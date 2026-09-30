A început ședința Parlamentului pentru votarea Guvernului Siegfried Mureșan. Gândul transmite în direct dezbaterile și votul final

Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului. Urmărește LIVE pe Gândul cele mai importante momente și declarații ale zilei.

Update 13:09: Premierul desemnat prezintă acum programul de guvernare.

Vin cu plăcere astăzi în fața dumneavoastră pentru a prezenta viziunea noastră pentru România, pentru a prezenta programul de guvernare și lista completă a Guvernului.

Sunt de 12 ani membru al Parlamentului European și știu cât este de importantă munca legislativă.

Vreau ca Parlamentul României să fie o instituție puternică și vreau ca cele mai importante decizii pentru România să fie luate aici prin votul dumneavoastră.

Voi avea mereu deschidere totală față de propunerile legitime pe care le veți face și față de dumneavoastră ca parlamentari aleși și voi lucra strâns cu Parlamentul României.

Stimați colegi, vă propun astăzi un stat modern pentru cetățeni puternici. Astăzi le spunem oamenilor cum vedem România de astăzi și ce vom face pentru ca mâine lucrurile să fie și mai bune în țara noastră.

Astăzi vă prezint un proiect pentru România, iar dumneavoastră decideți dacă mergem pe acest drum.

Europa ne-a adus reguli, Europa ne-a adus valori, Europa ne-a adus legi care dau putere cetățeanului. Și tocmai de aceea, România europeană este o Românie puternică. Pentru a ajunge aici, românii au luptat în fiecare etapă. În 1989 au luptat pentru libertate. În 2007 au ales Europa. În 2017, când a fost nevoie, oamenii au ieșit în stradă pentru valori europene, pentru justiție, pentru stat de drept. Iar astăzi avem din nou de ales. Avem de ales între o Românie care merge înainte și una care rămâne pe loc.

Avem de ales între reformă și protejarea status quo-ului. Avem de ales între o Românie puternică și o Românie singură. Iar guvernul pe care vi-l propun este un guvern pentru o Românie puternică, pentru o Românie a regulilor, a legilor, a valorilor, pentru o Românie europeană și pentru o Românie care merge înainte. Vă propun o Românie care apreciază eforturile făcute de oameni în acest ultim an de guvernare.

Proiectele din PNRR care nu au fost terminate la timp, nu vor fi abandonate. Le mutăm pe alte fonduri europene.

Reforma statului înseamnă să îmbunătățim ceea ce nu funcționează perfect și de aceea, concret, prin programul nostru de guvernare propunem să reducem numărul de parlamentari în conformitate cu rezultatele ultimului recensământ, să limităm numărul de secretari de stat la fiecare minister la trei secretari de stat, să punem ordine în companiile de stat în primele 12 luni de mandat. Ele trebuie să ofere servicii bune pentru oameni și să facă profit pentru statul român, nu să fie surse de pierderi pe care cu greu să le acoperim din taxele și impozitele românilor.

Independența justiției nu e negociabilă. Economiile puternice ale lumii au un stat de drept care funcționează și o justiție puternică și independentă. Când statul de drept este pus sub presiune, tăcerea nu e o soluție. Am propus-o la Justiție pe Andrea Chiș , un om independent, cu experiență.

Va fi un ministru independent pentru o justiție independentă. Vom pune capăt delegărilor, vom garanta completuri stabile, vom reforma CSM și IJ, vom proteja magistrații care semnalează nereguli.

Update 13:05: A început ședința Parlamentului pentru votarea Guvernului Siegfried Mureșan.

Update 13:04: Diana Șoșoacă face scandal la Parlament, înaintea votului. ”Mureșan la pușcărie”, a strigat Șoșoacă.

Update 13:01: Siegfried Mureșan a ajuns în Parlament. Jurnaliștii au încercat să obțină declarații înaintea votului, însă premierul desemnat nu a dorit să vorbească. Un cameraman s-a împiedicat și a căzut în fuga după europarlamentar.

Update 12:37: Oana Țoiu a intrat în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Update 12:30: Siegfried Mureșan a ajuns la Parlament.

Update 12:20: Surse liberale au transmis pentru Gândul că în ședința de astăzi, PNL a decis ca prezența la ședință să fie obligatorie, votul fiecărui parlamentar să fie la vedere, iar cei care nu votează să fie excluși din Grupul PNL.

Update 12:15: Gabriel Andronache susține că PSD va dea astăzi ”un examen”și va decide dacă vrea să se poziționeze în ”tabăra prorusă” sau în ”tabăra proeuropeană”.

”Din moment ce am ajuns cu această problemă la votul final, în mod evident, în opinia noastră, are toate șansele. Important este că există o dezbatere pe această chestiune, un guvern proeuropean, reformist.

Urmează ca PSD să dea astăzi un examen, și anume să se poziționeze în tabăra prorusă sau în tabăra proeuropeană”.

Update 12:04: Mircea Abrudean, președintele Senatului, a transmis, pe pagina sa de Facebook, un un mesaj cu câteva ore înaintea votului din Parlament. Liberalul a transmis că fiecare partid va trebui să explice public dacă a susținut încheierea crizei politice sau a ales blocajul.

„Parlamentul are de făcut astăzi o alegere concretă asupra unui program și a unei echipe de guvernare.

Guvernul propus de Siegfried Muresan vine cu un program clar: modernizarea statului și continuarea reformelor de care 🇷🇴 are nevoie.Dincolo de scenariile politice, responsabilitatea parlamentarilor este aceea de a decide dacă susțin un program și o echipă care își asumă guvernarea. Fiecare partid va trebui să explice public la final dacă a susținut încheierea crizei politice sau a ales blocajul”, a scris Abrudean.

Update 10:20: Siegfried Mureșan, un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Premierul desemnat a transmis că ”puterea este la fiecare parlamentar”.

Update 09:55: Cu doar câteva ore înainte ca Parlamentul să voteze învestirea Guvernului Mureșan, președintele UDMR, Kelemen Hunor, admite că șansele Cabinetului de a obține cele 233 de voturi necesare sunt reduse. Vezi AICI.

Update 09:45: Guvernul României a anunțat că premierul demis Ilie Bolojan va participa la ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Update 08:34: Ziua a început cu un mesaj transmis de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, care a subliniat că va merge în Parlament pentru a-și prezenta viziunea și a subliniat importanța respectării instituției. Vezi AICI.

Știre inițială

Dacă Guvernul Mureșan este respins, România intră într-o nouă etapă a crizei politice, iar condițiile constituționale pentru o eventuală dizolvare a Parlamentului ar putea deveni aplicabile.

PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni care susțin noul Guvern, au împreună aproximativ 170 de parlamentari. Premierul desemnat a declarat că a purtat discuții și cu reprezentanți ai minorităților naționale și cu parlamentari neafiliați. Mureșan afirma înaintea votului că se bazează pe aproximativ 200 de voturi, ceea ce ar însemna că mai are nevoie de peste 30 pentru atingerea pragului de învestitură. PSD și AUR au anunțat că nu susțin Cabinetul.

Ședința plenului începe la ora 13:00

Ședința plenului reunit este programată miercuri, de la ora 13:00. Siegfried Mureșan va prezenta programul de guvernare, după care vor urma dezbaterile și votul asupra întregii echipe guvernamentale.

Programul a fost elaborat în cinci zile de PNL, USR și UDMR și cuprinde 372 de măsuri, 16 ministere și trei funcții de vicepremier, fiecare cu portofoliu. Printre angajamentele fiscale se află evitarea unei noi creșteri a TVA și revenirea la cota de 19% atunci când situația bugetară o va permite. De asemenea, o rectificare bugetară ar urma în 30 de zile de la învestire, fără ca deficitul să depăşească ţinta de 6,2% din PIB, iar bugetul pe anul următor ar fi publicat până la 30 noiembrie.

Pe partea de reformă a statului, programul merge mai departe: limitarea numărului de secretari de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul la stat, comasarea ANAF cu Autoritatea Vamală şi un ghişeu unic pentru acte, paşapoarte, permise şi înmatriculări. Şi, poate cel mai vizibil punct, este reducerea numărului de parlamentari de la 465 la 405, în conformitate cu datele recensământului.

Cabinetul promite și o rectificare bugetară în primele 30 de zile de la învestire. Programul include, de asemenea, limitarea numărului secretarilor de stat, interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, reorganizări administrative și reducerea numărului de parlamentari cu aproximativ 13%, de la 465 la 405.

Ce se întâmplă dacă Guvernul Mureșan este respins

Un eventual vot negativ ar avea o miză constituțională aparte. Cabinetul condus de Adrian Veștea a fost deja respins de Parlament pe 22 iunie, când a obținut 189 de voturi ”pentru”.

Articolul 89 din Constituție prevede că președintele României poate dizolva Parlamentul dacă Legislativul nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură.

Cum au trecut mai mult de 60 de zile de la votul asupra Cabinetului Veștea, respingerea Guvernului Mureșan ar reprezenta a doua solicitare de învestitură respinsă.

Acest lucru nu înseamnă însă declanșarea automată a alegerilor anticipate. Constituția stabilește că președintele ”poate” dizolva Parlamentul, după consultarea președinților celor două Camere și a liderilor grupurilor parlamentare. Șeful statului poate, de asemenea, să încerce o nouă desemnare pentru funcția de premier.

Președintele Nicușor Dan s-a declarat până acum împotriva organizării alegerilor anticipate.