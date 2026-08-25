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Oana Gheorghiu transmite un avertisment primăriilor din țară. 269 nu s-au înrolat pe ghiseul.ro și riscă sancțiuni financiare

Oana Gheorghiu transmite un avertisment primăriilor din țară. 269 nu s-au înrolat pe ghiseul.ro și riscă sancțiuni financiare
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Oana Gheorghiu a anunțat că astăzi expiră termenul legal pentru înrolarea obligatorie a tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro.  Aceasta a precizat că, în urmă cu 20 de zile, erau 919 primării care nu erau încă înrolate. Între timp, 650 dintre acestea au finalizat procesul. Acum avem un procent de aproximativ 70%, iar în prezent mai sunt 269 de primării neînrolate.

Primăriile care nu s-au înrolat pe platforma ghiseul.ro riscă sancțiuni drastice

Oanei Gheorghiu a scris pe pagina ei de Facebook că procesul de înrolare continuă, iar în zilele următoare va fi făcută o nouă actualizare, pentru a permite finalizarea procedurilor deja începute. După stabilirea situației finale, Autoritatea pentru Digitalizarea României va demara procedura prin care va comunica Ministerului Finanțelor lista primăriilor care nu au respectat prevederile legale.

Primăriile care nu se înrolează în platformă până la termen riscă sistarea alimentării bugetelor locale cu cote defalcate din impozitul pe venit, precum și cu anumite sume din veniturile bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale.

„Astăzi se împlinește termenul legal pentru înrolarea obligatorie a tuturor primăriilor în platforma ghiseul.ro.
Am atras atenția asupra acestui subiect cu exact 20 de zile în urmă. Din 919 primării neînrolate la acel moment, 650 au parcurs acest proces, respectiv 70%. La acest moment, mai sunt doar 269 primării neînrolate.
Procesul este în curs de desfășurare și vom avea o actualizare în zilele următoare, pentru a permite proceselor deja începute să ajungă la final.
După această situație finală, Autoritatea pentru Digitalizarea României va iniția formal procedura pentru comunicarea catre Ministerul Finanțelor a primăriilor care nu s-au conformat conform legii. Primăriile neînrolate până la termen riscă sistarea alimentării bugetelor locale atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât și cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat destinate echilibrării bugetelor locale”, a relatat Oana Gheorghiu.

Oana Gheorghiu spune că digitalizarea primăriilor nu este un „moft”

Oana Gheorghiu a subliniat că digitalizarea administrației publice este esențială pentru ca cetățenii să poată rezolva online, rapid, probleme care în prezent îi obligă să se deplaseze la ghișee. Ea consideră că digitalizarea primăriilor nu reprezintă „un moft birocratic”, ci o condiție necesară pentru o relație mai eficientă și mai transparentă între stat și cetățeni.
„O administrație publică modernă înseamnă cetățeni care nu mai pierd timp la ghișeul fizic pentru lucruri ce pot fi rezolvate în câteva minute, online.
Digitalizarea primăriilor nu este un moft birocratic, ci o condiție de bază pentru o relație eficientă și transparentă între stat și cetățean”, a declarat Oana Gheorghiu.

Platforma s-a confruntat cu mai multe probleme

Platforma Ghișeul.ro s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme tehnice, inclusiv perioade în care a fost indisponibilă sau au apărut dificultăți la plata taxelor și impozitelor.

La începutul anului 2026, utilizatorii au raportat din nou probleme, iar unele primării nu și-au actualizat la timp datele și taxele din platformă. Au fost analizate inclusiv suspiciuni cu privire la un posibil atac cibernetic, însă problemele au avut și cauze administrative și tehnice.

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