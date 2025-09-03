Un accident grav a avut loc miercuri dimineață, pe DN 24C, între Românești și Dămideni, județul Botoșani. În coliziunea dintre un microbuz și un autoturism au fost implicate 15 persoane, dintre care 3 sunt resuscitate la fața locului. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Accidentul s-a produs pe drumul național 24C, în apropierea localităților Românești și Dămideni.

În accident au fost implicate 21 de persoane (4 aflate în autoturism și 17 în microbuz), dintre care 3 victime se află în stop cardio-respirator, fiind cu manevre de resuscitare în curs.

Toate celelalte persoane se află în evaluare medicală la fața locului. In acest moment, 7 persoane pleaca spre spital

Totodată, în sprijin s-a alocat și un elicopter SMURD.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani au confirmat că șapte persoane au fost descarcerate, iar trei dintre ele se află în stop cardio-respirator și au nevoie de resuscitare.

Două persoane, de 29 si 50 de ani, au fost declarate decedate . Se continuă resuscitarea pentru cea de a treia.

„Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului au fost mobilizate 1 autospecială de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 1 Unitate de Terapie Intensivă Mobilă, 3 ambulanțe SMURD și 1 autospecială pentru transport personal și victime multiple. Suplimentar, la fața locului au fost trimise și 4 ambulanțe aparținând Serviciului Județean de Ambulanță. Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, au transmis oficialii ISU.

Autoritățile continuă intervenția la fața locului, iar traficul în zonă este blocat.

Operațiunea de salvare a victimelor este în plină desfășurare la fața locului. Vom reveni cu nouăți imediat ce ele apar.