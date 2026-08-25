Pe ultima sută de metri, Dominic Fritz mai bifează o decizie la Timișoara: sălile de jocuri de noroc nu vor mai putea fi autorizate în oraș. Consiliul Local a votat în unanimitate interzicerea lor. Actualele săli vor mai funcționa până la expirarea licențelor, cel târziu anul viitor. În timp ce primarul USR își trece în cont această măsură, Legea ANI și controversatul „amendament Fritz” continuă să-i dea bătăi de cap.

Dominic Fritz spune că în Timișoara nu mai pot fi autorizate noi săli de jocuri de noroc

Primarul Timișoarei a făcut anunțul pe pagina lui de Facebook unde a precizat că începând de azi în Timișoara nu mai pot fi autorizate noi săli de jocuri de noroc. Consiliul Local a aprobat, în unanimitate, hotărârea prin care activitatea sălilor de jocuri de noroc este interzisă în oraș.

Singurele activități de acest tip care vor putea funcționa în continuare sunt cele de tip loto ale Loteriei Române. Sălile de jocuri care au deja licențe nu vor fi închise imediat, ci își vor putea continua activitatea până la expirarea autorizațiilor, cel mai târziu anul viitor. După expirarea acestora, sălile se vor închide.

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„De azi e oficial: în Timișoara nu mai pot fi autorizate păcănelele. Consiliul Local a aprobat hotărârea de consiliu local prin care interzicem total sălile de jocuri de noroc în oraș.

În Timișoara vor funcționa doar activitățile de tip loto ale Loteriei Naționale.

Actualele săli de jocuri care mai sunt deschise în oraș vor funcționa până la expirarea licențelor primite de la București, cel târziu anul viitor. Până atunci, rând pe rând se vor închide”, a scris Fritz pe pagina lui de Facebook.

Fritz spune că datorită celor de la USR a putut decide asta astăzi

Fritz a explicat că această decizie a devenit posibilă după modificarea legislației, pe care o atribuie parlamentarilor USR. Primarul Timișoarei spune că USR a susținut ca decizia cu privire la autorizarea sălilor de jocuri de noroc să fie transferată de la nivel central către autoritățile locale. Astfel, Consiliul Local Timișoara a putut decide să nu mai autorizeze astfel de activități pe raza municipiului. Primarul le-a mulțumit consilierilor locali pentru adoptarea hotărârii în unanimitate.

„Faptul că azi am putut decide ce se întâmplă cu sălile de păcănele în Timișoara e meritul colegilor mei parlamentari USR. Ani de zile s-au luptat pentru ca această decizie să fie la autoritățile locale.

Mulțumesc Consiliului Local că a luat această decizie cu unanimitate de voturi”, a scris Dominic Fritz pe pagina lui de Facebook.

Mai multe localități din România au interzis păcănele

Printre primele localități din România care au decis să interzică jocurile de noroc se numără Zărnești, Slatina, Hârlău, Vaslui și Onești. Slatina a fost primul municipiu care a adoptat o astfel de măsură, pe 13 martie 2026, interdicția vizând sălile de jocuri de noroc, cu excepția activităților de tip loto ale Loteriei Române. Ulterior, și celelalte localități au adoptat măsuri similare, prin hotărâri ale consiliilor locale.