiar și la apogeul succesului, în 1995, jurnaliștii spuneau că „cu greu termina o propoziție fără să o repete de șase sau șapte ori”. A murit la 57 de ani, de cancer pulmonar

Evenimente📋

📋🦽 Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi

Calendar 🗒

🗒1800: Lângă München, armatele franceze conduse de Jean Moreau au repurtat o victorie decisivă în fața unei coaliții austro-bavareze în bătălia de la Hohenlinden din cadrul Războiului celei de a Doua Coaliții

🗒1818: Illinois a devenit cel de-al 21-lea stat al SUA

🗒1860: S-a încheiat Convenția telegrafică cu Rusia, prima convenție internațională a Principatelor Unite

🗒1861: Alexandru Ioan Cuza anunță, cu prilejul deschiderii Camerelor, că „Înalta Poartă, precum și toate Puterile Garante” recunosc Unirea Principatelor

🗒1901: S-a înființat societatea „Tinerimea artistică” de către pictorii Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Gheorghe Petrașcu ș.a.; gruparea milita pentru o artă realistă, pentru subiecte luate din viața țăranilor, a oamenilor de rând

🗒1912: Bulgaria, Grecia, Muntenegru și Serbia (Liga Balcanică) semnează un armistițiu cu Imperiul Otoman, punând capăt Primului Război Balcanic. Armistițiul va expira la 3 februarie 1913, iar ostilitățile se vor relua

🗒1920: Geneva: Este semnat Protocolul privind constituirea Curții Permanente de Justiție Internațională cu sediul la Haga

🗒1927: Se lansează primul film cu Stan și Bran, Putting Pants on Philip

🗒1934: A fost înființat Spitalul de Urgență, actualul Spital de Urgență Floreasca

🗒1941: Stalin îi spune lui Władysław Sikorski că anumiți ofițeri polonezi de pe teritoriul URSS lipsesc, probabil pentru că au evadat în Manciuria. Istoricii vor dovedi mai târziu că ofițerii fuseseră asasinați la ordinul liderului sovietic

🗒1949: Decret privind înființarea Camerei de Comerț Exterior a României

🗒1967: Într-un spital din Cape Town, chirurgul sud-african Christian Barnard a efectuat, cu succes, primul transplant de inimă din lume. Beneficiarul transplantului, Louis Washkansky, un bărbat de 53 de ani, va muri 18 zile mai târziu de pneumonie, din cauza sistemului imunitar slăbit

🗒1971: Armata pakistaneză a atacat India, declanșând Războiul Indo-Pakistanez din 1971

🗒1973: Nicolae Ceaușescu ajunge în SUA pentru o vizită oficială. Va fi primit cu toate onorurile posibile. Ceaușescu își dorea obținerea clauzei națiunii celei mai favorizate, ce presupunea facilități vamale pentru produsele românești importate de SUA. Mai dorea, de asemenea, un credit de 500-600 milioane de dolari, pe termen lung, cu o dobândă de 2%. Creditul, a spus Ceaușescu la Washington, D.C., urma să fie folosit de România pentru achiziționarea unor tehnologii americane necesare industriei românești. Va părăsi SUA fără să obțină clauza și împrumutul

🗒1976: A avut loc o încercare de asasinat asupra lui Bob Marley. A fost împușcat de două ori însă a cântat în concert două zile mai târziu.

🗒1977: Au fost inaugurate lucrările de construcție a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II de la Drobeta-Turnu Severin

🗒1979: Ayatollahul Ruhollah Khomeini devine primul Lider Suprem al Iranului

🗒1987: Adunarea Generală a ONU adoptă rezoluții inițiate de România privind reducerea bugetelor militare, reglementarea pașnică a diferendelor dintre state, dezvoltarea bunei vecinătăți

🗒1998: Banca franceză „Société Générale” este desemnată câștigătoarea licitației organizate de Fondul Proprietății de Stat pentru privatizarea Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD). „Société Générale” a cumpărat 51% din acțiunile BRD pentru 200 de milioane $

