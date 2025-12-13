Prima pagină » Actualitate » A intrat în vigoare noua poliță RCA pentru biciclete și trotinete electrice. Amenzile pentru lipsa acesteia pot ajunge până la 2.000 de lei

13 dec. 2025, 11:59, Actualitate
A intrat în vigoare noua poliță RCA pentru biciclete și trotinete electrice. Amenzile pentru lipsa acesteia pot ajunge până la 2.000 de lei
Sursa foto - caracter ilustrativ: Profimedia

Noile reguli pentru asigurarea RCA, inclusiv pentru biciclete și trotinete, au intrat în vigoare de sâmbătă, 13 decembrie, iar amenzile pentru lipsa acesteia pot ajunge până la 2.000 de lei, iar autoritățile pot reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.

Obligativitatea RCA pentru biciclete și trotinete electrice

Modificările au fost introduse prin Legea nr. 181/2025, care completează și modifică Legea nr. 132/2017. După o perioadă de grație de 30 de zile, autoritățile pot acum aplica sancțiuni fără un avertisment prealabil, potrivit Libertatea.

O schimbare majoră adusă de noua lege este extinderea obligației de asigurare asupra bicicletelor și trotinetelor electrice, fiind incluse în categoria vehiculelor care necesită o poliță RCA, alături de autoturisme și motociclete.

Măsura a fost implementată în contextul creșterii numărului de astfel de vehicule în trafic și a accidentelor în care sunt implicate, iar scopul principal este asigurarea despăgubirii persoanelor prejudiciate, indiferent de tipul vehiculului care a cauzat daunele.

Legea clarifică și situația suspendării poliței RCA, care de obicei coincide cu suspendarea înmatriculării vehiculului. În această perioadă, proprietarul are obligația nu doar de a nu circula cu vehiculul, ci și de a-l imobiliza într-un spațiu privat.

Mai exact, un vehicul fără RCA nu poate fi lăsat pe stradă, în parcări publice sau în orice alt spațiu care face parte din domeniul public, iar regula se aplică pe toată durata suspendării asigurării. Evident, nerespectarea ei atrage sancțiuni.

Sancțiuni pentru nerespectarea legii

Încălcarea obligațiilor legate de RCA poate duce la amenzi între 1.000 și 2.000 de lei, dar Poliția Rutieră poate dispune și reținerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului.

Documentele sunt returnate doar după ce proprietarul face dovada încheierii unei polițe RCA valabile pentru vehiculul respectiv. Așadar, fără o asigurare valabilă, vehiculul nu poate fi utilizat legal.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor sunt efectuate de personalul Poliției Rutiere din cadrul Poliției Române. Legea specifică faptul că această competență există exclusiv în situația circulației vehiculelor neasigurate pe drumurile deschise circulației publice.

Costuri estimate pentru asigurarea RCA a trotinetelor electrice

În ceea ce privește costurile asigurării RCA pentru trotinetele electrice, estimările pentru perioada 2025-2026 variază în funcție de puterea vehiculului:

  • Trotinete electrice uzuale (viteză mai mică/putere mai mică): aproximativ 100-300 de lei pe an;
  • Modele cu putere între 500-1.000 W (până la ~45 km/h): 135-280 de lei/an;
  • Modele mai puternice (1.000-2.000 W): 320-580 de lei/an;
  • Modele foarte puternice (ex: Dualtron, Kaabo): 650-950 de lei/an.
Referendum în București privind trotinetele electrice

FOTO – Caracter ilustrativ

Majoritatea polițelor pot fi încheiate online, iar unele companii oferă și opțiuni pe 6 luni la aproximativ 65-70% din costul anual.

Pentru utilizare personală, prețul mediu anual este în jur de 150 de lei, dar pentru utilizare comercială (de exemplu, pentru livrări) costul poate fi mai ridicat.

Cele mai noi