Absolventul de Sorbona Piperea explică falsul “Nicu, absolvent de Sorbona”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a argumentat, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, că președintele Nicușor Dan nu este, de fapt, absolvent al Universității Sorbona, așa cum a susținut în campania electorală. Urmăriți emisiunea integral AICI.
„El spune că e mare absovent de Sorbona, dar aia nu e Sorbona. Facultatea pe care a absolvit-o domnia sa se numea Paris 13, se numea până în anul 2000 Paris 13, s-a numit Sorbona 13 din anii 2000. Nicușor Dan a făcut acea facultate înainte să se numească Sorbona. Sorbona 1, pe care am făcut-o eu, este cea care e veche din 12oo.
Piperea a mai precizat, referitor la facultatea absolvită de Nicușor că: „E pe jumătate fake. E o facultate, dar nu este acea Sorbona”
„Comparativ, există în AUR oameni care chiar au absolvit astfel de facultăți, Stanford și altele, oameni care în continuare sunt contaminați de stilul AUR golănesc deși cariera academică e nepătată.
Nu a terminat nicio Sorbona A terminat Paris 13. Sorbona s-a numit din 2000”, a mai precizat Gheorghe Piperea.