7 Decembrie, calendarul zilei: Larry Bird împlinește 69 de ani, John Terry 45. Ziua Pearl Harbour

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 7 decembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Larry Bird este considerat unul dintre cei mai mari baschetbaliști din istorie și o legendă a NBA. Născut pe 7 decembrie 1956, în West Baden Springs, Indiana, Bird a devenit faimos pentru abilitățile sale excepționale de aruncător, inteligența de joc și spiritul competitiv. A jucat întreaga carieră profesionistă la Boston Celtics (1979–1992), unde a format o echipă legendară și a contribuit la câștigarea a trei titluri NBA. De trei ori MVP al sezonului (1984–1986), a fost un jucător complet, capabil să influențeze meciurile atât ofensiv, cât și defensiv. Rivalitatea sa cu Magic Johnson a definit o epocă și a revitalizat NBA în anii ‘80. După retragere, a continuat să aibă un impact major în baschet ca antrenor și președinte de operațiuni la Indiana Pacers, fiind singura persoană din istoria ligii desemnată atât MVP, cât și Antrenorul Anului și Directorul Anului. Larry Bird rămâne o figură emblematică a sportului american, sinonimă cu excelența, disciplina și eleganța în joc.

John Terry este unul dintre cei mai importanți fundași din istoria fotbalului englez și un simbol al clubului Chelsea FC. Născut pe 7 decembrie 1980, la Londra, Terry și-a petrecut aproape întreaga carieră pe Stamford Bridge, devenind căpitanul emblematic al echipei și unul dintre cei mai respectați lideri defensivi ai generației sale. A debutat în 1998 și a condus Chelsea prin cea mai de succes perioadă din istoria clubului, câștigând numeroase trofee: cinci titluri Premier League, cinci Cupe ale Angliei, Liga Campionilor (2012) și Liga Europa (2013). Renumit pentru jocul aerian, plasament și determinare, Terry a fost inclus de mai multe ori în echipa sezonului din Premier League și în topurile internaționale ale celor mai buni fundași. Și-a încheiat cariera la Aston Villa, unde a avut și rol de antrenor secund. După retragere, a continuat să lucreze în fotbal, fiind implicat în antrenorat și analiză.

Ziua Pearl Harbor este comemorată anual în Statele Unite pe 7 decembrie, marcând atacul surpriză lansat de Japonia asupra bazei navale americane Pearl Harbor, în Hawaii, în 1941. Acest moment dramatic a schimbat cursul istoriei: în urma atacului, în care au fost distruse nave, avioane și au murit peste 2.400 de americani, Statele Unite au decis să intre oficial în Al Doilea Război Mondial. Ziua este dedicată memoriei celor căzuți și reprezintă un simbol al sacrificiului și rezilienței națiunii americane. Ceremoniile au loc în special în Hawaii și Washington, unde supraviețuitori, militari și oficiali aduc un omagiu victimelor și reflectează asupra impactului profund al atacului asupra istoriei mondiale.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1861: Henri Mathias Berthelot 🇷🇴🇫🇷✩ începând cu octombrie 1916 a fost detașat în România, ca șef al Misiunii Militare Franceze. Pe toată durata misiunii în România a asigurat și rolul de consilier militar al regelui Ferdinand, comandantul de căpetenie al Armatei României. A fost decorat cu cele mai înalte distincții ale statului român, a fost declarat cetățean de onoare al României și a fost ales membru de onoare al Academiei Române

🎂1884: Petru Groza 🇷🇴🗣 prim-ministru în primele guverne comuniste ale României, între 1945 și 1952

🎂1932: Ellen Burstyn 🇺🇸🎬 The Exorcist (1973), Requiem for a Dream (2000), Interstellar (2014)

🎂1956: Larry Bird 🇺🇸🏀 A fost în anii 1980 printre cei mai buni jucători profesioniști de baschet din NBA. A jucat 13 sezoane în NBA, toate cu Boston Celtics, cu care a câștigat trei campionate – 1981, 1984 și 1986

🎂1965: Jeffrey Wright 🇺🇸🎬 Shaft (2000), Syriana (2005), Casino Royale (2006), Westworld (2016 – 2022), No Time to Die (2021), The Batman (2022), The Phoenician Scheme (2025)

🎂1979: Jennifer Carpenter 🇺🇸🎬 cunoscută pentru rolurile ei ca Emily Rose în The Exorcism of Emily Rose, ca Debra Morgan în Dexter

🎂1980: John Terry 🇬🇧⚽️ a evoluat pe postul de fundaș la Chelsea. De asemenea, el a fost inclus în echipa stelelor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2006, fiind singurul jucător englez care a fost nominalizat

🎂1987: Aaron Carter 🇺🇸🎤 fratele mai tânăr al lui Nick Carter din trupa Backstreet Boys. A murit înecat în cadă, la 34 de ani

🎂1989: Nicholas Hoult 🇬🇧🎬 Superman (2025), Nosferatu (2024), Juror #2 (2024), The Menu (2022)

Decese 🕯

🕯️43 î.Hr.: Cicero 🇮🇹📜 om politic, filozof, scriitor și orator roman

🕯️1902: Thomas Nast 🇩🇪🇺🇸📝 caricaturist american de origine germană, mai cunoscut pentru caricaturile sale politice care apăreau în ziarele din timpul său sau pentru realizarea versiunii moderne a lui Moș Crăciun sau a Unchiului Sam (personificarea sub formă de bărbat a poporului american). Cele două partide principale din SUA le-a reprezentat astfel: republicanii ca pe un elefant, iar pe democrați ca pe un măgar

🕯️1960: Clara Haskil 🇷🇴🇨🇭🎹 pianistă evreică româncă, renumită pentru interpretarea repertoriului clasic și romantic și apreciată pentru concertele și înregistrările ei cu piese de Mozart. Mulți o consideră cea mai bună interpretă a lui Mozart din epocă, dar și pentru interpretările din Beethoven, Schumann și Scarlatti

🕯️2011: Harry Morgan 🇺🇸🎬 „Col. Sherman T. Potter” în M*A*S*H (1972). A trăit 96 de ani

🕯️2020: Chuck Yeager 🇺🇸🛩 pilot în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, a zburat în 64 de misiuni deasupra Europei. A doborât 13 avioane germane și a fost el însuși doborât în Franța, dar a scăpat de prizonierat cu ajutorul Rezistenței Franceze. A fost și primul om care a depășit viteza sunetului și apoi dublul vitezei sunetului (Mach 2)

Evenimente📋

📋✈️ Ziua internațională a aviației civile

📋🇺🇸 Ziua Pearl Harbour

Calendar 🗒

🗒43 î.Hr.: Omul de stat și filosoful Marcus Tullius Cicero este asasinat la Formia din ordinul lui Marcus Antonius

🗒1732: A fost inaugurată Opera Regală la Covent Garden, Londra

🗒1742: A fost inaugurată Opera Regală din Berlin, actuala Operă de Stat

🗒1787: Delaware devine primul stat (din cel 13 colonii, care au format Uniunea) care a ratificat Constituția Statelor Unite ale Americii

🗒1834: Corabia Marița, prima navă sub pavilion românesc, a plecat în primul voiaj în afara granițelor țării pe ruta Sulina – Constantinopol, comandant fiind Ioan Cristescu

🗒1881: A fost întemeiată „Societatea Politehnică din România”

🗒1917: Statele Unite declară război Austro-Ungariei

🗒1923: Edwin Hubble demonstrează existența corpurilor ceresti care sunt în afara Căii Lactee

🗒1941: Marina Imperială a Japoniei a lansat atacul de la Pearl Harbour împotriva flotei din Pacific a marinei americane, ceea ce a dus la implicarea SUA în război

🗒1972: În drum spre Lună, echipajul misiunii Apollo 17 a realizat fotografia „The Blue Marble”, prima fotografie clară a feței luminate a Pământului

🗒1995: Sonda spațială Galileo ajunge pe Jupiter

🗒2001: Consiliul Miniștrilor de Justiție și de Interne ai Uniunii Europene decid ridicarea vizelor pentru cetățenii români care doresc să călătorească în spațiul Schengen, începând cu 1 ianuarie 2002

