În perioada Cretacicului Superior, unele zone ale Egiptului erau acoperite de ape. Un nou studiu, publicat în revista Cretaceous Research, prezintă dovezi noi care indică faptul că această mare tropicală găzduia o comunitate diversă de rechini. Studiul adaugă cinci specii noi la istoricul regiunii, acestea fiind descoperite în ceea ce autorii numesc un „cimitir al rechinilor”, potrivit phys.org.

O mare tropicală în Egipt

Perioada Cretacicului a fost caracterizată de temperaturi mai ridicate și de un nivel al mării crescut, ca urmare a unui puternic efect de seră. Zona care astăzi constituie Deșertul de Vest al Egiptului a fost acoperită, în urmă cu 145–66 de milioane de ani, de apele unei mări tropicale calde. Platoul Abu-Tartur, situat în partea de sud a acestui deșert, deține una dintre cele mai mari rezerve de fosfați din Egipt. Fosfații de aici s-au format în condiții marine specifice Cretacicului Superior, perioadă în care s-au acumulat sedimente bogate în materie organică, transformându-se ulterior în straturi groase de fosforit.

Fosilele provenite din Formațiunea Duwi – care traversează Egiptul și include Platoul Abu-Tartur – indicau deja existența unui ecosistem marin bogat, populat de pești, țestoase marine și reptile marine. Echipa implicată în noul studiu descoperise anterior și câtiva dinți fosilizați aparținând a două tipuri de rechini din ordinul Lamniformes (cunoscuți și sub denumirea de rechini-scrumbie).

Completarea inventarului speciilor de rechini din Egipt

Echipa a decis să exploreze mai în profunzime vestigiile oceanului dispărut de mult al Egiptului, în căutarea altor specii de rechini. Acest demers a dus la colectarea de la suprafață a încă 14 dinți fosili de rechin dintr-un strat de fosfați situat în zona minei Abu-Tartur. Noile exemplare prezentau forme variate, de la cele asemănătoare unor ace până la cele triunghiulare și zimțate, iar coloritul lor oscila între brun-închis și galben. Cercetătorii au identificat dinții comparându-le formele și caracteristicile cu datele din literatura de specialitate și cu exemplare din muzee.

Dintre cei 14 dinți, echipa a identificat cel puțin cinci specii suplimentare de rechini lamniformi dispăruți, ridicând astfel la șapte numărul total de specii de rechini identificate în regiunea Abu-Tartur. Două dintre aceste specii, Serratolamna serrata și Squalicorax bassanii, nu mai fuseseră semnalate anterior în Egipt. O altă specie, Scapanorhynchus raphiodon, o rudă străveche a actualului rechin-goblin, nu mai fusese raportată nicăieri în Africa până la acel moment. De asemenea, este posibil ca aceasta să reprezinte cea mai recentă apariție cunoscută a speciei în registrul fosilifer. Totuși, această vechime remarcabilă atribuită speciei Scapanorhynchus raphiodon necesită încă o confirmare bazată pe mai multe exemplare și pe studii taxonomice ulterioare.

Autorii studiului spun că comunitatea variată de rechini indică o mare tropicală bogată în nutrienți, care probabil susține o rețea trofică de la pești mici la prădători mari. Cu toate acestea, este posibil ca patul de fosfat să fi avut rămășițe mixte acumulate în timp din diferite habitate, în loc să surprindă o perioadă scurtă din ecosistem.

Ce spun autorii studiului

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