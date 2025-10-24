Accident cu doi morți, în Suceava: momentul în care un TIR a derapat pe șoseaua umedă și a spulberat o mașină de pe sensul opus

Un grav accident rutier s-a produs vineri după-amiază la ieșirea din localitatea Drăgușeni spre Cristești. Acest incident a implicat un TIR și un autoturism.

Două personae aflate în autoturism au rămas incarcerate și, din păcate, și-au pierdut viața, a precizat locotenent Alin Găleată, purtătorul de cuvânt al ISU Suceava.

La locul acestui accident au intervenit pompierii militari din Suceava cu două autospeciale echipate pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, potrivit News Bucovina.

În plus, au fost sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava. De asemenea, ISU Iași a trimis două autospeciale de descarcerare, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Echipajele de intervenție au reușit să scoată victimele din mașină, dar medicii au constatat decesul acestora. Șoferul de TIR, care era conștient și cooperant, a fost și el evaluat medical la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

De precizat este și că traficul rutier a fost blocat pe ambele sensuri, circulația fiind deviată pe ruta DN 15B – DN 15C – DN2 – Fălticeni. Potrivit News Bucovina, reluarea traficului normal a fost estimată după ora 17.00.

sursa foto& video: News Bucovina

Autorul recomandă:

Un copac a căzut peste două mașini în zona de nord a Capitalei

Un milionar a murit într-un accident aviatic în județul Vaslui. Cine era și cum s-a petrecut tragedia