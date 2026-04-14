Suspecții implicați în jaful Tezaurului Dacic s-au plâns că au parte de condiții aspre la pușcărie. Deși nu au grăbit declarațiile, unui dintre ei a spus ceva asemănător cu o amenințare pentru cineva de afară: „S-ar putea să vreau să vorbesc”, relatează Mediafax.

A început procesul pentru suspecții implicați în jaful Tezaurului Dacic

A început procesul persoanelor suspectate de implicare în jaful Tezaurului Dacic expus la Muzeul Drents din Assen. Starea generală a acestora este precară, iar în fața instanței au reclamat condițiile inumane din detenție.

„Am fost tratat ca un animal. Am petrecut 6 luni într-o celulă putredă, cu șobolani. Fotografia și numele meu au fost publicate. Asta mă va bântui pentru totdeauna. Ceea ce este pe internet nu dispare niciodată”, a spus Chesley W, 37 de ani.

Chesley W. a mai avut probleme cu legea. Anterior, el a fost închis 5 ani și cinci luni pentru jaf, deținere de arme, conducere sub influența alcoolului, furt din magazine, spune sursa citată.

În serviciul de probațiune, a fost mai degrabă rezervat. Se pare că a fost diagnosticat cu o tulburare de personalitate în trecut.

Un alt suspect, Bernhard Z., are un trecut similar cu cel al lui Chesley W. Și el a executat anterior o pedeapsă de cinci ani și cinci luni de închisoare pentru o spargere violentă de locuință, însă aceasta nu este singura abatere.

Cazierul său include numeroase alte infracțiuni, precum vandalism, agresiune, deținere de droguri și conducere sub influența alcoolului. De altfel, Z. este bine cunoscut serviciului de probațiune, confruntându-se cu probleme legate de consumul de droguri și ducând o viață instabilă.

În fața instanței, acesta a declarat inițial: „Îmi păstrez calmul, dar sunt foarte furios, dar am mai spus deja asta”, invocându-și dreptul de a păstra tăcerea.

Ulterior, a revenit cu o completare: „În cele din urmă, s-ar putea să vreau totuși să spun ceva. Deocamdată, mă opresc aici.”

