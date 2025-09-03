A murit Horațiu Belu, fost arbitru de handbal. Anunțul trist făcut de Federație

Fostul arbitru de handbal, Horațiu Belu, care a reprezentat România vreme de peste 15 ani ca observator al Federației Europene de Handbal (EHF), a murit. Anunțul trist a venit din partea Federației Române de Handbal.

Decesul fostului arbitru de handbal a fost anunțat de Federația Română de Handbal, printr-un mesaj pe pagina oficială de Facebook.

„Cu profundă tristețe, am aflat vestea trecerii în neființă a lui Horațiu Belu, fost arbitru, fost membru al Comisiei Centrale a Arbitrilor și fost observator EHF timp de peste 15 ani. Un profesionist desăvârșit, respectat în lumea handbalului din România, Horațiu Belu a contribuit decisiv la progresul arbitrajului românesc prin traducerile și interpretările de regulament la care a lucrat. Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndoliată, căreia îi transmitem sincere condoleanțe.Odihnă veșnică, Horațiu!”, a transmis Federația.

A fost implicat într -un scandal, în urm ă cu trei ani

În anul 2022, Horațiu Belu a fost acuzat de o arbitră minoră că i-ar fi adresat cuvinte nepotrivite despre ținuta sa, care ar fi fost necorespunzătoare. Federația l-a suspendat pe acesta vreme de opt etape și i-a acordat o amendă de 1.500 lei, dar sancțiunea a fost anulată mai apoi.

Acesta a negat ferm acuzațiile.

„Eu le-am spus tuturor arbitrilor cum să conducă un meci: deplasare în teren, zonă de urmărire, cum să-și împartă zonele, mod de semnalizare, și, în particular, ei i-am spus să poarte sutien sau bustieră adecvate pentru sport”, a afirmat Belu, conform GSP.

