9 Decembrie, calendarul zilei: Ionuț Lupescu împlinește 57 de ani, Judi Dench 91. Gina Pistol face 45 de ani

Ionuț Lupescu este una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc din anii ‘90, recunoscut atât pentru cariera sa de jucător, cât și pentru activitatea ulterioară în administrația sportivă. Format la centrul de juniori al lui Dinamo București, Lupescu s-a impus rapid ca mijlocaș central inteligent, tehnic și extrem de activ în teren. A făcut parte din “Generația de Aur”, contribuind la performanțele naționalei României la Campionatele Mondiale din 1990 și 1994. La nivel de club, a evoluat pentru Dinamo, Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach și Al-Hilal, fiind apreciat pentru stilul său echilibrat de joc și pentru eleganța cu care controla mijlocul terenului. După retragere, a avut un rol important în structurile Federației Române de Fotbal și ulterior în cadrul UEFA, unde a coordonat proiecte pentru dezvoltarea și îmbunătățirea acestui sport.

Dame Judi Dench, născută pe 9 decembrie 1934 în Anglia, este una dintre cele mai respectate și iubite actrițe britanice, cu o carieră ce depășește șapte decenii. Formată în teatru, Dench s-a remarcat inițial pe scenele londoneze, în special în producții Shakespeare, unde talentul ei pentru roluri dramatice și comice a fost rapid apreciat. A devenit cunoscută publicului larg prin film și televiziune, iar consacrarea internațională a venit odată cu interpretarea personajului M în seria James Bond, rol pe care l-a jucat între 1995 și 2012, conferindu-i autoritate și profunzime. O altă contribuție emblematică este rolul reginei Elisabeta I din Shakespeare in Love (1998), pentru care a câștigat premiul Oscar. De-a lungul carierei, a primit numeroase premii – BAFTA, Globuri de Aur, Tony – și a fost numită Dame Commander of the Order of the British Empire, una dintre cele mai înalte distincții britanice. Dincolo de succesul artistic, este apreciată pentru modestie, umor și devotament față de artă, rămânând un reper al excelenței actoricești.

Gina Pistol s-a născut pe 9 decembrie 1981 în Roșiorii de Vede, județul Teleorman, România. De-a lungul anilor, a devenit una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezentatoare TV din România, dar și o prezență frecventă în reviste celebre de modă. Cariera sa mediatică începe în 2005, la postul Național TV, cu emisiunea “Nu suntem blonde”. Ulterior, a lucrat și ca model, a apărut în publicații precum Playboy România și FHM România, imaginea ei fiind adesea asociată cu titulatura de “cea mai sexy blondă din showbiz”. Ulterior, Gina Pistol a reușit să demonstreze că este mai mult decât o simplă apariție vizuală: și-a construit o carieră solidă în televiziune, prezentând emisiuni importante precum Chefi la cuțite și Asia Express. Pe plan personal, este mamă și partenera artistului Smiley. După nașterea fiicei lor, și-a luat o pauză de la televiziune pentru a se dedica familiei, dar recent a anunțat revenirea pe micile ecrane ca prezentatoare a unui sezon al show-ului MasterChef România.

Nașteri 🎂

🎂1608: John Milton 🇬🇧✒️ faimos pentru poemul epic Paradise Lost, care reprezintă una dintre pietrele de temelie ale literaturii engleze. De asemenea, autorul a 24 sonete de mare magnitudine, care îl pun alături de William Shakespeare

🎂1906: Grace Hopper 🇺🇸🧮 pionier în domeniul informaticii, a fost printre primii programatori ai computerului Harvard Mark I și a dezvoltat primul compilator pentru un limbaj de programare

🎂1916: Kirk Douglas 🇺🇸🎬 În perioada anilor 1950 – 1960, a fost o mare stea la box-office, el a jucat alături de unele dintre cele mai importante actrițe din acea epocă: Lauren Bacall, Gena Rowlands, Jan Sterling, Eve Miller, Lana Turner, Eleanor Parker și altele. A trăit 103 ani

🎂1929: John Cassavetes 🇺🇸🎥🎬 cel mai cunoscut pentru a fi fost un pionier al filmului independent. Deși a utilizat cel mai adesea tehnica filmării din mână și stilul cinematografic cunoscut ca cinema-vérité, filmele sale aveau întotdeauna un scenariu, erau ficționale și foloseau actori profesioniști

🎂1931: Valeria Gagealov 🇷🇴🎭🎬 Portretul Valeriei Gagealov a fost reprezentat pe un timbru poștal emis de Romfilatelia în anul 2004 în cadrul emisiunii Stele de aur ale scenei și ecranului, menită să promoveze valorile cultural-artistice românești care au reușit să insufle dragostea pentru teatru și film

🎂1934: Judi Dench 🇬🇧🎬 Aparițiile ei film au fost rare, până când ea a fost propusă ca M în GoldenEye (1995), un rol pe care l-a jucat în fiecare film din seria James Bond de atunci încolo

🎂1965: Gheorghe Mihali 🇷🇴⚽️

🎂1967: Dan Diaconescu 🇷🇴📺 devenit celebru datorită emisiunii Dan Diaconescu Direct de pe OTV și serialului Elodia care s-a desfășurat în 2008-2009

🎂1968: Ionuț Lupescu 🇷🇴⚽️ a jucat pentru echipa națională a României la Campionatele Mondiale de Fotbal din 1990 și 1994

🎂1980: Gina Pistol 🇷🇴📺

🎂1989: Anca Dinicu 🇷🇴📺

🎂2004: Nico Parker 🇬🇧🎬 The Last of Us (2023-2025), How to Train Your Dragon (2025)

Decese 🕯

🕯️2008: Ibrahim Dossey 🇬🇭⚽️ pe 13 septembrie 2008, aproape de Breaza, este implicat într-un accident de mașină ce l-a trimis într-o comă profundă, iar după aproximativ trei luni, în urma unui stop cardio-respirator, a decedat

🕯️2015: Gheorghe Gruia 🇷🇴🤾🏻‍♂️ campion mondial în 1964, în Cehoslovacia, și în 1970, în Franța, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la München, din 1972, și campion european cu Steaua, în 1968. A fost de opt ori campion al României cu Steaua

🕯️2019: Marie Fredriksson 🇸🇪🎤(Roxette) Roxette a câștigat faima internațională la sfârșitul anilor 1980 – începutul anilor 1990 cu hituri precum „It Must Have Been Love”, „Listen to Your Heart”, „The Look”, „Joyride” și „Dangerous”. A murit la 61 de ani, în urma unei boli îndelungate

🕯️2020: Paolo Rossi 🇮🇹⚽️ În 1982 a condus naționala Italiei către câștigarea Campionatului Mondial, înscriind șase goluri și primind Gheata și Balonul de Aur

Evenimente📋

📋⚖️ Ziua Internațională Anticorupție

Calendar 🗒

🗒1671: Răscoala împotriva domnitorului Gheorghe Duca, condusă de boierii Mihalcea Hâncu și Apostol Durac, cauzată de fiscalitatea excesivă. Răsculații îl alungă pe Gheorghe Duca din Moldova

🗒1824: Bătălia de la Ayacucho (Peru), prin care s-a pus capăt dominației coloniale spaniole în America de Sud

🗒1846: În sala „Momolo” din București are loc primul concert al lui Franz Liszt, susținut în România

🗒1894: Pe strazile Bucureștiului a început să circule primul tramvai electric (purtând numărul 14), de la Cotroceni la Obor

🗒1905: „Salome”, primul act al operei compozitorului german Richard Strauss, după o poveste de Oscar Wilde, a avut prima reprezentație la Dresda, unde a fost condamnată pentru obscenitate

🗒1916: Bătălia de la Cașin – Germanii sunt opriți pe linia strategică de fortificații Focșani-Nămoloasa trecând prin Valea Cașinului și Valea Putnei

🗒1916: Are loc, în Sala Teatrului Național din Iași, deschiderea Parlamentului

🗒1931: Spania devine republică

🗒1934: Dinu Lipatti primește Premiul de compoziție „George Enescu” pentru suita simfonică „Șătrarii”

🗒1941: China declară război Japoniei, Germaniei și Italiei

🗒1946: Procesele de la Nürnberg: Procesul medicilor începe în fața primului tribunal militar american

🗒1965: Primul tren electric al CFR-ului circulă între Predeal și Brașov

🗒1966: Intră în funcțiune Hidrocentrala Vidraru de pe râul Argeș

🗒1967: Marea Adunare Națională a ales în funcția de președinte al Consiliului de Stat pe Nicolae Ceaușescu, în locul lui Chivu Stoica

🗒1968: În SUA are loc prima demonstrație a utilizării mouse-ului

🗒1990: Lech Walesa devine primul președinte al Poloniei ales de popor

🗒1991: Este adoptat „Acordul privind crearea unei Uniuni politice, economice și monetare”, la reuniunea la nivel înalt a CEE de la Maastricht. Tratatul de la Maastricht va intra în vigoare de la 1 noiembrie 1993 și va fi înlocuit de Tratatul de la Amsterdam (2 octombrie 1997)

🗒1992: Este anunțată despărțirea dintre prințul Charles și prințesa Diana

🗒1993: Are loc la Tiraspol sentința așa-numitului „tribunal al poporului transnistrean” în procesul grupului de patrioți români, „grupul Ilașcu”. Ilie Ilașcu este condamnat la moarte, iar ceilalți membri la închisoare între 2 și 15 ani. După nouă ani de detenție și izolare, în mai 2001, Ilie Ilașcu va fi eliberat din închisoare

🗒2012: Alianța social-liberală USL a obținut 54% din voturi la alegerile legislative din România

🗒2019: Agenția Mondială Antidoping a anunțat că va impune o interdicție de patru ani pentru Rusia la toate evenimentele sportive internaționale majore, din cauza „falsificării datelor controalelor efectuate de laboratorul de la Moscova”

