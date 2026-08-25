Un incident grav a avut loc pe raza comunei Scobinți din județul Iași, luni, 25 august. Șoferul și pasagerul au sărit dintr-un camion de 38 de tone scăpat de sub control, cu scopul de a se salva. Cei doi bărbați au ajuns în stare gravă, la spital. Camionul rămăsese fără frâne, arată anchetatorii.

Momente de panică au avut loc într-o comună din județul Iași. Șoferul și pasagerul unui camion rămas fără frâne au sărit din cabină, în mers. Cei doi au luat decizia după aproximativ 2 kilometri în care vehiculul nu a mai putut fi controlat. Imaginile obținute de polițiști de la un service și dintr-o curte din Scobinți arată că șoferul pierduse controlul camionului cu aproximativ un kilometru înainte de răsturnare.

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Cei doi bărbați au sărit din camion ca să se salveze

Camionul circula cu viteză mare, foarte aproape de gardurile gospodăriilor, și se balansa periculos. Potrivit unor surse din anchetă, martorii au declarat că l-au auzit pe pasager țipând din cabină. Cu doar câțiva metri înainte de răsturnare, pasagerul de 36 de ani a sărit din cabină. Șoferul, un bărbat de 38 de ani din Suceava, a sărit și el din camion. Camionul de 38 de tone s-a oprit după ce a distrus un gard din beton armat lung de 30 de metri și a doborât un nuc.

Mai multe echipaje de intervenție și un elicopter SMURD au ajuns la locul accidentului. Cei doi bărbați au fost transportați la spital și sunt în stare gravă. Șoferul nu consumase alcool, iar anchetatorii iau în calcul o defecțiune a sistemului de frânare, arată Stirileprotv.ro.

„La data de 24 august a.c., Poliția Orașului Hârlău a fost sesizată cu privire la faptul că în comuna Scobinți, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.

Din primele verificări efectuate a rezultat faptul că un autovehicul condus de un bărbat, de 39 ani, în timp ce se deplasa pe DJ 281, în comuna Scobinți, ar fi părăsit partea carosabilă și s-ar fi răsturnat.

În urma impactului, conducătorul auto și un pasager au fost transportați la o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

În cauză, s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, iar cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs accidentul rutier”, au transmis reprezentanții IPJ Iași.