Abia întors de peste Prut, Bolojan reafirmă sprijinul pentru Rep Moldova cu ocazia Zilei Independenței: „România va rămâne un SUSȚINĂTOR de neclintit”

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a transmis astăzi un mesaj de felicitare Republicii Moldova și cetățenilor săi, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la proclamarea independenței statului, reafirmând sprijinul ferm al României pentru parcursul european al țării.

„România va rămâne susținător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova și al românilor de peste Prut, așa cum a dovedit în cei 34 de ani de la proclamarea independenței statului. Legătura unică de limbă, cultură, istorie și tradiții a creat spațiul prieteniei și solidarității între statele noastre. Sprijinul ferm, aplicat și multidimensional al României pentru parcursul european al Republicii Moldova, este, așadar, pasul firesc al relației noastre frățești,” a transmis Bolojan pe Pagina de Facebook a Guvernului.

Premierul a subliniat că sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova este un pas firesc al relației dintre cele două state și a reiterat angajamentul României de a sprijini cetățenii moldoveni în aspirația lor pentru prosperitate, drepturi și libertăți europene.

„Așa cum am spus răspicat și acum câteva zile la Chișinău, indiferent de vremuri, vom înfrunta împreună provocările și vom continua să fim punctul de sprijin al fraților noștri de peste Prut care aspiră la o viață mai bună, la prosperitate, la drepturile și libertățile conferite de statutul european. La mulți ani Republicii Moldova și cetățenilor săi!”

Sursa foto: Profimedia

