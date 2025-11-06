6 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Ethan Hawke împlinește 55 de ani, Ana Ivanović 38. Emma Stone face 37 de ani

Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 6 noiembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ethan Hawke, născut la 6 noiembrie 1970, în Austin, Texas, este unul dintre cei mai versatili și respectați actori, regizori și scriitori americani ai generației sale. Cu o carieră care se întinde pe mai bine de trei decenii, Hawke s-a remarcat prin roluri intense și autentice, dar și prin implicarea sa profundă în proiecte independente și teatrale. A debutat pe marele ecran în filmul Explorers (1985), dar consacrarea a venit cu Dead Poets Society (1989), unde a jucat alături de Robin Williams. Ulterior, a devenit cunoscut pentru colaborările sale cu regizorul Richard Linklater, în special în trilogia romantică Before Sunrise, Before Sunset și Before Midnight, care explorează evoluția unei relații pe parcursul a douăzeci de ani. A fost nominalizat de mai multe ori la Premiile Oscar, atât pentru interpretare, cât și pentru scenariu. A regizat filme și documentare apreciate, precum Chelsea Walls și Seymour: An Introduction. Este și autor de romane și om de teatru dedicat.

Născută la 6 noiembrie 1987, la Belgrad, Serbia, Ana Ivanović este una dintre cele mai talentate și îndrăgite jucătoare de tenis din ultimii ani. Cunoscută pentru stilul ei elegant, dar și pentru lovitura de forehand extrem de puternică, Ivanović a fost un simbol al determinării și al grației în sportul mondial. Momentul de glorie al carierei sale a venit în 2008, când a câștigat turneul de la Roland Garros. În același an, a urcat pe locul 1 mondial, poziție pe care a deținut-o timp de trei luni. De asemenea, a fost finalistă la French Open 2007 și la Australian Open 2008. De-a lungul carierei, a obținut 15 titluri WTA și a devenit una dintre cele mai valoroase jucătoare din circuit. După retragerea din tenis, în 2016, Ana Ivanović s-a dedicat familiei și activităților caritabile. Este ambasadoare UNICEF și promovează un stil de viață sănătos, fiind implicată în proiecte educaționale și umanitare.

Emma Stone, născută la 6 noiembrie 1988, în Scottsdale, Arizona, este una dintre cele mai apreciate actrițe americane ale generației sale, cunoscută pentru naturalețea, carisma și profunzimea interpretărilor sale. După roluri notabile în filme precum Easy A (2010) și The Help (2011), consacrarea internațională a venit cu musicalul La La Land (2016), pentru care a câștigat Premiul Oscar pentru Cea mai bună actriță. În 2024, și-a adjudecat al doilea Oscar, pentru interpretarea spectaculoasă din Poor Things, confirmându-și statutul de artistă completă și versatilă. A trecut cu ușurință de la comedii la drame și filme biografice. Este apreciată nu doar pentru talentul său actoricesc, ci și pentru modestie, inteligență și implicarea în proiecte creative independente. Prin fiecare rol, ea reușește să aducă autenticitate, emoție și eleganță, consolidându-și locul printre marile nume ale cinematografiei contemporane.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂15: Agrippina Minor Iulia 🇮🇹♛ a patra soție a împăratului roman Claudius I-a otrăvit pe rivalii fiului ei și, în 54, când Claudius a murit, a fost bănuită că l-ar fi otrăvit și pe el. A devenit regentă când Nero a preluat tronul la 16 ani, dar și-a pierdut treptat puterea. Nero a încercat să o omoare când ea s-a opus uneia dintre aventurile lui, iar în final a ordonat uciderea ei la reședința acesteia de la țară

🎂1494: Suleiman Magnificul 🇹🇷 instituia și promulga legi economice, sociale, financiare și juridice. Aceste legi dure au dăinuit și după moartea sa o lungă perioadă de timp. În perioada domniei sale cultura otomană s-a dezvoltat mai ales în domeniul artelor, literaturii și arhitecturii

🎂1814: Adolphe Sax 🇧🇪🎷 a inventat în 1846 saxofonul

🎂1825: Charles Garnier 🇫🇷🧱 arhitect, cunoscut pentru proiectele pe baza cărora s-au construit Opera din Paris și cazinoul din Monte Carlo

🎂1936: Emil Loteanu 🇷🇴🇲🇩🎥 A regizat Poienile roșii (1966), Lăutarii (1971), Șatra (1975), Gingașa și tandra mea fiară (1978), Anna Pavlova (1983) și Luceafărul (1986). A fost declarat drept „cel mai bun regizor al secolului XX din cinematografia moldovenească”

🎂1970: Ethan Hawke 🇺🇸🎬 Între 1998 și 2004, a fost căsătorit cu Uma Thurman

🎂1971: Luminița Dinu-Huțupan 🇷🇴🤾🏻‍♀️ considerată cea mai bună portăriță din toate timpurile a României

🎂1972: Thandiwe Newton 🇬🇧🎬 Interview with the Vampire (1994), Mission: Impossible 2 (2000), Crash (2004), RocknRolla (2008), 2012 (2009), Rogue (2013 – 2017), Westworld (2016 – 2022), Wednesday (2022 – 2024), Anaconda (2025)

🎂1972: Rebecca Romijn 🇺🇸🎬 Mystique din seria de filme X-Men

🎂1981: Michaela Niculescu (Mica) 🇷🇴📺 A jucat personaje în emisiunea Abracadabra timp de 10 ani. A murit de de ciroză hepatică, la 31 de ani

🎂1987: Ana Ivanović 🇷🇸🥎 A câștigat French Open 2008, și a fost finalistă la French Open 2007 și la Australian Open 2008. A fost numărul 1 mondial timp de 3 luni

🎂1988: Emma Stone 🇺🇸🎬 câștigătoare a două premii Oscar, pentru rolurile din La La Land și Sărmane creaturi

🎂1988: Conchita Wurst 🇦🇹🧔🏻‍♀️🎤 travestit, a reprezentat Austria la Eurovision 2014 cu melodia „Rise Like A Phoenix”, reușind să câștige concursul

🎂1990: André Schürrle 🇩🇪⚽️

Decese 🕯

🕯️1893: Piotr Ilici Ceaikovski 🇷🇺🎼

🕯️1941: Maurice Leblanc 🇫🇷✒️ autor de numeroase romane polițiste și de aventuri. Este creatorul celebrului personaj Arsène Lupin, gentlemanul spărgător

🕯️2020: King Von 🇺🇸🎤 rapper Decedat la 26 de ani, omor prin împușcare

🕯️2024: Tony Todd 🇺🇸🎬 cunoscut pentru înălțimea sa de 1,96 m și vocea groasă. Foarte cunoscut pentru interpretarea lui Candyman în seria de filme horror cu același nume, pentru rolul William Bludworth din seria Final Destination, pentru interpretarea vocii lui Fallen din Transformers: Revenge of the Fallen, a vocii lui Dreadwing din Transformers: Prime

Evenimente📋

📋🆘 Ziua internaţională pentru prevenirea exploatării mediului în timp de război sau conflict armat

Calendar 🗒

🗒447: Un cutremur puternic distruge porțiuni mari din Zidurile Constantinopolului, inclusiv 57 de turnuri

🗒1136: Lothar al III-lea, Împărat Roman, interzice în imperiu vinderea iobagilor

🗒1528: Conchistadorul Alvar Nunez Cabeza de Vaca devine primul european care a ajuns pe teritoriul actualului Texas

🗒1632: Războiul de Treizeci de Ani – În Bătălia de la Lützen suedezii sunt învingători însă regele Gustav Adolf al Suediei este ucis

🗒1860: Abraham Lincoln este ales al 16-lea președinte al SUA cu doar 40% din votul popular, învingându-i pe John C. Breckinridge, John Bell și Stephen A. Douglas într-o cursă în patru. Este primul republican care deține această funcție

🗒1888: Benjamin Harrison este ales președinte al SUA

🗒1917: A izbucnit Revoluția Bolșevică din Rusia

🗒1918: Este proclamată A Doua Republică Poloneză

🗒1919: La Sighișoara este fondat Partidul German din România

🗒1947: În cadrul ședinței Consiliului de Miniștri, se anunță demisia miniștrilor aparținând PNL – Tătărescu

🗒1984: Ronald Reagan este reales în funcție, învingându-l pe candidatul democrat Walter F. Mondale

🗒1999: În cadrul unui referendum constituțional, australienii resping, în proporție de 54%, instaurarea republicii

🗒2001: Michael Bloomberg este ales primar al New York-ului

