7 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se naște Albert Camus. Se sting Steve McQueen și Dean Stockwell

Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 7 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Albert Camus, născut pe 7 noiembrie 1913, în Mondovi, o mică localitate din Algeria franceză, a fost un scriitor, filosof și jurnalist francez, considerat una dintre cele mai importante figuri ale existențialismului. Opera sa explorează condiția umană, sensul vieții și lupta omului într-o lume lipsită de sens, teme reunite în ceea ce el a numit filosofia absurdului. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără romanele Străinul (1942), Ciuma (1947) și Căderea (1956), precum și eseuri filosofice precum Mitul lui Sisif (1942) și Omul revoltat (1951). În 1957, a primit Premiul Nobel pentru Literatură, fiind apreciat pentru “opera sa importantă, care luminează cu seriozitate problemele conștiinței umane în vremea noastră”. Moartea sa prematură la 46 de ani, într-un accident de mașină, a pus capăt unei cariere strălucite, dar ideile lui Camus continuă să inspire reflecția asupra libertății, absurdului și solidarității umane.

Steve McQueen, născut la 24 martie 1930 în Indiana, a fost unul dintre cei mai emblematici actori americani ai anilor ‘60 și ‘70, supranumit “The King of Cool” pentru atitudinea sa nonșalantă și stilul inconfundabil. După o copilărie dificilă și o tinerețe marcată de probleme de disciplină, McQueen s-a înrolat în marină, unde și-a găsit echilibrul. Cariera sa cinematografică a luat avânt odată cu serialul Wanted: Dead or Alive (1958-1961), iar consacrarea internațională a venit prin filme precum The Magnificent Seven (1960), The Great Escape (1963), Bullitt (1968), The Thomas Crown Affair (1968) și Papillon (1973). Era pasionat de motociclism, curse auto și avioane, deținând o colecție impresionantă de vehicule rare. Participa la competiții sub pseudonim pentru a evita atenția presei. La sfârșitul anilor ‘70, sănătatea sa a început să se deterioreze. A fost diagnosticat cu o formă rară de cancer legată de expunerea la azbest. În căutarea unui tratament alternativ, s-a deplasat în Mexic, unde a decedat la 7 noiembrie 1980, la doar 50 de ani.

Dean Stockwell, născut pe 5 martie 1936 în California, a fost unul dintre acei actori care au crescut odată cu Hollywoodul. Cariera sa a început la MGM, în anii ‘40, ca actor-copil în filme precum Anchors Aweigh (1945) și Gentleman’s Agreement (1947). După o pauză în adolescență, Stockwell a revenit în forță cu roluri în filme precum Compulsion (1959) și Long Day’s Journey Into Night (1962). A traversat decenii de schimbări în cinematografie, colaborând cu regizori precum David Lynch, Wim Wenders și Francis Ford Coppola. Pentru rolul din Married to the Mob (1988), a fost nominalizat la Premiul Oscar pentru Cel mai bun actor în rol secundar. Publicul larg îl cunoaște mai ales ca Al Calavicci, ofițerul excentric și carismatic din serialul SF de mare succes Quantum Leap (1989-1993), un rol care i-a adus un Glob de Aur și o nouă generație de fani. În afara ecranului, era un spirit liber, pasionat de artă, fotografie și meditație. Dean Stockwell a murit pe 7 noiembrie 2021, la vârsta de 85 de ani.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1867: Marie Curie 🇵🇱🇫🇷☢️🧪 savantă poloneză stabilită în Franța, dublu laureată Nobel. A fost singura care a primit două premii Nobel în două domenii științifice diferite, fizică și chimie. A introdus în fizică termenul de radioactivitate

🎂1875: Mihail Ivanovici Kalinin 🇷🇺🗣 revoluționar bolșevic și politician sovietic. Fostul oraș german din Prusia Răsăriteană Königsberg, cucerit în 1945 de Armata Roșie și încorporat în Uniunea Sovietică, a fost redenumit Kaliningrad în onoarea sa

🎂1879: Leon Trotsky 🇷🇺🗣 În urma luptei pentru putere cu Stalin din anii 1920, a fost exclus din Partidul Comunist și deportat din Uniunea Sovietică. A fost în cele din urmă asasinat în Mexic de un agent sovietic

🎂1886: Gabriel Marinescu 🇷🇴✩ prefect al Poliției Capitalei (1930-1937), subsecretar de stat la ministerul de interne (1937), ministru de interne (1939) și ministru al ordinii publice (1939). Asasinat în celula de la Jilava de către o echipă a morții legionară. În corpul său s-au găsit 10 gloanțe, din care trei i-au străpuns craniul. După cum precizează relatările celor care au asistat la asasinatele din acea noapte, generalul îi primește pe asasini și, cu ultimele vorbe, îi înjură birjărește. În 1988, în cavoul din cimitirul Bellu, a fost descoperitā o cutie care conținea circa 2 kg de aur în monezi și bijuterii

🎂1911: Maria Lătărețu 🇷🇴🎤 una dintre cele mai îndrăgite interprete din domeniu, fiind supranumită deseori Privighetoarea Gorjului. Jazzmanul Johnny Răducanu o considera Ella Fitzgerald a României

🎂1913: Albert Camus 🇫🇷✒️ reprezentant al existențialismului. În 1957 a primit Premiul Nobel pentru Literatură. Moare la 46 de ani, accident rutier

🎂1916: Mihai Șora 🇷🇴✒️ filosof și eseist. A fost unul dintre oponenții vocali ai modificărilor la legile justiției, care au declanșat protestele din 2017-2018, alăturându-se deseori demonstranților, în ciuda vârstei înaintate. A trăit 106 ani

🎂1927: Hiroshi Yamauchi 🇯🇵🕹 președinte Nintendo

🎂1944: Luigi Riva 🇮🇹⚽️ Rombo di Tuono (Fulgerul) a fost un jucător italian de fotbal și cel mai bun marcator din istoria Italiei (35 goluri)

🎂1967: David Guetta 🇫🇷🎧 A lucrat cu o varietate de artiști dintre care și Britney Spears, Akon, Chris Willis, Kelly Rowland, Lil’ Wayne, Kelis, Madonna, Kid Cudi, Estelle, Fergie, Amy Palmer, K’naan, will.i.am, LMFAO, Dane Bowers, Flo Rida și Shakira

🎂1984: Giulia Anghelescu 🇷🇴🎤 A făcut parte din trupa Candy și a fost solista formației DJ Project

🎂1987: Olimpia Melinte 🇷🇴🎬 În 2011 a fost aleasă din 250 de actrițe pentru a interpreta rolul Luminiței din filmul „Sette opere di misericordia”/”Seven Acts of Mercy” în regia lui Massimiliano și Gianluca de Serio. Apare și în Selfie (2014), Selfie 69 (2016)

🎂1990: David de Gea 🇪🇸⚽️

🎂1995: Alexandru Bologa 🇷🇴🤼‍♂️ judoka nevăzător, dublu campion european și laureat cu bronz la Jocurile Paralimpice de vară din 2016 și 2021, la categoria 60 kg

Decese 🕯

🕯️1913: Alfred Russel Wallace 🇬🇧🐒 antropolog, biolog, biogeograf, evoluționist și explorator. Este cel mai bine cunoscut pentru prezentarea independentă a unei teorii a selecției naturale, ceea ce l-a făcut pe Charles Darwin să publice propria sa teorie evoluționistă

🕯️1980: Steve McQueen 🇺🇸🎬 Era supranumit „The King of Cool”, iar într-un interviu, Bruce Lee (care i-a fost și antrenor) a făcut referire la el folosind sobrichetul „son of a gun”. A jucat în filme precum The Cincinnati Kid, Bullitt, Cei șapte magnifici. În 1974 devine starul cel mai bine plătit din lume. Prefera ca în filme să aibă replici scurte, mizând mai mult pe impactul vizual. A murit de cancer pulmonar, cauzat de purtarea costumului de pilot de curse ce conținea azbest, la 50 de ani

🕯️2004: Howard Keel 🇺🇸🎬 foarte cunoscut prin Seven Brides for Seven Brothers, iar în partea finală a vieții sale pentru interpretarea rolului Clayton Farlow din Dallas

🕯️2011: Joe Frazier 🇺🇸🥊 cele trei meciuri susținute împotriva lui Muhammad Ali aparțin meciurilor clasice din istoria boxului

🕯️2021: Dean Stockwell 🇺🇸🎬 Al din serialul Quantum Leap. A primit de două ori premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internațional de Film de la Cannes

Calendar 🗒

🗒1480: Prima mențiune documentară a „slugerului” în Țara Românească, denumire dată dregătorului din Țara Românească și Moldova în secolul al XV-lea, care avea ca sarcină aprovizionarea curții domnești cu carne, lumânări și alte provizii

🗒1492: Meteoritul Ensisheim, cel mai vechi meteorit cu o dată cunoscută a impactului, lovește Pământul în jurul prânzului într-un câmp de grâu din afara satului Ensisheim, Alsacia, Franța

🗒1504: Cristofor Columb se întoarce din a patra și ultima sa călătorie

🗒1801: Alessandro Volta prezintă prima baterie electrică

🗒1825: Tânărul avocat Jereboam O. Beauchamp l-a ucis pe politicianul Solomon P. Sharp, pentru a apăra onoarea soției sale Anne Cooke-Beauchamp. Așa-numita tragedie Beauchamp-Sharp este preluată de presă și în numeroase adaptări literare

🗒1874: Partidul Republican din SUA a fost reprezentat de imaginea unui elefant, publicată inițial în revista „Harper’s Weekly”

🗒1877: Trupele române, comandate de colonelul George Slăniceanu, ocupă, orașul-cetate Rahova

🗒1917: Revoluția din Octombrie, care își ia numele de la data calendarului iulian de 25 octombrie, are loc, conform calendarului gregorian; la această dată, bolșevicii asaltează Palatul de Iarnă din Sankt Petersburg, sediul guvernului provizoriu

🗒1918: Epidemia de gripă din 1918 se răspândește în Samoa de Vest, ucigând 7.542 (aproximativ 20% din populație) până la sfârșitul anului

🗒1929: La New York City, se deschide publicului Muzeul de Artă Modernă

🗒1944: Franklin Delano Roosevelt a câștigat cel de-al patrulea mandat de președinte al SUA

🗒1956: Criza Suezului: Adunarea Generală a Națiunilor Unite adoptă o rezoluție prin care cere Regatului Unit, Franței și Israelului să-și retragă imediat trupele din Egipt

🗒1956: Revoluția maghiară: János Kádár se întoarce la Budapesta într-un convoi blindat sovietic, preluând oficial mandatul ca următorul lider maghiar. Până în acest moment, cea mai mare parte a rezistenței armate a fost învinsă

🗒1957: Odată cu începutul seriei pilot, primul Trabant P 50 iese de pe linia de asamblare la VEB Automobilwerk Zwickau. Motor: 0,5 l (20 CP); 2 timpi, 2 cilindri în linie, masă: 559 kg. În 2009, la salonul auto IAA din Germania a fost prezentată o versiune modernă a vechiului Trabant: Trabant nT

🗒1991: Magic Johnson anunță că este seropozitiv și se retrage din NBA

🗒1996: NASA lansează sonda spațială Mars Global Surveyor pentru a studia Marte de pe orbită

🗒1996: Lagos, Nigeria, se prăbușește un avion Boeing 727. Au murit toți cei 143 de oameni aflați la bord

🗒2007: Atac armat într-un liceu din Finlanda. Au decedat 9 persoane (inclusiv atacatorul) și alte 13 au fost rănite. Evenimentul este cunoscut sub numele de masacrul de la Jokela

