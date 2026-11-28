Un accident grav a avut loc în această seară pe Centura Capitalei, în apropierea localității Cernica, din județul Ilfov. În accident ar fi fost implicate două TIR-uri și două mașini. Situația este și mai gravă deoarece unul dintre camioane ar transporta gaz, ceea ce ar putea duce la o explozie. România este cuprinsă de un episod de vreme rece, cu ninsori, viscol și vânt puternic. Temperaturile au scăzut în mai multe regiuni, iar precipitațiile s-au transformat treptat în ninsoare în sudul țării, inclusiv în București.
Accidentul ar fi avut loc după ce unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la starea drumului și la vreme. Unul dintre TIR-urile implicate în accident ar transporta gaz, ceea ce ridică temeri cu privire la un posibil pericol de explozie. Din cauza accidentului, circulația pe Centura Capitalei, în zona Cernica, a fost restricționată. Deocamdată, nu se știe dacă există victime și nici care este starea acestora.
Vremea rea a provocat mai multe pagube astăzi și în Capitală. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, unii au căzut peste mașini, iar alții au blocat circulația pe carosabil. Pompierii au intervenit în cel puțin patru situații. Bucureștiul este sub cod galben de vânt și viscol, care rămâne în vigoare până mâine dimineață.
Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00. Mai multe evenimente, printre care și cel de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, au fost anulate din cauza avertizărilor meteorologice.