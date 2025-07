6 IULIE, calendarul zilei: Sylvester Stallone împlinește 79 de ani, Eva Green 45/ Moare James Caan, la 82 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 6 iulie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Sylvester Stallone este un actor, regizor, scenarist și producător american, devenit o emblemă a cinematografiei de acțiune. Născut pe 6 iulie 1946, la New York, Stallone a cunoscut faima internațională odată cu filmul Rocky (1976), pentru care a scris scenariul și a interpretat rolul principal, un pugilist modest care ajunge să lupte pentru titlul mondial. Filmul a fost un succes uriaș, câștigând trei Premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film. De-a lungul carierei, Stallone a creat personaje legendare, precum Rocky Balboa și John Rambo, în francizele Rocky și Rambo, care i-au consolidat statutul de star global. A mai jucat în filme precum Cobra, Demolition Man, The Expendables sau Cliffhanger. Cunoscut pentru stilul său dur și vocea inconfundabilă, Stallone a devenit un simbol al eroului american puternic și determinat. Din 1997, el este căsătorit cu Jennifer Flavin, fost model american, și au împreună trei fiice.

Eva Green, născută pe 6 iulie 1980 la Paris, este o actriță franco-britanică celebră pentru roluri puternice și enigmatice. A debutat în cinematografie în 2003 cu filmul controversat The Dreamers, regizat de Bernardo Bertolucci. A câștigat notorietate internațională în 2006, interpretând-o pe Vesper Lynd în Casino Royale, un rol care i-a adus premiul BAFTA Rising Star. De-a lungul carierei, Eva Green a strălucit în producții precum Kingdom of Heaven, Dark Shadows, 300: Rise of an Empire și serialul Penny Dreadful. Este cunoscută pentru prezența sa magnetică, stilul sobru și refuzul de a face compromisuri artistice. Discretă în privința vieții personale, Eva Green îşi împarte timpul între Paris și Londra. Este fiica actriței Marlène Jobert. A devenit un simbol al rafinamentului și al feminității neconvenționale în cinematografia contemporană.

James Caan a fost un actor american apreciat pentru intensitatea interpretărilor și carisma sa, devenit faimos mai ales în anii ‘70. Născut pe 26 martie 1940 în New York, Caan a crescut în cartierele muncitorești ale orașului Bronx și a fost atras inițial de sport, în special fotbalul american. A studiat la Michigan State University și Hofstra University, unde l-a avut coleg pe Francis Ford Coppola. Caan a cunoscut succesul internațional datorită rolului lui Sonny Corleone în capodopera The Godfather (1972), pentru care a fost nominalizat la Oscar și Globul de Aur. A jucat în numeroase filme de succes, printre care Brian’s Song (1971), Rollerball (1975), Misery (1990) și Elf (2003), demonstrând o rară versatilitate, de la drame intense la comedii și thrillere. James Caan a murit pe 6 iulie 2022, la vârsta de 82 de ani, lăsând în urmă un moștenire cinematografică solidă.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1907: Frida Kahlo 🇲🇽🎨 Opera sa este considerată emblematică pentru cultura națională mexicană, îmbinând stilul suprarealist cu tradițiile indigene

🎂1920: Gleb Drăgan 🇷🇴📜 academician român de origine găgăuză, inginer, recunoscut pe plan mondial, membru titular al Academiei Române

🎂1923: Constantin Bălăceanu-Stolnici 🇷🇴📜 om de știință, medic neurolog, profesor de Neuropsihologie și Anatomie a Sistemului nervos, membru de onoare al Academiei Române, membru al Academiei Oamenilor de Știință din România și al Academiei de Științe Medicale din România. Descendent al Bălăcenilor, veche familie boierească aparținând nobilimii pământene, căreia în secolul al XVII-lea aula imperială vieneză i-a conferit titlul de conte al Sfântului Imperiu Romano-German și i-a concesionat stema

🎂1925: Bill Haley 🇺🇸🎤 unul dintre primii muzicieni rock and roll. Trupa sa, Bill Haley & His Comets, este cunoscută în special pentru melodia Rock Around the Clock, din1954

🎂1927: Janet Leigh 🇺🇸🎬 Psycho (1960), mama actriței Jamie Lee Curtis

🎂1940: Nursultan Nazarbayev 🇰🇿🗣 primul președinte al Kazakhstanului

🎂1946: George W. Bush 🇺🇸🗣 al 43-lea președinte SUA

🎂1946: Peter Singer 🇦🇺✒️ filosof în 1975 a publicat cartea Animal Liberation, prin care a devenit unul din fondatorii mișcării pentru drepturile animalelor

🎂1946: Sylvester Stallone 🇺🇸🎬

🎂1951: Geoffrey Rush 🇦🇺🎬 Oscar rol principal, Shine (1996)

🎂1951: Adrian Iorgulescu 🇷🇴🗣 compozitor, muzician și om politic a îndeplinit funcția de ministru al Culturii și Cultelor în guvernul Tăriceanu

🎂1953: Ion Barbu 🇷🇴📝 caricaturist

🎂1975: 50 Cent 🇺🇸🎤

🎂1980: Eva Green 🇫🇷🎬

🎂1982: Ionuț Rada 🇷🇴⚽️

Decese 🕯

🕯️1854: Georg Simon Ohm 🇩🇪➰ a descoperit proporționalitatea dintre diferența de potențial, intensitatea curentului electric și rezistența electrică ce a devenit cunoscută în lumea științifică începând cu 1826 ca legea conducției electrice, legea lui Ohm

🕯️1962: William Faulkner 🇺🇸✒️ laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1949, unul dintre scriitorii reprezentativi ai literaturii americane din secolul XX

🕯️1971: Louis Armstrong 🇺🇸🎺 unul din exponenții cei mai reprezentativi ai „stilului New Orleans” în muzica de jazz practicată în Chicago în jurul anilor 1920-1930

🕯️1998: Arta Florescu 🇷🇴🎼 cântăreață de operă și profesoară de canto

🕯️2019: João Gilberto 🇧🇷🪕 creatorul principal al stilului muzical Bossa-nova

🕯️2019: Cameron Boyce 🇺🇸🎬 Grown-Ups 1 și 2. Moartea sa a fost cauzată de o criză epileptică, la numai 20 de ani

🕯️2020: Ennio Morricone 🇮🇹🎼 compozitor de film Stilul lui de compoziție este cunoscut mai ales în westernurile „spaghetti” (The Good, The Bad and the Ugly și Once Upon A Time In The West, ambele regizate de Sergio Leone). În 2007 a primit Oscar pentru întreaga carieră, fiind al doilea compozitor de muzică de film care primește acest premiu, după Alex North

🕯️2022: James Caan 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul lui Sonny Corleone din Nașul, precum și din Thief, Misery, A Bridge Too Far ș.a.

Evenimente📋

📋🇲🇩 Ziua victimelor stalinismului

📋💏🏻 Ziua internațională a sărutului; înființată în 2006 pentru a se concentra asupra sărutului care are loc între îndrăgostiți și pentru a sărbători locul pe care acesta îl ocupă în societate

📋🇷🇴⚖️ Ziua Justiției (în prima duminică a lunii iulie)

Calendar 🗒

🗒371 î.Hr.: Bătălia de la Leuctra spulberă reputația de invincibilitate militară a Spartei

🗒1189: Richard I „Inimă de Leu” devine rege al Angliei

🗒1348: Bula papală a Papei Clement al VI-lea protejează evreii acuzați de a fi cauzat Ciuma Neagră

🗒1413: Prima mențiune documentară a Episcopiei Rădăuților

🗒1415: A fost ars pe rug reformatorul religios ceh Jan Hus, condamnat ca eretic, erou național al poporului ceh; creator al limbii literare cehe

🗒1600: Mihai Viteazul se intitulează într-un hrisov „domn al țării Românești și Ardealului și a toată țara Moldovei”, confirmând, documentar, prima unire politică a celor trei țări române. Unirea efectivă fusese realizată la sfârșitul lunii mai 1600

🗒1785: Dolarul american este ales în unanimitate ca monedă pentru SUA. Este prima dată când un stat adoptă un sistem de monedă zecimal

🗒1885: Louis Pasteur a folosit pentru prima dată vaccinul antirabic pe un copil mușcat de un câine turbat

🗒1919: Dirijabilul englezesc R34 aterizează la New York, după o călătorie ce a durat 108 ore. A fost prima traversare a Oceanului Atlantic de către un astfel de aparat

🗒1957: Jucătoarea americană de tenis Althea Gibson a devenit prima sportivă de culoare care a câștigat Wimbledon-ul

🗒2012: Traian Băsescu a fost suspendat din funcția de președinte al României de parlamentarii din cadrul celor două camere reunite ale Parlamentului

