Prima pagină » Actualitate » Pericol de explozie la liceul de Marină din Constanța, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze

Pericol de explozie la liceul de Marină din Constanța, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze

Ruxandra Radulescu
18 nov. 2025, 10:07, Actualitate
Pericol de explozie la liceul de Marină din Constanța, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze

Liceul de Marină din municipiul Constanţa a fost evacuat preventiv, marţi, după ce un șofer a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz care se afla în apropierea unităţii de învăţământ. Locuitorii din două imobile din zonă au fost evacuate. 

Update: Autoritățile ajunse la fața locului au închis gazele. Elevii au revenit în bănci.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţiştii au fost sesizaţi, marţi dimineaţă, cu privire la faptul că s-a produs un accident pe strada Soarelui din Constanţa.

”Deplasaţi la faţa locului, poliţiştii au constatat faptul că un tânăr, de 18 ani ar fi acroşat, cu autoturismul pe care îl conducea, o ţeavă de alimentare cu gaz. În urma impactului au rezultat doar pagube materiale. Şoferul a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ”, au afirmat reprezentanţii IPJ Constanţa.

Poliţiştii au delimitat şi blocat, temporar, circulaţia în zonă pentru protecţia cetăţenilor şi pentru a facilita accesul echipelor de intervenţie şi situaţii de urgenţă.

”Imediat, au fost luate măsuri pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ aflată în proximitate, precum şi interzicerea circulaţiei pietonilor şi a autovehiculelor în zona delimitată, pentru prevenirea unor incidente nefericite”, a menţionat sursa citată.
La momentul transmiterii acestei ştiri, traficul în zonă a fost reluat fără restricţii, situaţia fiind remediată.

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
11:25
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța
EVENIMENT Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia
11:17
Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia
NEWS ALERT BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro
11:03
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro
ULTIMA ORĂ Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul
11:00
Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul
EXTERNE MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump
10:58
MADURO se declară pregătit să discute „față în față” cu Trump
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Hotel din Istanbul evacuat după moartea turiștilor germani, posibil otrăviți. A murit și tatăl copiilor. Ancheta, foarte dificilă
Cancan.ro
S-a aflat cauza morții mamei și a celor doi copii din Istanbul. Ce s-a întâmplat cu ei la hotel, de fapt. Tatăl încă este internat la ATI
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
VIDEO. Un cerșetor care mergea cu bastonul s-a „vindecat” brusc într-o intersecție din Brașov și a urcat la volanul unei mașini
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Ce se întâmplă doctore
Gina Pistol are acum o siluetă de invidiat! Imagini WOW cu blondina: Cum a ajuns la 53 kg?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rivalul chinez al lui Cybertruck circulă deja în România - VIDEO
Descopera.ro
Metoda GARANTATĂ de slăbit! Oricine poate face asta
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă-ți dau 200 de euro, îți dai și fusta jos?
Descopera.ro
Războiul care a schimbat echilibrul de putere în întreaga lume
NEWS ALERT Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “s-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”
11:37
Administrația Prezidențială confirmă revocarea din funcție a lui Ludovic Orban. Surse de la Cotroceni pentru Gândul: “s-au despărțit în această dimineață, în condiții amiabile”
ULTIMA ORĂ Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
11:11
Volodimir Zelenski merge în Turcia pentru a relua negocierile de pace
VIDEO Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
11:06
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții”
UTILE Salată orientală de Post. O rețetă pe care este imposibil să o ratați
10:54
Salată orientală de Post. O rețetă pe care este imposibil să o ratați
FLASH NEWS Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”
10:48
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM”