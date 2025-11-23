Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România

Un cutremur cu magnitudinea 2,9 s-a produs duminică, la ora locală 11:36, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Evenimentul s-a produs la doar două zile după cutremurul din Buzău.

Seismul a avut loc la adâncimea de 147,3 km și s-a resimțit în apropierea orașelor Focșani (52 km vest), Sfântu-Gheorghe (60 km est), Buzău (64 km nord-vest), Brașov (70 km est) și Ploiești (89 km nord-est).

În luna noiembrie 2025, în România s-au înregistrat 12 cutremure cu magnitudini între 2 și 3,5 grade. Cele mai puternice seisme din acest an, ambele cu magnitudine 4,4, au avut loc pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea. În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.

