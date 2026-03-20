Prima pagină » Actualitate » A fost schimbată legislația pentru subvenția de 2.250 de lei acordată pentru angajarea șomerilor

A fost schimbată legislația care prevede acordarea unor subvenții pentru angajarea șomerilor. Acum, angajatorii pot primi subvenția de 2.250 de lei dacă șomerii angajați au vârsta de 50 de ani. În trecut, pentru a primi această subvenție, șomerii trebuia să aibă 45 de ani.

Potrivit BZI, această subvenție este acordată timp de 12 luni, cu obligația de a menține raportul de muncă minimum 18 luni. În Iași s-au plătit anual peste 5 milioane de euro către beneficiari.

Prin OUG nr. 11/2026, au fost aduse modificări Legii nr. 76/2002. Aceasta vizează actualizarea cadrului legal al măsurilor active de ocupare, au fost extinse categoriile de beneficiari și redefinirea unor noțiuni juridice relevante, precum cea de șomer de lungă durată care se stabilește în funcție de praguri de vârstă diferențiate.

Printre principalele noutăți se numără:

  • majorarea la 50 de ani, de la 45 de ani, a vârstei minime a șomerilor pentru care angajatorii pot primi subvenția de 2.250 de lei
  • introducerea unei prime de stabilitate pentru tinerii NEET care se angajează pentru prima dată cu contract de muncă, pe durată nedeterminată și normă întreagă;
  • includerea unor noi categorii de beneficiari, precum mamele șomere cu cel puțin trei copii în întreținere și persoanele care au executat pedepse sau măsuri dispuse de organele judiciare.

„Conform noilor modificări ale legii privind acordarea subvențiilor, vor beneficia doar angajatorii care creează locuri de muncă pentru persoanele care au peste 50 de ani și pentru care primesc ajutoarele financiare”, susține Gabriela Vasilache, director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Iași, potrivit sursei citate.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

DEZVĂLUIRI Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
12:29
Românul care a omorât două escorte în Italia, mărturii uluitoare în fața instanței. Care a fost motivul crimelor
REACȚIE Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
12:08
Andrei Caramitru explică problema bugetului: Nu vor mai fi bani mulți ani de acum încolo să fie sparți. Deloc/Nu mai fiți ATÂT de proști
ULTIMA ORĂ Dani Mocanu și fratele lui, Nando, vor fi extrădați, după ce au fost capturați în Italia – SURSE
11:31
Dani Mocanu și fratele lui, Nando, vor fi extrădați, după ce au fost capturați în Italia – SURSE
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu vrea rezolvată problema carburanţilor imediat după şedinţa de buget: „Mă aştept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru”
11:26
Sorin Grindeanu vrea rezolvată problema carburanţilor imediat după şedinţa de buget: „Mă aştept ca Guvernul să se ocupe de acest lucru”
FLASH NEWS A avut loc prima misiune pentru avioanele americane de la București. Cum s-a desfășurat
11:20
A avut loc prima misiune pentru avioanele americane de la București. Cum s-a desfășurat
VIDEO Radu Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă. După blugii de la Berlin, a trecut la tricou, în plenul reunit al Parlamentului
11:01
Radu Miruţă nu-şi mai încape în cămaşă. După blugii de la Berlin, a trecut la tricou, în plenul reunit al Parlamentului
Mediafax
O nouă tehnologie de producere a energiei termice și electrice este analizată de oficiali ai statului și industrie, într-o vizită tehnică în Germania.
Digi24
Cine câştigă dacă se încheie acum războiul din Iran. „Există un învins clar”
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Câți bani cere Andra Măruță pentru a cânta la o nuntă în 2026. Și-a mărit tariful, după ce Cătălin Măruță a fost concediat de la Pro TV
Ce se întâmplă doctore
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical și suferă de o boală gravă
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Câtă energie consumă creierul uman? Vom putea construi vreodată un computer la fel de eficient?
FLASH NEWS O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
12:27
O nouă „întâlnire“ tată-fiică? Unde și-a mai scos Kim Jong Un adolescenta de numai 13 ani, după ce a învățat-o să tragă cu armele
HOROSCOP Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
12:01
Zodia binecuvântată înainte de Paște. Universul se deschide pentru acești nativi
PODCAST ALTCEVA Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
11:46
Secretele lui Constantin Brâncuși, dezvăluite într-un nou episod al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene”
RĂZBOI SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
11:43
SUA au început ofensiva aeriană pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. Generalul Dan Caine: Avioanele A-10 și elicoptere Apache distrug blocada iraniană
MEDIA Cristi Tabără știe de ce a rămas Andi Moisescu fără emisiunea de la Pro TV: Solicita prea mult neuronii telespectatorilor
11:33
Cristi Tabără știe de ce a rămas Andi Moisescu fără emisiunea de la Pro TV: Solicita prea mult neuronii telespectatorilor
ACTUALITATE Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau
11:21
Cum poți recunoaște produsele care sunt ultraprocesate. Consumul excesiv poate crește riscul de obezitate sau

