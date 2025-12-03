Prima pagină » Actualitate » 3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John

3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John

Elena Stănică-Ezeanu
03 dec. 2025, 07:15, Actualitate
3 Decembrie, calendarul zilei: Julianne Moore împlinește 65 de ani, Cătălin Botezatu 59. Moare Scatman John
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto

Gândul vă prezintă calendarul zilei de miercuri, 3 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Julianne Moore, născută pe 3 decembrie 1960 în Carolina de Nord, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, remarcată pentru sensibilitatea, eleganța și versatilitatea cu care abordează roluri complexe. De-a lungul unei cariere de peste trei decenii, Moore a interpretat personaje memorabile în filme dramatice, thrillere psihologice și producții independente, lucrând cu regizori de prestigiu precum Todd Haynes, Paul Thomas Anderson și Steven Spielberg. A câștigat numeroase premii importante, inclusiv Oscarul pentru Cea mai bună actriță pentru rolul din Still Alice (2014), în care interpretează o lingvistă diagnosticată cu Alzheimer precoce. Alte filme definitorii pentru cariera sa includ Boogie Nights, Far from Heaven, The Hours, Children of Men și The Big Lebowski. Este căsătorită cu regizorul Bart Freundlich din 2003, după un mariaj anterior cu John Gould Rubin. Pe lângă actorie, este și autoare de cărți pentru copii.

Cătălin Botezatu, născut pe 3 decembrie 1966 în Alexandria, județul Teleorman, este unul dintre cei mai cunoscuți și influenţi designeri vestimentari din România, apreciat pentru stilul extravagant, spectacolele de modă grandioase și prezența constantă în industria fashion de peste trei decenii. A debutat ca model, devenind rapid o figură importantă în prezentările internaționale, înainte de a se consacra ca designer. Colecțiile sale sunt caracterizate de elemente îndrăznețe, croiuri elaborate și influențe exotice, prezentate adesea în show-uri tematice care combină moda cu elemente teatrale. Botezatu a lucrat cu numeroase modele de renume și a avut prezentări în țări precum Italia, Franța, Turcia, Egipt și Statele Unite. Pe lângă activitatea de designer, este cunoscut și ca vedetă TV, jurat în emisiuni de modă și mentor pentru tineri creatori.

Scatman John, pe numele său real John Paul Larkin, a fost un cântăreț, pianist și compozitor american care a devenit faimos la nivel mondial în anii ‘90 prin combinația unică dintre scat – tehnică vocală de jazz – și muzica eurodance. În ciuda faptului că a suferit de bâlbâială încă din copilărie, a transformat această dificultate într-o marcă personală și într-o sursă de inspirație. Hiturile sale Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop) și Scatman’s World au cucerit topurile internaționale, transmițând un mesaj pozitiv despre depășirea fricilor și acceptarea de sine. A primit un total de 14 discuri de aur și 18 discuri de platină de-a lungul carierei sale. Stilul său energic, vocea inconfundabilă și mesajele motivaționale l-au transformat într-o figură emblematică a muzicii pop-dance. Scatman John a murit pe 3 decembrie 1999, la vârsta de 57 de ani, din cauza cancerului pulmonar.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1922: Len Lesser 🇺🇸🎬 Uncle Leo din Seinfeld
🎂1930: Jean-Luc Godard 🇨🇭🇫🇷🎥 unul din pionerii curentului Noul val (La Nouvelle Vague)
🎂1939: Gheorghe Mărmureanu 🇷🇴🔢 seismolog
🎂1948: Ozzy Osbourne 🇬🇧🎤 Black Sabbath
🎂1960: Daryl Hannah 🇺🇸🎬 Blade Runner, Splash, Wall Street, Roxanne, Kill Bill
🎂1960: Julianne Moore 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, Still Alice (2014)
🎂1965: Katarina Witt 🇩🇪⛸ una dintre cele mai bune patinatoare în istoria jocurilor olimpice
🎂1966: Cătălin Botezatu 🇷🇴🧥
🎂1970: Christian Karembeu 🇫🇷⚽️ Din 1998 este căsătorit cu fotomodelul slovac Adriana Karembeu
🎂1973: Holly Marie Combs 🇺🇸🎬 Charmed (1998 – 2006)
🎂1976: Claudiu Răducanu 🇷🇴⚽️ În sezonul 2002-2003, a reușit să câștige titlul de golgheter al Ligii 1, marcând 21 de goluri pentru Steaua
🎂1980: Iulian Apostol 🇷🇴⚽️
🎂1981: David Villa 🇪🇸⚽️ golgeter la Euro 2008, cu 4 goluri
🎂1982: Michael Essien 🇬🇭⚽️
🎂1983: Silviu Izvoranu 🇷🇴⚽️
🎂1984: Cosmin Moți 🇷🇴⚽️
🎂1985: Amanda Seyfried 🇺🇸🎬
🎂1987: Ștefan Mardare 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1888: Carl Zeiss 🇩🇪🔍 inventatorul sticlei Zeiss
🕯️1919: Pierre-Auguste Renoir 🇫🇷🎨 unul din cei mai celebri pictori francezi, creator – împreună cu Claude Monet, Alfred Sisley, Paul Cézanne și alții – al curentului impresionist
🕯️1954: Maria Ventura 🇷🇴🇫🇷🎭 A jucat în piese de Alexandru Kirițescu, Mircea Ștefănescu etc., dând un mare imbold dramaturgiei românești. Artistă de mare sensibilitate, cu un simț ascuțit al tragicului, dotată cu o voce impresionantă și folosind o gestică elegantă, s-a înscris în șirul marilor actori români de reputație europeană
🕯️1991: Petre Țuțea 🇷🇴✒️ economist, eseist, filosof, jurist, politician și publicist, militant naționalist, membru al Mișcării Legionare, și apoi victimă a regimului comunist
🕯️1999: Scatman John 🇺🇸🎤 Personajul său era recunoscut prin pălărie și mustață. A primit 14 discuri de aur și 18 discuri de platină. A suferit de o formă severă de balbism (bâlbâire) care a dus la o copilărie traumatizantă. Chiar și la apogeul succesului, în 1995, jurnaliștii spuneau că „cu greu termina o propoziție fără să o repete de șase sau șapte ori”. A murit la 57 de ani, de cancer pulmonar

Evenimente📋

📋🦽 Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi

Calendar 🗒

🗒1800: Lângă München, armatele franceze conduse de Jean Moreau au repurtat o victorie decisivă în fața unei coaliții austro-bavareze în bătălia de la Hohenlinden din cadrul Războiului celei de a Doua Coaliții
🗒1818: Illinois a devenit cel de-al 21-lea stat al SUA
🗒1860: S-a încheiat Convenția telegrafică cu Rusia, prima convenție internațională a Principatelor Unite
🗒1861: Alexandru Ioan Cuza anunță, cu prilejul deschiderii Camerelor, că „Înalta Poartă, precum și toate Puterile Garante” recunosc Unirea Principatelor
🗒1901: S-a înființat societatea „Tinerimea artistică” de către pictorii Ștefan Luchian, Nicolae Vermont, Constantin Artachino, Gheorghe Petrașcu ș.a.; gruparea milita pentru o artă realistă, pentru subiecte luate din viața țăranilor, a oamenilor de rând
🗒1912: Bulgaria, Grecia, Muntenegru și Serbia (Liga Balcanică) semnează un armistițiu cu Imperiul Otoman, punând capăt Primului Război Balcanic. Armistițiul va expira la 3 februarie 1913, iar ostilitățile se vor relua
🗒1920: Geneva: Este semnat Protocolul privind constituirea Curții Permanente de Justiție Internațională cu sediul la Haga
🗒1927: Se lansează primul film cu Stan și Bran, Putting Pants on Philip
🗒1934: A fost înființat Spitalul de Urgență, actualul Spital de Urgență Floreasca
🗒1941: Stalin îi spune lui Władysław Sikorski că anumiți ofițeri polonezi de pe teritoriul URSS lipsesc, probabil pentru că au evadat în Manciuria. Istoricii vor dovedi mai târziu că ofițerii fuseseră asasinați la ordinul liderului sovietic
🗒1949: Decret privind înființarea Camerei de Comerț Exterior a României
🗒1967: Într-un spital din Cape Town, chirurgul sud-african Christian Barnard a efectuat, cu succes, primul transplant de inimă din lume. Beneficiarul transplantului, Louis Washkansky, un bărbat de 53 de ani, va muri 18 zile mai târziu de pneumonie, din cauza sistemului imunitar slăbit
🗒1971: Armata pakistaneză a atacat India, declanșând Războiul Indo-Pakistanez din 1971
🗒1973: Nicolae Ceaușescu ajunge în SUA pentru o vizită oficială. Va fi primit cu toate onorurile posibile. Ceaușescu își dorea obținerea clauzei națiunii celei mai favorizate, ce presupunea facilități vamale pentru produsele românești importate de SUA. Mai dorea, de asemenea, un credit de 500-600 milioane de dolari, pe termen lung, cu o dobândă de 2%. Creditul, a spus Ceaușescu la Washington, D.C., urma să fie folosit de România pentru achiziționarea unor tehnologii americane necesare industriei românești. Va părăsi SUA fără să obțină clauza și împrumutul
🗒1976: A avut loc o încercare de asasinat asupra lui Bob Marley. A fost împușcat de două ori însă a cântat în concert două zile mai târziu.
🗒1977: Au fost inaugurate lucrările de construcție a sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier II de la Drobeta-Turnu Severin
🗒1979: Ayatollahul Ruhollah Khomeini devine primul Lider Suprem al Iranului
🗒1987: Adunarea Generală a ONU adoptă rezoluții inițiate de România privind reducerea bugetelor militare, reglementarea pașnică a diferendelor dintre state, dezvoltarea bunei vecinătăți
🗒1998: Banca franceză „Société Générale” este desemnată câștigătoarea licitației organizate de Fondul Proprietății de Stat pentru privatizarea Băncii Române pentru Dezvoltare (BRD). „Société Générale” a cumpărat 51% din acțiunile BRD pentru 200 de milioane $

CITEȘTE ȘI:

2 Decembrie, calendarul zilei: Britney Spears împlinește 44 de ani. Nicolae Labiș ar fi împlinit 90 de ani. Un an de la decesul lui Helmuth Duckadam

1 DECEMBRIE, calendarul zilei: Ziua Națională a României. Brașovul donează Castelul Bran Reginei Maria. Este inaugurat Arcul de Triumf din București

30 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Woody Allen împlinește 90 de ani, Billy Idol 70. Își pierde viața Paul Walker

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
07:32
Risc pentru șoferi. Panoul de semnalizare care îi pune în pericol în Podu Iloaiei
CONTROVERSĂ 1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”
06:00
1 Decembrie 2025, ziua în care „România Onestă” a sfidat „România Reală.” În timp ce la Cotroceni a curs șampania, peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu au apă potabilă. Sociolog: „Ne-a arătat exact această divizare a societății”
Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu
23:40
Scandalos! Nicușor Dan joacă într-un clip electoral alături de Cătălin Drulă. Scena a fost filmată chiar de Ziua Națională, în Palatul Cotroceni. Președintele și candidatul USR îi atacă pe Baluță și Ciucu
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
21:33
Lungul șir de minciuni care a dus la dezastrul Crizei Apei, în imagini video. Diana Buzoianu spunea, în urmă cu două săptămâni, că „nu există niciun risc” pentru populație din cauza barajului Paltinu. Apoi a spus că „riscurile existau, dar nu erau comunicate”. Acum s-a aflat că riscurile au fost comunicate
Mediafax
Un colos financiar din România intră pe piața din Ungaria și construiește o fabrică de trenuri
Digi24
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom mai avea cu cine să negociem”
Cancan.ro
CAUZA morții Roxanei Moise. Ce i-a adus sfârșitul fostei concurente de la Exatlon
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Cine este directorul ESZ Prahova, căruia ministrul Mediului îi cere demisia: câștigă 60.000 euro/an. „Se hlizea în ședință”
Mediafax
Un preot și o măicuță au plonjat cu mașina în râul Jiu
Click
Cât costă șuba ciobănească îmbrăcată de Diana Șoșoacă de 1 Decembrie? Verdictul dur al stiliștilor: „Se poartă numai la stână!” Moda e lansată, de fapt, de Gigi Becali
Digi24
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale Moscovei arată că rușii pregătesc o catastrofă
Cancan.ro
BREAKING | A murit Adrian Pleșca, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan
Ce se întâmplă doctore
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum prelungești viața filtrului de particule: sfaturi esențiale pentru șoferi
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Carl Zeiss, fostul ucenic care a făcut istorie
NEWS ALERT Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
07:00
Donald Trump a anulat toate actele semnate de Joe Biden cu Autopen. Mii de grațieri sunt în pericol: de la familia Biden, Armată, până la Fauci
FINANCIAR Vânzarea Bitcoinului încetinește câștigul familiei Trump din domeniul criptomonedelor. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard $
06:54
Vânzarea Bitcoinului încetinește câștigul familiei Trump din domeniul criptomonedelor. Averea familiei prezidențiale a scăzut cu 1 miliard $
1 AN DE LA ANULARE 3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
06:00
3 decembrie. Începe numărătoarea inversă după decizia CCR de validare a primului tur al alegerilor prezidențiale. România se pregătește pentru turul al doilea și așteaptă desecretizarea documentelor CSAT
EXCLUSIV Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică
05:00
Criminalul fugar Emil Gânj își abuza sexual victima și filma scenele cu telefonul mobil. Imaginile au fost descoperite la percheziția informatică
DIGITALIZARE Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA
05:00
Trump bate toate recordurile la postat: a scris 160 de mesaje în 4 ore pe Truth Social. Care este secretul președintelui SUA
EXTERNE Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul
23:25
Trump anunță că nu va candida în 2028 la Președinția SUA. Sugerează că JD Vance sau Marco Rubio i-ar putea lua locul

Cele mai noi