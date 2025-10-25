Prima pagină » Actualitate » Descoperire uluitoare în Patagonia: ou de dinozaur, vechi de 70 de milioane de ani, găsit în stare perfectă de conservare

25 oct. 2025, 12:48, Actualitate
Descoperire uluitoare în Patagonia: ou de dinozaur, vechi de 70 de milioane de ani

Descoperire uluitoare în lumea științei: cercetători din Argentina au găsit, în stare perfectă de conservare, un ou de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani. Publicația Daily Mail scrie că există șanse ca fosila să conțină chiar material genetic.

Arată ca și cum a fost depus ieri, dar oul de dinozaur descoperit recent în Argentina are o vechime de 70 de milioane de ani. A fost găsit în regiunea Río Negro, din Patagonia, și i-a lăsat fără replică pe experții din întreaga lume.

Oul preistoric, găsit în Rio Negro

Deși seamănă izbitor cu un ou de struț, datele arată că a fost depus, cel mai probabil, de un membru al genului Bonapartenykus, un mic dinozaur carnivor (teropod) care cutreiera zona în perioada Cretacicului târziu.

În zonă au mai fost descoperite ouă de dinozaur, dar niciunul păstrat atât de bine, ceea ce-l face o raritate. Mai mult, echipa de cercetători crede chiar că în interior ar putea exista material embrionar, motiv pentru care plănuiesc scanări detaliate, scrie Daily Mail.

„A fost o surpriză totală”, a declarat Gonzalo Muñoz, de la Muzeul Argentinian de Științe Naturale „Bernardo Rivadavia”, pentru National Geographic. „Nu este neobișnuit să găsim fosile de dinozaur, dar ouăle sunt mult mai rare. În primul rând, existau mai puțini prădători decât erbivori. În plus, ouăle lor sunt mai asemănătoare celor de păsări, deoarece linia evolutivă a dinozaurilor carnivori este cea care a dus la apariția păsărilor. Prin urmare, ouăle lor sunt mai fragile, cu coji mult mai subțiri, ușor de distrus. Găsirea unui astfel de ou este extrem de dificilă. De aceea, această descoperire este atât de excepțională și spectaculoasă”, a completat el.

Dacă se vor găsi urme ale unui dinozaur în dezvoltare, ar fi una dintre cele mai importante descoperiri paleontologice din istorie.

Ce au mai descoperit cercetătorii

Expediția „Cretaceous I” a scos la iveală și scheletul aproape complet al unui dinozaur aparținând unei noi specii, care a trăit în urmă cu circa 230 de milioane de ani. Scheletul a fost găsit la o altitudine de 3.000 de metri, în provincia La Rioja, din nord-vestul Argentinei, de o echipă de paleontologi din cadrul Conicet, care este institutul public de cercetare al Argentinei.

Această specie cu gât lung, care a primit numele de „Huayracursor jaguensis”, a trăit la sfârșitul Triasicului, o epocă geologică în care au apărut primii dinozauri și strămoșii mamiferelor. Deși această specie face parte dintr-o linie de dinozauri ierbivori care include giganții cu gât lung, cercetătorii arată că un exemplar adult măsura circa doi metri și cântărea în jur de 18 kilograme.

„Estimăm că Huayracursor are între 230 și 225 de milioane de ani, ceea ce îl face unul dintre cei mai vechi dinozauri din lume”, a explicat Agustin Martinelli, unul dintre autorii studiului.

Scheletul descoperit este alcătuit dintr-o parte a craniului, o coloană vertebrală completă până la coadă și membre anterioare și posterioare aproape întregi.

Teorii despre dispariția dinozaurilor

Dinozaurii au dominat Pământul până în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, când au dispărut brusc, într-un eveniment cunoscut drept extincția Cretacic-Terțiară.

Mult timp s-a crezut că schimbările climatice au distrus lanțul trofic al uriașelor reptile. Totuși, în 1980, paleontologii au descoperit un strat de iridiu, un element rar pe Pământ, dar abundent în spațiu. Datarea acestuia a coincis exact cu momentul dispariției dinozaurilor. Un deceniu mai târziu, oamenii de știință au descoperit craterul Chicxulub, în peninsula Yucatán, din Mexic, datând din aceeași perioadă.

În prezent, consensul științific este că aceste două fenomene sunt legate între ele și că un uriaș asteroid care s-a prăbușit pe Pământ a provocat ambele evenimente. Impactul ar fi generat un șoc devastator și o activitate seismică intensă. Norii de praf și cenușă ar fi acoperit întreaga planetă, blocând lumina solară și făcând viața imposibilă pentru dinozauri.

Alte animale și plante, cu cicluri de viață mai scurte, au reușit să supraviețuiască și să evolueze.

