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Tancurile occidentale trimise Ucrainei au primit o nouă „misiune”: Sunt folosite drept tractoare

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Tancurile Leopard trimise de aliați în Ucraina sunt folosite ca tractoare. Altele stau camuflate în pădure și sunt utilizate de ucraineni drept adăpost. Asta deoarece războiul a schimbat regulile și tancurile nu sunt eficiente în fața dronelor inamice. Vehiculele blindate în valoare de peste 10 milioane de dolari „s-au dovedit a nu face faţă dronelor ieftine care domină acum câmpul de luptă”, se arată într-o analiză New York Times.

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Sutele de tancuri trimise de aliați în Ucraina sunt folosite ca tractoare

Tancurile Leopard, pe care Ucraina le-a primit de la partenerii occidentali după negocieri îndelungate și tensionate, stau în prezent sub plase de camuflaj în pădurile din regiunea Harkov și sunt folosite pentru remorcarea tehnicii militare avariate. Aproximativ jumătate din efectivul unui batalion de tancuri s-a reprofilat, militarii devenind operatori de drone, mai arată publicaţia americană, citând soldați ai Brigăzii 33 Mecanizată Separată.

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Vehiculele, în valoare de 10 milioane de dolari, s-au dovedit neputincioase în fața dronelor, care joacă acum un rol decisiv pe câmpul de luptă. În pofida acestui fapt, Ucraina continuă să le întrețină și să antreneze echipaje, încercând să găsească modalități prin care tancurile să-și recapete valoarea în luptă.

„Practic, nu mai folosim vehicule blindate. Acest lucru ridică întrebarea: cum putem neutraliza avantajul pe care îl au dronele și cum putem oferi tehnicii noastre blindate o a doua viață?”, a declarat recent fostul comandant-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski.

Tactica protejării tancurilor cu plase și grilaje antidronă a stârnit inițial ironii. Șeful serviciului de reparații al Brigăzii 33, cu indicativul „Energetik”, își amintește că i se spunea despre militari că „fac grătare”.

Totuși, această abordare s-a dovedit a fi corectă, deși insuficientă: astăzi, tancurile sunt utilizate în principal pentru evacuarea tehnicii avariate, îndeplinind practic rolul unor „tractoare extrem de scumpe”, și doar pe vreme nefavorabilă, când vizibilitatea redusă limitează numărul dronelor aflate în aer.

Foto: Profimedia

Aproximativ jumătate dintre militarii batalionului de tancuri s-au recalificat deja ca operatori de drone. Mecanicul-conducător cu indicativul „Mekhan”, spune că, la început, i s-a părut neobișnuit să piloteze o dronă, însă este convins că epoca tancurilor clasice a trecut.

Nu toată lumea este însă pregătită să renunțe la tancuri. Comandantul unei companii, cu indicativul „Fin”, este convins că noile tehnologii – „cupole” de protecție bazate de inteligență artificială sau sisteme proprii de interceptare a dronelor – ar putea reda vehiculelor blindate importanța pe câmpul de luptă.

Foto: Profimedia

Şi România a achiziţionat un batalion de tancuri Abrams, 54 de bucăţi, cu un miliard de euro, şi pregăteşte acum o altă licitaţie, de peste 6 miliarde de euro, pentru a achiziţiona alte batalioane.

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