Mara Răducanu
17 oct. 2025, 15:00, Actualitate
Un bloc din Rahova – în care până mai ieri își trăiau viața zeci de familii – s-a transformat într-o dimineață banală de vineri, în doar câteva secunde, într-un tablou de război. Imagini ca după bombardament sau după un cutremur puternic, lacrimi de disperare ale oamenilor, panică, strigăte, neputință, dar și multă, multă durere. Sub eterna „Cutie a Pandorei” care se deschide și se activează la tragediile României și sub celebrele necunoscute ale autorităților, din ciclul „cine este de vină”, trei oameni și-au pierdut viața. Și alți 13 persoane se zbat între viață și moarte la spitalele din Capitală.

Trei povești care au sfârșit nemilos și nedrept, aruncate în aer – și exemplele trăite în România sunt nenumărate în acest sens – de „mirosul” incompetenței. În umbra tragediei de vineri, rămân, ca de fiecare dată, întrebări, dileme și controverse.

Întrebarea care apare în tot acest haos este câți oameni nevinovați trebuie să mai moară, pentru ca autoritățile să-și facă treaba așa cum trebuie? Cine va avea curajul să pună, odată pentru întotdeauna, „sigiliul” peste incompeteța unui lanț al slăbiciunilor din România de ieri și de astăzi?

Femeia de 24 de ani în care bătea doi inimi, sfârșit nemilos, după explozia din Rahova

Trupul tinerei gravide de 24 de ani – însărcinată în luna a șasea, care aștepta să aducă pe lume o nouă viață – a fost descoperit fără viață sub o placă de beton, de la etajul șase al blocului, în timpul operațiunilor de căutare.

Era un om. Care proteja 2 vieți.

Bucuria de a deveni mamă i-a fost răpită în doar câteva secunde, iar România lui „las că merge și așa” și-a mai trecut o victimă pe crucea nevinovaților.

Tânăra care urma să devină mămică nu a mai avut nicio șansă. Mirosul usturător de gaz din „blocul groazei” s-a transformat urgent și nemilos în unul al incompetenței – din care, ca de fiecare dată, scapă cine poate.

Femeia de 24 de ani în care bătea două inimi și care cu siguranță visa la o altă Românie pentru ea și copilul nenăscut nu a mai găsit nicio portiță portiță de salvare în fața tragediei.

Deși cu siguranță s-a zbătut mult, nu a putut să iasă din infernul declanșat de explozia din blocul în care, până mai ieri, viața arăta altfel. La etajul șase al unui bloc din Rahova, două inimi au încetat să mai bată, iar visurile unei tinere de 24 ani, care aștepta să devină mămică, au fost făcute scrum. Iar orice cuvânt este de prisos.

ANRE face un control la Distrigaz Sud Reţele

Oamenii povestesc că explozia a fost atât de puternică, încât geamurile de la balcon au fost sparte, iar multe uși de la intrarea în apartamentele din bloc au fost pur și simplu smulse.

ANRE a făcut vineri, un control la Distrigaz Sud Reţele, pentru a verifica dacă intervenţia la blocul afectat de o explozie, în Sectorul 5 al Capitalei, a respectat prevederile legale, dar şi la firmele care au verificat echipamentele care consumă gaze.

Alimentarea cu gaze fusese sistată, joi, de operatorul de distribuţie, în urma unei sesizări, şi fusese pus sigiliu, dar vineri, cu puţin înainte de explozie, în urma unei noi sesizări, s-a constatat că sigiliul era rupt.

”Preşedintele ANRE, George Niculescu, a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Reţele pentru a verifica dacă modalitatea de acţiune/intervenţie a operatorului de distribuţie a respectat prevederile legale, precum şi asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, a transmis, vineri, ANRE.

Cele două ipoteze pe care merg anchetatorii după tragedia din Rahova

În acest moment, anchetatorii ar avea două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București, potrivit unor surse judiciare. O primă ipoteză urmărită ar fi aceea aceea că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze, fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost oprită de Distrigaz.

Reamintim că o explozie extrem de puternică s-a produs, vineri dimineaţă, la un bloc de locuinţe din cartierul bucureştean Rahova, în sectorul 5 al Capitalei. Cel puțin 3 persoane au murit, iar 13 victime au fost duse de urgență la spital, printre acestea fiind doi copii, de 12 şi 17 ani.

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat. Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat că „blocul este cu risc de colaps”, fiind evacuat total. Zona va rămâne închisă.

