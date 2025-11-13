Prima pagină » Actualitate » Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”

13 nov. 2025
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă”
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul / Sursa FOTO: prosport.ro

Situația este una cu adevărat explozivă la FCSB, chiar dacă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, încearcă să mai cosmetizeze imaginea. Cu fiecare ieșire publică a patronului Gigi Becali, spiritele se încing, iar atacurile în rafală la adresa jucătorilor pun gaz pe foc.

Vestiarul campioanei României să pe un butoi cu pulbere, iar fitilul se află în mâinile patronului.

„Are dreptate Gigi, 100%”

De altfel, MM Stoica admite că este posibil ca jucătorii de la FCSB să dea în judecată clubul pentru amenzile aplocate. Dar, când se va întâmpla asta, relația dintre cele două părți va fi compromisă totală, ține să precizeze președintele C.A.

FCSB a început sub așteptări sezonul actual și îl continuă la fel, chiar și după disputarea a 16 meciuri în Liga 1. Campioana s-a împiedicat și la Sibiu, în ultima etapă, 3-3 pe terenul lui Hermannstadt, cu golul egalizator reușit abia în ultimul minut al partidei.

Cum era de așteptat, Gigi Becali a răbufnit la finalul întâlnirii, atacând pe toată lumea din club, de la jucători la …conducători. Mai exact, de furia finanțatorului nu a scăpat nici Mihai Stoica, acuzat că n-a gestionat cum trebuie vestiarul, lăsând debandada să se instaleze la echipă.

MM nu și-a contrazis patronul, ba, dimpotrivă, a recunoscut unde a greșit, spunând că relația sa de prietenie cu fotbaliștii a fost înțeleasă greșit de aceștia din urmă. În context, promisiunea sa făcută lui Becali este că, pe viitor, nu va mai tolera niciun act de indisciplină la FCSB.

„S-au calmat lucrurile. Nu mai sunt, gata, s-a terminat! Eu nu am zis asta așa ca să se calmeze lucrurile. Eu mă consider vinovat pentru că jucătorii ar fi trebuit să fie amendați atunci când i-am amenințat și nu i-am amendat. Am zis că nu conducem cu mână de fier, dar, până la urmă, Gigi Becali are dreptate. De foarte multe ori am contestat public sau în privat ce spune, dar de data asta are dreptate 100%. Nu ai cum să te comporți în halul ăsta”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Amenzile, legale sau nu?

În ceea ce privește amenzile anunțate, acestea rămân în picioare, spune MM. Dar, sunt ele legale? Iar dacă nu, ce variante au jucătorii campioanei?

Președintele Consiliului de Administrație este de părere că sancțiunile financiare aplicate „starurilor” Bîrligea și Ngezana sunt corecte pentru că afectează imaginea clubului. În același timp, MM admite că orice fotbalist de la FCSB se poate adresa comisiilor FRF dacă se consideră nedreptățit.

„Cei care nu sunt de acord cu amenzile, merg la comisii. Jucătorii pot să se judece cu clubul, să conteste orice amendă. Merg la comisie și se judecă cu FCSB. Cuantumul e mare, 25% din salariul anual. Sunt chestii interpretabile acolo. Chestii care lezează imaginea clubului, nu știu ce. O chestie din asta chiar lezează imaginea clubului. A fost debandadă totală la meciul cu Hermannstadt.

Dacă un jucător care comite astfel de delicte vrea să se judece cu clubul, înseamnă că se rupe cam tot. Nu cred că se va mai întâmpla de acum încolo ca un jucător să conteste vreo decizie a arbitrului și să ia cartonaș galben pentru vociferări. Nu cred că cineva își permite, chiar dacă o contestă sau nu. Ce se întâmplă. Iei 10.000 amendă, nu vrei să o plătești, te duci la comisie. Însă, e clar că relația ta cu clubul e compromisă. Ai greșit, îți asumi și gata, ai pierdut banii!”, a precizat Stoica.

