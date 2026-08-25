Astăzi, 25 august 2026, este ultima zi în care mii de consilieri locali și județeni din România mai pot alege între a continua să-și exercite funcția pentru care au fost aleși sau a continua să lucreze la stat în baza unui contract individual de muncă. Incompatibilitatea este stabilită prin Legea nr. 165/2026, intrată în vigoare la data de 9 august 2026, care a modificat articolul 550 din Codul administrativ, astfel încât alin. (6) să explice că prevederile cuprinse între articolele 94 și 97 din Legea 161/2003 se aplică, în mod corespunzător, și personalului contractual.

Concret, orice consilier local sau județean care are și un contract de muncă la primărie, consiliu județean, minister sau la altă instituție publică se află într-o situație de incompatibilitate. În cazul în care acesta nu își dă demisia din funcția de consilier sau nu își încetează contractul individual de muncă, Agenția Națională de Integritate (ANI) poate interveni pentru a-l îndepărta, pentru a aplica interdicții sau pentru a anula hotărâri de consiliu.

Ilie Bolojan, acuzat că „a modificat pe șest o lege pentru a-și întări armata de partid” / „O manevră diabolitică” / „Selecția se va face pe bază de fidelitate față de stăpânul de la București”

Publicația inPolitics.ro îl acuză pe premierul demis, Ilie Bolojan, că „își creează o armată de fideli în partid”, într-o mișcare pe care jurnaliștii din spatele articolului o numesc „manevră diabolitică”. Aceștia spun că, odată ce un consilier va renunța la funcția pe care o ocupă, va fi imediat înlocuit de o persoană fidelă partidului, neapărat aprobată de „stăpânul de la București”.

„Cine și de ce a ales să facă această modificare care aruncă în aer filialele locale ale marilor partide, PSD și PNL în special? Conform informațiilor vehiculate, marele beneficiar e premierul Ilie Bolojan, pentru că cei cca. o mie de aleși locali liberali care se estimează că vor renunța la mandate trebuie înlocuiți de supleanții de pe listele electorale.

Doar că obținerea locului stă în pixul președintelui de partid, care trebuie să dea semnătura finală și care poate selecta după bunul plac cine va prelua locul lăsat liber, iar selecția se va face pe bază de fidelitate față de stăpânul de la București și nu a celui din organizația locală care a întocmit lista inițială în alegeri”, scrie inPolitics.ro.

De ce nimeni n-a anticipat efectele unei modificări legislative care aruncă în aer administrațiile locale controlate de partide?

„Aici e partea care merită întrebarea directă: cum a trecut neobservată o schimbare cu asemenea greutate politică? Răspunsul scurt e că a fost adoptată în sesiune extraordinară, online, în plină vară, într-un pachet legislativ mai larg, iar cine citește Monitorul Oficial pe 6 august, cu gîndul la plajă, nu e exact profilul tipic de parlamentar sau lider de partid local.

De aici, potrivit surselor din partide, panica a devenit generală. Cîteva mii de consilieri locali și județeni din toată țara descoperă azi, cu ora, că trebuie să aleagă între o indemnizație de consilier – de multe ori simbolică – și un salariu de la stat care, oricît de modest, chiar plătește facturile. Alegerea, pentru majoritatea, nu e deloc grea: rămîn la job și renunță, în fapt, la mandatul pentru care au candidat.

Suspendarea unui mandat de consilier nu e o formalitate fără urmări. Fiecare loc golit trebuie completat de un supleant de pe lista partidului – ceea ce înseamnă că, dincolo de discuția juridică, mecanismul are un efect politic direct: partidele capătă șansa de a-și repopula consiliile locale cu oameni aleși de conducere, nu de electorat”, menționează inPolitics.ro.

Cadrele didactice, cercetătorii științifici și persoanele care lucrează în domeniul literar-artistic, singurele exceptate specific de la suspendarea contractului de muncă

Cadrele didactice sunt exceptate expres prin art. 209 alin. (3) din Codul administrativ, care prevede că „sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice”. Excepția este susținută și de art. 96 din Legea nr. 161/2003, aplicabil personalului contractual prin noul art. 550, alin. (6).

„Profesorii pot rămîne și la catedră, și în consiliu, fără nicio suspendare. Aceeași scutire funcționează pentru cercetătorii științifici și pentru cei din creația literar-artistică. Personalul administrativ, tehnic sau auxiliar din școli, în schimb, nu are aceeași noroc – pentru ei se aplică regula generală.

Restul – personalul cu statut special, angajații companiilor de stat, personalul suport plătit din fonduri publice – intră într-o zonă gri pe care legea n-o lămurește clar. Fiecare caz trebuie analizat separat, ceea ce înseamnă, realist, că mii de oameni vor petrece ziua de azi la telefon cu departamentul juridic și cu resursele umane, încercînd să afle dacă legea îi vizează sau nu”, mai punctează inPolitics.ro.

Rareș Bogdan, revoltat de „ultima ticăloșie” a lui Ilie Bolojan: „Cetățenii români nu mai contează, e mai importantă pofta unui singur om?”

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, europarlamentarul Rareș Bogdan, unul dintre cei mai vocali membri ai grupului de liberali care contestă acțiunile liderului PNL, Ilie Bolojan, a afirmat, despre noua Lege, că este „încă una marca Bolojan” și că, drept urmare a unui val de plecări ai aleșilor locali, premierul demis va valida personal noii consilieri din aparatele de partid.

„Încă una marca Bolojan. Vă spun și unde e ticăloșia: o nouă oaste fidelă șefului de partid. Din indemnizația de consilier nu poate trăi o familie, deci oamenii vor renunța la calitatea de ales. Iar noii consilieri, zice legea, vor fi validați doar de șefii de partid. În cazul unde e miza, de Bolojan cu mânuța lui, care își va trimite acoliții să presteze în folosul …său, până la urmă. Dar vor fi consilii unde nu va putea fi făcut cvorumul. Deci nu se vor putea vota bugete, investiții, aproape nimic. Incredibil… Cetățenii nu mai contează, e mai puternică pofta unui singur om??”, a scris Rareș Bogdan în postarea publicată pe Facebook.

Gândul a publicat mesajele alarmiste care circulă pe grupurile interne ale partidelor, după legea prin care consilierii locali nu mai pot avea al doilea job la stat

Cu câteva ore înainte de intrarea în vigoare a incompatibilității, mesajul de mai jos a circulat pe mai multe grupuri ale partidelor din România.

„INFORMARE URGENTĂ

Vă rog să transmiteți imediat această informare în organizațiile locale și să îi identificați pe colegii care se pot afla în situația de mai jos.

Legea nr. 165/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 6 august 2026 și intrată în vigoare la 9 august 2026, a modificat art. 550 din Codul administrativ.

Noul art. 550 alin. (6) prevede că regulile privind incompatibilitățile funcționarilor publici, cuprinse în art. 94-97 din Legea nr. 161/2003, se aplică în mod corespunzător și personalului contractual.

Sunt vizate, în principal, persoanele care îndeplinesc simultan următoarele două condiții:

* au mandat de consilier local sau consilier județean;

* sunt angajate cu contract individual de muncă într-o autoritate sau instituție publică: primărie, consiliu județean, minister, agenție, serviciu public ori altă instituție administrativă.

Noul art. 553² alin. (2) lit. l) din Codul administrativ acordă un termen de 15 zile calendaristice pentru efectuarea demersurilor necesare încetării incompatibilității.

Termenul-limită este azi 25 august 2026, inclusiv.

Persoanele vizate trebuie să depună imediat la angajator o notificare sau cerere scrisă și înregistrată prin care solicită suspendarea contractului individual de muncă, în temeiul:

* art. 550 alin. (6) din Codul administrativ;

* art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 161/2003;

* art. 50 lit. i) din Codul muncii.

Din 26 august 2026, lipsa unui asemenea demers poate constitui abatere disciplinară și poate conduce la o evaluare a incompatibilității de către Agenția Națională de Integritate.

Nu intră automat în această situație toate persoanele plătite din fonduri publice. Personalul suport, personalul cu statut special și angajații companiilor de stat trebuie analizați separat, în funcție de postul ocupat și de legislația specială aplicabilă.

Dacă există orice neclaritate privind încadrarea postului, persoana respectivă trebuie să solicite urgent un punct de vedere scris compartimentului juridic și departamentului de resurse umane. Important este ca demersul să fie făcut și înregistrat cel târziu la 25 august 2026”, este mesajul care a circulat noaptea trecută pe grupurile de partid.