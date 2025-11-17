A semnat cu FCSB. Mihai Stoica, încântat de cea mai nouă achiziție a campioanei: „De mâine”

Aflată în criză de rezultate atât în campionat, cât și în grupa de Europa League, FCSB se întărește serios înainte de reluarea Ligii 1. Formația pregătită de Elias Charalambous are un obiectiv clar stabilit de conducerea clubului: accederea în play-off și atacarea celui de-al treilea titlu consecutiv.

Pentru asta, președintele Consiliului de Administrație a cerut întăriri, iar Gigi Becali s-a conformat.

Cine vine la FCSB

Astfel, Mihai Stoica a confirmat cel mai nou transfer la club: Florin Cernat, fost internațional, vine să ajute pe partea managerială. Din câte se pare, Cernat se va ocupa de transferuri, având rolul unui scouter.

El va începe munca la baza sportivă a „roș-albaștrilor” luni dimineață, 17 noiembrie, a confirmat MM Stoica.

Ca urmare a rezultatelor slabe din acest sezon, partea administrativă de la FCSB este într-o continuă schimbare. Cei doi antrenori, Elias Charalambous și Mihai Pintilii, chiar au vrut să își dea demisia, dar Gigi Becali a respins din start această variantă, acordându-le în continuare credit.

Totuși, pentru a întări clubul, latifundiarul din Pipera a acceptat să numească un director sportiv care să se ocupe de transferuri. În iarnă, FCSB și-ar dori să aducă cel puțin cinci jucători.

„Cernat va începe, oficial, de mâine (n.r. – luni, 17 noiembrie) treaba la FCSB. De mâine va intra în pâine, cum se spune. Și ne apucăm de căutat jucători”, a anunțat Mihai Stoica.

Transferurile la FCSB au fost realizate până acum de Gigi Becali, dar venirea lui Florin Cernat arată că patronul încearcă să acorde încredere și foștilor mari fotbaliști, care au ochi în descoperirea talentelor.

În Liga 1, doar Dinamo, Craiova, Rapid și Farul mai au departamente de scouting, scrie PROSPORT.RO. Prin venirea lui Florin Cernat, FCSB încearcă să mai dea o serie de lovituri, așa cum a făcut cu Ngezana și Dawa.

MM Stoica: „Știu doar eu”

„S-ar putea să mai vină cineva să ne ajute. Nu spun cine, pentru că nu se poate afla. Știu doar eu. Și ne va mai ajuta Filip (n.r. – Lucian Filip), care s-a operat, astfel că ne va ajuta o perioadă”, a mai spus Mihai Stoica.

Luna trecută, MM a fost în Portugalia, acolo unde a țintit câțiva jucători. Rămâne de văzut ce propuneri se vor concretiza, în iarnă, dintre cele arătate patronului Gigi Becali, știut fiind faptul că el are ultimul cuvânt la transferuri.

