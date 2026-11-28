Invitatul lui Andrei Dumitrescu, senior editor, este Gheorghe Dumitru, fost subofițer în cadrul Miliției Capitalei în anii 80.

Tânărul milițian de atunci a lucrat, pe lângă structurile de ordine publică și în celebra brigadă volantă, care se ocupa cu prinderea hoților de buzunare. În acest context, plutonierul Gică Dumitru a participat la celebrele bătăi de reeducare, torturi care făcuseră din Miliție una dintre cele mai temute instituții ale României comuniste.

Invitat la Martorii, fostul subofițer a explicat în detaliu cum erau puși suspecții pe macavelă -un dispozitiv improvizat dintr-o coadă de târnăcop- și cum erau bătuți la tălpi, cu schimbul. Această metodă de tortură nu era singura folosită de autoritățile de atunci.

Concluzia fostului lucrător de Miliție este că, după ce trăiau o asemenea experiență, răufăcătorii fie nu mai recidivau, fie renunțau la infracțiuni pentru perioade lungi de timp.

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