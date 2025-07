5 IULIE, calendarul zilei: La Paris au fost prezentați primii bikini/ Björn Borg câștigă a cincea finală la rând la Wimbledon, nou record

Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 5 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 5 iulie 1946, la Paris, a avut loc un moment revoluționar în istoria modei: prezentarea oficială a primilor bikini. Costumul de baie din două piese a fost creat de designerul francez Louis Réard și a fost purtat la Piscine Molitor de dansatoarea Micheline Bernardini, întrucât modelele profesioniste au refuzat să-l îmbrace, considerându-l prea îndrăzneț pentru acea vreme. Numele “bikini” a fost inspirat de atolul Bikini din Oceanul Pacific, unde în acea perioadă se efectuau teste nucleare, sugerând impactul “exploziv” pe care piesa vestimentară îl va avea în societate. Cu o croială extrem de îndrăzneață pentru acea epocă, bikiniul a stârnit controverse, fiind interzis în mai multe țări pentru o perioadă. Deși inițial a fost considerat scandalos, bikiniul a devenit treptat simbolul libertății, modernității și emancipării femeii, fiind astăzi o piesă clasică și omniprezentă în moda de plajă.

Pe 5 iulie 1980, suedezul Björn Borg scria istorie în lumea tenisului, câștigând pentru a cincea oară consecutiv turneul de la Wimbledon, o performanță fără precedent în era modernă a sportului. Într-o finală legendară, Borg l-a învins pe tânărul american John McEnroe într-un meci tensionat și spectaculos. Partida s-a încheiat cu scorul de 1–6, 7–5, 6–3, 6–7(16-18), 8–6 și a fost marcată de un tie-break epic în setul al patrulea, câștigat de McEnroe. Cu toate acestea, Borg și-a păstrat calmul și a câștigat decisivul, cucerind titlul. A devenit primul jucător de sex masculin din era Open care a câștigat Wimbledon de cinci ori la rând (1976–1980), un record egalat abia de Roger Federer în 2007. Borg s-a retras surprinzător de devreme din tenisul profesionist, la doar 26 de ani, dar finala din 1980 rămâne o capodoperă sportivă, care a inspirat filme, documentare și o generație întreagă de jucători.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1675: Mary Walcott 🇺🇸⚖️ acuzată în cadrul proceselor de vrăjitorie de la Salem

🎂1755: Sarah Siddons 🇬🇧🎭 faimoasă pentru reprezentarea personajului shakespearean Lady Macbeth, personaj pe care l-a modelat, dându-i o notă originală

🎂1880: Constantin Tănase 🇷🇴🎭 Au existat zvonuri conform cărora actorul ar fi fost ucis din cauza satirei la adresa soldaților ruși care aveau obiceiul să „rechiziționeze” toate bunurile personale purtate la vedere, mai ales ceasuri, pe care le cereau spunând „Davai ceas”. A apărut pe scenă într-un pardesiu imens, cu mâinile „bandajate” cu ceasuri de mâna. Spectatorii l-au aplaudat frenetic la apariție, deși actorul nu a scos nici un cuvânt. Apoi și-a deschis pardesiul, scoțând la iveală un imens ceas cu pendulă. Arătând către acesta, a spus doar: „El tic, eu tac, el tic, eu tac”. Două zile mai târziu era mort

🎂1966: Gianfranco Zola 🇮🇹⚽️ votat Football Writers’ Player of the Year în 1997 și cel mai mare jucător al lui Chelsea din istorie. A fost selecționat de 35 de ori în naționala Italiei

🎂1968: Radu Mazăre 🇷🇴🗣

🎂1969: RZA (Robert Fitzgerald Diggs) 🇺🇸🎤 Figură proeminentă a muzicii hip hop, este și membru Wu-Tang Clan

🎂1975: Hernán Crespo 🇦🇷⚽️ Parma, Inter Milano, Chelsea

🎂1976: Nuno Gomes 🇵🇹⚽️

🎂1979: Amélie Mauresmo 🇫🇷🥎 ex-lider mondial, a câștigat două turnee de Mare Șlem la simplu: Australian Open 2006 și Wimbledon 2006, și a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice de vară din 2004

🎂1979: Stiliyan Petrov 🇧🇬⚽️ inclus în Aston Villa Hall of Fame în 2013. Este jucătorul cu cele mai multe selecții la naționala Bulgariei, 105

🎂1980: Csaba Borbély 🇷🇴⚽️

🎂1982: Alberto Gilardino 🇮🇹⚽️ Fiorentina, Milan și Parma

🎂1996: Dolly 🧪🐑 a fost o oaie domestică care a reprezentat prima clonare reușită a unui mamifer dintr-o celulă somatică adultă, prin procedeul de transfer nuclear

Decese 🕯

🕯️1833: Nicéphore Niépce 🇫🇷🖼 inventator Între 1826 și 1827, folosind un aparat foto, a imprimat o imagine, de la fereastra camerei sale de lucru, pe o placă din aliaj de staniu și plumb, care a constituit prima imagine din natură fixată permanent

🕯️1904: Abai Kunanbaev 🇷🇺🇰🇿✒️ Versurile lui, de inspirație folclorică, au contribuit la trezirea conștiintei naționale a poporului kazah. Este considerat întemeietor al literaturii naționale din Kazahstan

🕯️2021: Raffaella Carrà 🇮🇹📺 considerată „regina televiziunii italiene”, se bucura de aura unei legende a muzicii şi a televiziunii italiene, fiind adorată deopotrivă de publicul din străinătate. A fost prezentă neîntrerupt pe micile ecrane, decenii întregi. Și în România, a fost unul dintre numele occidentale care a reușit să treacă de cenzura comunistă

Evenimente📋

📋🇷🇴 Ziua națională a Curajului

📋🇻🇪 Ziua naţională a Republicii Venezuela; aniversarea proclamării independenţei, 1811

Calendar 🗒

🗒328: Inaugurarea oficială a podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava (Corabia), construit peste Dunăre

🗒1687: Este publicată lucrarea lui Isaac Newton, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Conține formularea legilor de mișcare a corpurilor (Legile lui Newton) ce constituie fundamentul mecanicii clasice, precum și Legea atracției universale

🗒1811: Venezuela a devenit primul stat sud-american care și-a proclamat independența față de Spania

🗒1865: A fost impusă pentru prima oară în lume o limită de viteză în Marea Britanie: 2 mile/h în oraș și 4 mile/h la țară

🗒1870: Incendiu devastator în Istanbul, soldat cu 1.200 morți și 60.000 persoane rămase fără locuințe

🗒1884: Germania intră în posesia Camerunului

🗒1941: Brigăzile 1 și 4 Mixte ale Armatei Române au eliberat Cernăuți

🗒1946: La Paris au fost prezentați primii bikini

🗒1954: BBC difuzează primul său buletin de știri de televiziune

🗒1954: Elvis Presley înregistrează primul său single, That’s All Right

🗒1962: Algeria devine independentă față de Franța

🗒1975: Capul Verde își câștigă independența față de Portugalia

🗒1980: Björn Borg câștigă a cincea finală de la Wimbledon și devine primul jucător de tenis de sex masculin care a câștigat turneul de cinci ori la rând

🗒1989: Se difuzează primul episod al serialului Seinfeld

🗒1995: Armenia își adoptă constituția, la patru ani după independența de URSS

🗒2009: Sunt descoperite primele părți din Tezaurul de la Staffordshire, cea mai mare descoperire de tezaur până în prezent din timpul anglo-saxonilor. Alcătuit din peste 3.500 de articole, însumând 5,1 kg de aur, 1,4 kg de argint și 3.500 de bijuterii de granat

