George Simion, mesaj la moartea Flaviei Groșan: „Mulțumim luptătorilor noștri!”

George Simion, liderul partidului AUR, a transmis un mesaj la vestea morții medicului pneumolog, Flavia Groșan. Cadrul medical a încetat din viață miercuri dimineață la spitalul din Oradea, unde se afla internată de o lună de zile.

Președintele AUR, George Simion, a publicat un mesaj de condoleanțe pe social-media, referitor la moartea medicului pneumolog Flavia Groșan, care s-a stins din viață pe patul de spital. Liderul suveranist l-a omagiat, totodată și pe fostul deținut politic, Ilie Ilașcu, care a murit în urmă cu câteva zile. „Mulțumim luptătorilor noștri”, a scris George Simion.

„România din ceruri e mai bogată.

Mulțumim Flavia Groșan, Mulțumim Ilie Ilașcu, mulțumim luptătorilor noștri!”, este mesajul lui Simion pe Facebook.

Medicul pneumolog Flavia Groșan s-a stins din viață din cauza unei forme avansate de cancer.

În urmă cu o săptămână, aceasta fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă în cea de Pneumologie. Cu toate că nu mai era asistată respirator, starea ei a fost în continuare foarte gravă, în comă de gradul 4.

