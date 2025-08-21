Prima pagină » Știri politice » Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că ascunde înființarea unui nou pilon de PENSII

Olga Borșcevschi
21 aug. 2025, 18:07, Știri politice
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține, joi, după ce Guvernul a adoptat legea privind Pilonul 2 de pensii, că actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou-nouţ, un fond de plată a pensiilor, precizând că timp de 8 ani de la pensionare, „banii tăi nu mai sunt ai tăi decât în cuantumul ratei lunare”.

„Până la urmă, guvernul a adoptat proiectul de lege care modifică esențial sistemul pensiilor publice administrate privat (Pilon II). La atingerea limitei de vârstă a cotizantului la fond, se va achita doar o treime (mai precis, 30%) din suma acumulată, restul urmând a fi achitat eșalonat, pe 8 ani. Ce nu se spune public este că va mai apărea un fond de pensii „private”, paralel cu fondurile Pilon II. Actualele fonduri vor rămâne să colecteze fracțiunea din CAS destinată pensiilor «private» (3,75 ppt) și să le gestioneze, inclusiv prin plasarea banilor în titluri de stat, acțiuni ale societăților listate sau depozite bancare, dar nu și banii destinați plății pensiilor «private»”, a scris Piperea, pe Facebook.

Potrivit europarlamentarului AUR, „actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou – nouţ, un fond de plată a pensiilor”.

„Prin propria societate de administrare, fondul de plată va achita cotizantului-pensionar 30% pe loc și, în rate lunare, timp de 8 ani, restul sumelor cuvenite. Între timp, banii care rămân în fondul de plată vor putea fi, de asemenea, plasați în titluri de stat, acțiuni ale societăților listate sau depozite bancare. De aceea, de la data la care acest proiect de lege va fi fost promulgat, nu se mai poate vorbi de pensii private, ci de pensii «private». Timp de 8 ani de la pensionare, banii tăi nu mai sunt ai tăi decât în cuantumul ratei lunare. Nu știu de ce nu li s-ar da oamenilor direct titluri sau obligațiuni de stat ori chiar acțiuni la societăți listate, în schimbul banilor pe care nu îi pot retrage integral din fondul de plată … Probabil că răspunsul automat, natural, va fi: pentru că e nevoie de comisioane, de rente, de monopoluri, de business fără stres pentru bănci, precum și de dependența statului de administratorii acestor fonduri și de bănci, o dependență care se exercită, în mod ironic, prin intermediul banilor de pensii, colectate tot de stat, de la muncitori și de la profesiile independente. Putem lăsa și acest experiment să curgă nestingherit (plus zeci de miliarde scurse pe rentele și comisioanele mai sus enunțate) sau putem să ne opunem prin procese colective. Pasivitatea în astfel de momente ne poate fi fatală”, a adăugat europarlamentarul AUR.

Guvernul a aprobat, în ședința de joi, proiectul care vizează plata pensiilor private. Astfel, românii care optează să retragă banii din Pilonul II, pilonul obligatoriu administrat privat, vor primi inițial doar 30% din sumă, iar restul banilor vor fi plătiţi pe o perioadă de opt ani.

Foto: ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX 

AUTORUL RECOMADĂ:

Dan Armeanu (ASF), explică modificările legii privind Pilonul II de PENSII: Românii pot retrage inițial 30% / În cât timp vor primi restul banilor

Zi de foc pentru proiectul de lege privitor la Pilonul 2 pensii / SURSE: Guvernul adoptă forma modificată – retragere de 30%, apoi în tranșe

