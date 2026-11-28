Există riscul de explozie în zona accidentului

Accidentul ar fi avut loc după ce unul dintre șoferi nu ar fi adaptat viteza la starea drumului și la vreme. Unul dintre TIR-urile implicate în accident ar transporta gaz, ceea ce ridică temeri cu privire la un posibil pericol de explozie. Din cauza accidentului, circulația pe Centura Capitalei, în zona Cernica, a fost restricționată. Deocamdată, nu se știe dacă există victime și nici care este starea acestora.

Copaci prăbușiti pe stradă și peste mașini în București

Vremea rea a provocat mai multe pagube astăzi și în Capitală. Mai mulți copaci au fost puși la pământ, unii au căzut peste mașini, iar alții au blocat circulația pe carosabil. Pompierii au intervenit în cel puțin patru situații. Bucureștiul este sub cod galben de vânt și viscol, care rămâne în vigoare până mâine dimineață.

Prima ninsoare de anul acesta în Capitală

Meteorologii au instituit sâmbătă un cod galben de vânt puternic și viscol pentru București, avertizarea fiind valabilă până duminică, la ora 10:00. După expirarea acesteia, Capitala va rămâne sub atenționare cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, până la ora 20:00. Mai multe evenimente, printre care și cel de aprindere a luminițelor de Crăciun din Sectorul 4, au fost anulate din cauza avertizărilor meteorologice.