În județul Mureș, o fetiță de doar 7 ani a murit după ce un dulap a căzut peste ea. Copila a rămas în casă doar cu sora mai mica, după ce fratele, în grija căruia erau, a plecat la muncă. Mama copilei a fost cea care a găsit-o pe micuță inconștientă și a sunat la 112. Acum, în loc să se pregătească pentru școală, familia se pregătește pentru înmormântare.

Tragedia a avut loc în localitatea Sovata. Fetița de șapte ani se afla împreună cu sora ei mai mică, în vârstă de 4 ani, ambele fiind lăsate în grija fratelui mai mare, în vârstă de 23 de ani. Localnicii povestesc că băiatul lucra la o pizzerie din apropiere, și, la un momemt dat, a fost sunat de la muncă și a plecat zece minute. Fetița ar fi urmat să înceapă școala peste câteva zile, însă acum, familia se pregătește de înmormântare. Bunicii nu-i vine să creadă că s-a întâmplat o astfel de nenorocire.

„Fata mea era la serviciu când s-a întâmplat. Nu știu”.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SMURD, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai putut să salveze fetița. Trupul neînsuflețit al fetiței a fost transportat la INML Târgu Mureș pentru a afla cauza decesului. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, potrivit Știrile Prima TV.

