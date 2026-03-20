A fost schimbată legislația care prevede acordarea unor subvenții pentru angajarea șomerilor. Acum, angajatorii pot primi subvenția de 2.250 de lei dacă șomerii angajați au vârsta de 50 de ani. În trecut, pentru a primi această subvenție, șomerii trebuia să aibă 45 de ani.

Potrivit BZI, această subvenție este acordată timp de 12 luni, cu obligația de a menține raportul de muncă minimum 18 luni. În Iași s-au plătit anual peste 5 milioane de euro către beneficiari.

A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor

Prin OUG nr. 11/2026, au fost aduse modificări Legii nr. 76/2002. Aceasta vizează actualizarea cadrului legal al măsurilor active de ocupare, au fost extinse categoriile de beneficiari și redefinirea unor noțiuni juridice relevante, precum cea de șomer de lungă durată care se stabilește în funcție de praguri de vârstă diferențiate.

Printre principalele noutăți se numără:

majorarea la 50 de ani, de la 45 de ani, a vârstei minime a șomerilor pentru care angajatorii pot primi subvenția de 2.250 de lei

introducerii unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată cu contract de muncă, pe durată nedeterminată și normă întreagă;

includerea unor noi categorii de beneficiari, precum mamele șomere cu cel puțin trei copii în întreținere și persoanele care au executat pedepse sau măsuri dispuse de organele judiciare.

„Conform noilor modificări ale legii privind acordarea subvențiilor, vor beneficia doar angajatorii care creează locuri de muncă pentru persoanele care au peste 50 de ani și pentru care primesc ajutoarele financiare”, susține Gabriela Vasilache, director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași, potrivit sursei citate.

