A fost cutremur în România, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Datele oficiale ale INCDFP

A fost cutremur în România, în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, 29 noiembrie 2025. Potrivit INCDFP, seismul a avut loc în zona Vrancea, la o adâncime de 108 kilometri.

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs noapteaa, la ora 02:22, pe 29 noiembrie 2025, în zona seismică Vrancea. Cutremurul a avut 2.5 grade pe scara Richter și s-a produs la o adâncime de 108 kilometri.

„În ziua de 29 Noiembrie 2025 la ora 02:22:44 (ora locală a României) s-a produs în zona seismică Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adâncimea de 108.0km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 39km V de Focșani, 58km N de Buzău, 73km E de Sfântu-Gheorghe, 83km E de Brașov, 95km NE de Ploiești, 99km SV de Bârlad”, transmite INCDFP.

Vă reamintim faptul că s-au înregistrat 31 de cutremure în luna octombrie 2025, în România. Seismul cu cea mai mare intensitate a avut loc în data de 13 februarie 2025, de 4,4 grade pe scara Richter, în județul Buzău. A fost urmat de un alt cutremur pe 11 mai 2025, în județul Vrancea.

Ce să faci în momentul în care are loc un cutremur puternic

În cazul în care se produce un cutremur de o intensitate majoră, există o serie de reguli pe care cetățenii le pot urma, cu scopul de a se proteja și de a fi în siguranță. În anul 2023, de pildă, când au avut loc seisme de peste 5 grade pe scara Richter în România, Raed Arafat vorbea despre aceste reguli esențiale, potrivit Cancan. În primul rând, trebuie să fie oprite gazele.

„Primul lucru pe care îl faci, dacă ai gazul aprins, îl oprești și stai ascuns sub o masă, sub ceva care să te protejeze. Nu mai putem să spunem sub tocul ușii, pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență, deci, mai degrabă, sub un obiect care poate să te protejeze, dacă se întâmplă să cadă ceva sau în zone în care știi că e ceva de rezistență. Aștepți să treacă cutremurul și vezi apoi ce se întâmplă în jurul tău. Una dintre recomandările care se dau este imediat să deschizi ușa. Deschizi ușa apartamentului, dar rămâi în apartament, ca să nu rămâi blocat. E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat. Astea sunt recomandările generale”, transmitea Raed Arafat.

