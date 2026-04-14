Prima pagină » Actualitate » A început procesul pentru suspecții implicați în jaful Tezaurului Dacic

Suspecții implicați în jaful Tezaurului Dacic s-au plâns că au parte de condiții aspre la pușcărie. Deși nu au grăbit declarațiile, unui dintre ei a spus ceva asemănător cu o amenințare pentru cineva de afară: „S-ar putea să vreau să vorbesc”, relatează Mediafax.

A început procesul persoanelor suspectate de implicare în jaful Tezaurului Dacic expus la Muzeul Drents din Assen. Starea generală a acestora este precară, iar în fața instanței au reclamat condițiile inumane din detenție.

„Am fost tratat ca un animal. Am petrecut 6 luni într-o celulă putredă, cu șobolani. Fotografia și numele meu au fost publicate. Asta mă va bântui pentru totdeauna. Ceea ce este pe internet nu dispare niciodată”, a spus Chesley W, 37 de ani.

Chesley W. a mai avut probleme cu legea. Anterior, el a fost închis 5 ani și cinci luni pentru jaf, deținere de arme, conducere sub influența alcoolului, furt din magazine, spune sursa citată.

În serviciul de probațiune, a fost mai degrabă rezervat. Se pare că a fost diagnosticat cu o tulburare de personalitate în trecut.

Un alt suspect, Bernhard Z., are un trecut similar cu cel al lui Chesley W. Și el a executat anterior o pedeapsă de cinci ani și cinci luni de închisoare pentru o spargere violentă de locuință, însă aceasta nu este singura abatere.

Cazierul său include numeroase alte infracțiuni, precum vandalism, agresiune, deținere de droguri și conducere sub influența alcoolului. De altfel, Z. este bine cunoscut serviciului de probațiune, confruntându-se cu probleme legate de consumul de droguri și ducând o viață instabilă.

În fața instanței, acesta a declarat inițial: „Îmi păstrez calmul, dar sunt foarte furios, dar am mai spus deja asta”, invocându-și dreptul de a păstra tăcerea.

Ulterior, a revenit cu o completare: „În cele din urmă, s-ar putea să vreau totuși să spun ceva. Deocamdată, mă opresc aici.”

Citește și

REACȚIE Cum au reacționat locuitorii din cartierul de lângă Pădurea Băneasa după închiderea drumului forestier pentru trafic auto. Ce vor face în continuare
16:26
Cum au reacționat locuitorii din cartierul de lângă Pădurea Băneasa după închiderea drumului forestier pentru trafic auto. Ce vor face în continuare
ANUNȚ Ministerul Mediului, victorie în primă instanță în cazul raportului corpului de control pentru drumul din Pădurea Băneasa. Anunțul Dianei Buzoianu
15:56
Ministerul Mediului, victorie în primă instanță în cazul raportului corpului de control pentru drumul din Pădurea Băneasa. Anunțul Dianei Buzoianu
CONTROVERSĂ Scandal de Paște în Rusia după ce o barmaniță a făcut o narghilea din cozonac. Ce a pățit femeia
15:43
Scandal de Paște în Rusia după ce o barmaniță a făcut o narghilea din cozonac. Ce a pățit femeia
FLASH NEWS AUR vrea să-l dea jos pe Bolojan. Ce spune Petrișor Peiu despre susținerea PSD-ului
15:36
AUR vrea să-l dea jos pe Bolojan. Ce spune Petrișor Peiu despre susținerea PSD-ului
UTILE Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul
15:15
Mihaela Bilic nominalizează cel mai nesănătos produs tradițional de pe masa de Paște a românilor. Recomandarea pentru a evita spitalul
FLASH NEWS Incendiu în București: flăcările au cuprins fațada unei clădiri din centrul Capitalei
15:08
Incendiu în București: flăcările au cuprins fațada unei clădiri din centrul Capitalei
Mediafax
Liderul senatorilor USR, despre o eventuală ieșirea de la guvernare a PSD: Dacă merg pe calea asta să se ia în brațe cu AUR și să vină la guvernare
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cum s-a produs accidentul de Paște din Snagov. Ce greșeală fatală a comis Mihai, șoferul BMW-ului
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Filmul accidentului tragic din Ciolpani. Momentul în care cei doi tineri morți sunt găsiți de prietenii lor: „Mi-e rău!”
Mediafax
BNR și INS demarează o cercetare statistică pentru a determina avuția românilor. În câte gospodării și din ce localități vor merge operatorii de interviu
Click
Detalii cutremurătoare în cazul copilului român ucis în Spania! Tatăl lui David, păcălit de criminal
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Un peisaj antic dezvăluie rămășițele oamenilor care au trăit acum 100.000 de ani
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
16:29
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Bihor, miercuri, 15 aprilie 2026, de la ora 19:00
EXCLUSIV Ion Cristoiu: Uniunea Europeană trebuie să dea banii Ungariei / De ce nu îl suportă Ursula pe Viktor Orban
16:28
Ion Cristoiu: Uniunea Europeană trebuie să dea banii Ungariei / De ce nu îl suportă Ursula pe Viktor Orban
CONTROVERSĂ Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
16:23
Cât de eficientă este blocada impusă de Trump în Strâmtoarea Ormuz? Trei petroliere aflate sub sancțiunile SUA au reușit să treacă
FLASH NEWS Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
16:16
Negocieri pe toate fronturile în Iran: Emisarii lui Trump ar putea reveni la Islamabad. Starmer și Macron pregătesc o „misiune defensivă” în Strâmoare
EXCLUSIV Ion Cristoiu: „Ideea de alianță transatlantică s-a dus”. Care va fi soarta lui Zelenski
15:59
Ion Cristoiu: „Ideea de alianță transatlantică s-a dus”. Care va fi soarta lui Zelenski
NEWS ALERT Armata României se antrenează să se apere de drone. Exercițiu de amploare împreună cu forțele NATO la Capu Midia
15:48
Armata României se antrenează să se apere de drone. Exercițiu de amploare împreună cu forțele NATO la Capu Midia

Cele mai noi

Trimite acest link pe