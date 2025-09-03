Prima pagină » Actualitate » Copilă de 7 ani, strivită de un dulap, în județul Mureș. Cum s-a întâmplat TRAGEDIA

Copilă de 7 ani, strivită de un dulap, în județul Mureș. Cum s-a întâmplat TRAGEDIA

03 sept. 2025, 19:20, Actualitate
Copilă de 7 ani, strivită de un dulap, în județul Mureș. Cum s-a întâmplat TRAGEDIA

În județul Mureș, o fetiță de doar 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila a rămas în casă doar cu sora mai mica, după ce fratele, în grija căruia erau, a plecat la muncă. Mama copilei a fost cea care a găsit-o pe micuță inconștientă și a sunat la 112. Acum, în loc să se pregătească pentru școală, familia se pregătește pentru înmormântare.

Tragedia a avut loc în localitatea Sovata. Fetița de șapte ani se afla împreună cu sora ei mai mică, în vârstă de 4 ani, ambele fiind lăsate în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani. Localnicii povestesc că băiatul lucra la o pizzerie din apropiere, și, la un momemt dat, a fost sunat de la muncă și a plecat zece minute. Fetița ar fi urmat să înceapă școala peste câteva zile, însă acum, familia se pregătește de înmormântare. Bunicii nu-i vine să creadă că s-a întâmplat o astfel de nenorocire.

Fata mea era la serviciu când s-a întâmplat. Nu știu”.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să salveze fetița. Trupul neînsuflețit al fetiței a fost transportat la INML Târgu Mureș pentru a afla cauza decesului. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit Știrile Prima TV.

Autorul recomandă:

Încă o tragedie în COSMOPOLIS. O femeie s-a aruncat de la etajul 9

Vaslui: Un copil a murit electrocutat, sub ochii părinților, după ce a pășit pe un fir electric neizolat. Primarul anunță verificări urgente

Citește și

ACTUALITATE Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural
19:46
Comasarea claselor aduce mari probleme în multe ȘCOLI din România. Cei mai afectați sunt elevii din mediul rural
ACTUALITATE Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?”
18:55
Ce a pățit o turistă româncă în Turcia, la 5 stele. Internauții au taxat-o dur: „Ce dovezi aveți?”
ACTUALITATE Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă
18:36
Volkswagen a prezentat „mașina poporului”, model electric ieftin cu care vrea să concureze cu maşinile din China. Iată cât costă
EXCLUSIV 🚨 Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
18:12
🚨 Le-a luat bursele, acum și mâncarea. Guvernul BOLOJAN a tăiat extinderea programului “Masa sănătoasă”, gândită pentru un milion de copii, fără ca nimeni să observe. Documente oficiale
VIDEO PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
18:04
PSD-ul refuză „jocurile politice” pentru Primăria Capitalei. Grindeanu: „Asta vor unii colegi de coaliție”
ACTUALITATE Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
18:03
Temutul FMI dă verdictul după vizita oficială la București. Evaluarea oficialilor instituției nu lasă loc de interpretări
Mediafax
Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Al doilea aeroport din România elimină restricțiile privind transportul lichidelor în bagajul de mână
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Anatolie, un tânăr de 32 de ani, a fost dat dispărut pe 11 august 2025. IREAL unde a fost găsit după două săptămâni
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Tragedie în lumea sportului! Fostul căpitan al naționalei a murit după ce a sărit în apă de pe un pod
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Prima țară din Europa ce renunță complet la numerar. Cumpărături fără cash
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Un impact catastrofal cu o planetă vecină ar putea fi motivul pentru care există viață pe Pământ
EXTERNE Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor”
19:53
Putin, la Beijing, despre NEGOCIERILE privind Ucraina: „Există o lumină la capătul tunelului. Dacă nu, va trebui să rezolvăm prin forța armelor”
EXTERNE Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani”
19:39
Putin și liderul chinez au fost înregistrați audio când discutau despre dobândirea nemuririi / Xi Jinping: „Vom putea trăi până la 150 de ani”
DIVERTISMENT Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere
19:00
Directorul unei companii propune vânzarea unui joc video la prețul de 200$: Mi-aș dori să-l dau gratuit, dar nu așa funcționează o afacere
EXTERNE Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă
18:40
Donald Trump tranșează „meciul” dintre președintele și premierul Poloniei. Karol Nawrocki primit ca un star la Casa Albă
SPORT Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
17:56
Mergem la Mondiale după 43 de ani! Naționala de VOLEI masculin a plecat în Filipine: „Ca să ieșim din grupe avem nevoie de două victorii”
EXTERNE Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”
17:54
Kaja Kallas, despre reuniunea liderilor Chinei, Rusiei, Iranului și Coreei de Nord la BEIJING: „O nouă ordine globală este pe cale să apară”