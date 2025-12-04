4 Decembrie, calendarul zilei: Jeff Bridges împlinește 76 de ani, Marisa Tomei 61. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza promulgă Codul Penal

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 4 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Jeff Bridges este un actor american de renume, cunoscut pentru prezența sa carismatică și versatilitatea impresionantă. Născut pe 4 decembrie 1949 în Los Angeles, într-o familie de artiști, Bridges și-a început cariera încă din copilărie, evoluând treptat într-unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale. A câștigat Premiul Oscar pentru rolul din Crazy Heart (2009), unde a interpretat un muzician country aflat în declin, demonstrând o profunzime emoțională remarcabilă. De-a lungul carierei sale, a jucat în filme diverse, de la producții cult precum The Big Lebowski până la blockbustere precum Tron și Iron Man. Pe lângă actorie, este pasionat de muzică și fotografie, iar personalitatea sa calmă și autentică l-a transformat într-o figură îndrăgită atât de public, cât și de colegi. Jeff Bridges rămâne un simbol al profesionalismului și creativității în cinematografia modernă.

Marisa Tomei este o actriță americană apreciată pentru naturalețea şi expresivitatea sa. Născută pe 4 decembrie 1964 în New York, Tomei a fost atrasă de actorie încă din adolescență. A studiat la Boston University pentru o perioadă scurtă, însă a renunțat pentru a se dedica teatrului, debutând pe Broadway și în producții off-Broadway, unde a atras rapid atenția criticilor. Adevărata ei ascensiune la Hollywood a venit odată cu rolul comic al lui Mona Lisa Vito din My Cousin Vinny (1992), pentru care a câștigat Premiul Oscar. Succesul nu a fost unul izolat: Tomei a demonstrat constant că poate aborda o gamă largă de personaje. În In the Bedroom (2001) și The Wrestler (2008), ea a primit noi nominalizări la Oscar, confirmându-și statutul de actriță dramatică. De asemenea, a câștigat popularitate la o nouă generație de spectatori prin interpretarea caldă și modernă a mătușii May în filmele Spider-Man din Marvel Cinematic Universe.

În 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat Codul Penal al Principatelor Unite, un pas esențial în modernizarea sistemului juridic românesc. Noua legislație a fost elaborată după modelul Codului Penal francez și al Codului Penal prusac, dar a integrat și elemente din tradiția juridică autohtonă, adaptând principiile europene la realitățile românești. Promulgarea Codului Penal a reprezentat o etapă crucială în procesul de construire a unui stat modern, unitar și eficient. Documentul stabilea pentru prima dată un cadru coerent al infracțiunilor și pedepselor, consolidând autoritatea statului și garantând o mai bună protecție a drepturilor cetățenești. Reforma a făcut parte din programul amplu de modernizare inițiat de Cuza, alături de codurile civil, comercial și de procedură, care au pus bazele sistemului juridic modern din România.

Nașteri 🎂

🎂1883: Nicolae Cartojan 🇷🇴✒️ Specialist în literatura română veche, profesor la Universitatea din București, s-a remarcat prin amplitudinea documentării și prin analiza minuțioasă a contextului istoric și cultural al epocilor literare

🎂1885: Nicolae Neamțu-Ottonel 🇷🇴🎭🎬

🎂1892: Francisco Franco 🇪🇸✯ dictator al Spaniei (1939-1975)

🎂1907: Ioan Suciu 🇷🇴✝️ episcop român unit, arestat de autoritățile comuniste în 1948 și decedat în închisoare. A fost beatificat de papa Francisc în 2019

🎂1922: Gérard Philipe 🇫🇷🎬 a fost un foarte popular actor de teatru și film. A devenit cunoscut mai ales prin filmele „Mănăstirea din Parma” (1948) și „Fanfan la tulipe” (1951). A murit la 36 de ani, de ciroză

🎂1942: Gemma Jones 🇬🇧🎬

🎂1949: Jeff Bridges 🇺🇸🎬 A câștigat în 2010 Oscar pentru rolul său din Crazy Heart

🎂1954: Tony Todd 🇺🇸🎬 cunoscut pentru înălțimea sa de 1,96 m și vocea groasă. Foarte cunoscut pentru interpretarea lui Candyman în seria de filme horror cu același nume, pentru rolul William Bludworth din seria Final Destination, pentru interpretarea vocii lui Fallen din Transformers: Revenge of the Fallen, a vocii lui Dreadwing din Transformers: Prime

🎂1963: Serhii Bubka 🇺🇦🏃🏻‍♂️‍➡️ A dominat disciplina sa sportivă timp de 10 ani, timp în care a câștigat titlul mondial de 6 ori consecutiv, a fost laureat cu aur la Jocurile Olimpice din 1988 și a doborât recordul mondial de 35 ori. A fost primul săritor cu prăjina care a trecut peste ștacheta înălțată la 6 metri și recordul său mondial de 6,14 m în aer liber, stabilit în 1994, a rămas nedepășit până în 2014

🎂1964: Marisa Tomei 🇺🇸🎬 a câștigat Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru rolul din My Cousin Vinny (1992). De asemenea, a fost nominalizată la Oscar și pentru rolurile din In the Bedroom (2001) și The Wrestler (2008)

🎂1964: Sevil Shhaideh 🇷🇴🗣

🎂1969: Jay-Z 🇺🇸🎤

🎂1978: Éva Tófalvi 🇷🇴🏃🏻‍♀️‍➡️❄️ biatlonistă A participat de șase ori la Jocurile Olimpice. A fost purtătoarea drapelului României la festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2002, 2010 și 2014

Decese 🕯

🕯️1642: Cardinalul Richelieu 🇫🇷🗣 numit „Eminența roșie”, a fost cel mai apropiat consilier al lui Ludovic al XIII-lea, țelul său fiind schimbarea structurii statului francez într-o monarhie absolută și slăbirea hegemoniei Habsburgice în Europa

🕯️1769: Constantin Mavrocordat 🇷🇴♛ domn al Țării Românești și al Moldovei

🕯️1798: Luigi Galvani 🇮🇹⚡️🐸 a descoperit procedeul de galvanizare, care îi poartă numele. A observat fenomenul de contracție a mușchilor scheletici de la piciorul de broască la o excitare cu electricitate statică. Prin această descoperire a pus bazele pentru cercetările ulterioare ale electrochimismului celular

🕯️1987: Constantin Noica 🇷🇴✒️ filosof, poet, eseist, publicist și scriitor, membru post-mortem al Academiei Române

🕯️1993: Frank Zappa 🇺🇸🎸 Într-o carieră ce a durat mai mult de 30 de ani, a scris rock, jazz, muzică electronică, muzică orchestrală și musique concrète. De asemenea, a regizat filme de lung-metraj și videoclipuri muzicale, realizând și multe coperte de albume. A murit de cancer de prostată, la 52 de ani

🕯️2004: Teo Peter 🇷🇴🎸 basist și cofondator în 1977, împreună cu Costi Cămărășan, al formației Compact. A decedat tragic, la 50 de ani, în urma unui accident rutier, taxiul în care se afla fiind lovit de un Ford Expedition condus de un angajat al Ambasadei SUA din București aflat în stare de ebrietate, Christopher VanGoethem

🕯️2011: Sócrates 🇧🇷⚽️ considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie, fiind inclus de Pelé în lista FIFA 100 în 2004

Calendar 🗒

🗒771: Carol cel Mare devine singurul conducător al Imperiul Franc după moartea fratelui său care era și coregent

🗒1639: Astronomul englez Jeremiah Horrocks a efectuat prima observație a tranzitului lui Venus

🗒1691: Prin Diploma Leopoldină din 1691 împăratul Leopold I recunoaște sistemul politic al Principatului Transilvaniei, iar el însuși devine mai întâi tutore al lui Mihai Apafi al II-lea, apoi, la majoratul acestuia și renunțarea la domnie în 1697, șef al statului, ca principe al Transilvaniei

🗒1816: James Monroe devine cel de-al cincilea președinte al SUA

🗒1855: A fost inaugurată „Școala de mică chirurgie” la Spitalul Mihai Vodă din București

🗒1864: Domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) a promulgat Codul Penal, alcătuit după modelul Codului Penal francez și al Codului Penal prusac, având la bază și unele legi penale autohtone

🗒1872: Vasul comercial american Mary Celeste este descoperit în derivă și părăsit în largul Insulelor Azore, în Atlantic. Nava canadiană Dei Gratia a găsit-o în stare de navigație dar cu vele parțiale și cu barca de salvare dispărută, fără oameni la bord. Ultima înregistrare din jurnalul navei era datată cu zece zile mai devreme. Nici unul dintre cei care fuseseră la bord nu a mai fost văzut vreodată

🗒1888: A apărut la București Fântâna Blanduziei (revistă), foaie literară, politică și săptămânală sub direcția lui Mihai Eminescu

🗒1940: Este semnat, la Berlin, „Protocolul asupra colaborării româno-germane la realizarea unui plan de 10 ani pentru refacerea economiei românești”, unul din principalele instrumente pentru pătrunderea capitalurilor germane în industria românească. România devenea un important furnizor de materii prime și cel mai mare furnizor de produse agricole al celui de-al treilea Reich

🗒1957: La Vadu Roșca în Vrancea a fost reprimată revolta țărănească împotriva colectivizării, de către trupe de Securitate, reprimarea ulterioară fiind comandată de Nicolae Ceaușesc. Au fost uciși 9 oamenii, iar 17 au fost răniți

🗒1991: Corespondentul Associated Press Terry Anderson a fost eliberat, după ce fusese ținut ostatic în Liban vreme de șapte ani

🗒1996: A fost inaugurată filiala din România a companiei Microsoft

