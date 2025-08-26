Absolventul de Sorbona Piperea explică falsul “Nicu, absolvent de Sorbona”

Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR, a argumentat, în emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, că președintele Nicușor Dan nu este, de fapt, absolvent al Universității Sorbona, așa cum a susținut în campania electorală. Urmăriți emisiunea integral AICI.

„El spune că e mare absovent de Sorbona, dar aia nu e Sorbona. Facultatea pe care a absolvit-o domnia sa se numea Paris 13, se numea până în anul 2000 Paris 13, s-a numit Sorbona 13 din anii 2000. Nicușor Dan a făcut acea facultate înainte să se numească Sorbona. Sorbona 1, pe care am făcut-o eu, este cea care e veche din 12oo.

„E pe jumătate fake. E o facultate, dar nu este acea Sorbona”

Piperea a mai precizat, referitor la facultatea absolvită de Nicușor că: „E pe jumătate fake. E o facultate, dar nu este acea Sorbona”