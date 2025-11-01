Prima pagină » Actualitate » Accident grav în Maramureș. Un bebeluș de 3 săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină. Căruțașul era beat criță

01 nov. 2025, 10:11, Actualitate
Accident grav în Maramureș, în urma căruia un bebeluș de trei săptămâni a murit, după ce o căruță a fost spulberată de o mașină.

În respectiva căruță, erau șapte oameni: 3 adulți și 4 copii, cu vârste cuprinse între 3 săptămâni și 6 ani. Din primele informații, aceștia se întorceau de la Ziua Morților când, în localitatea Suciu de Jos, când au fost izbiți în plin de o mașină. Șoferul a observat târziu căruța și nu a putut o evite. Conducătorul atelajului a fost testat și era băut. Alcooltestul a arătat o valore de 0,91. În cazul șoferului mașinii, rezultatul a fost zero.

Conform primelor informații, căruța nu era vizibilă în trafic, iar șoferul autoturismului nu a observat-o la timp, impactul fiind extrem de puternic. Victimele au fost aruncate pe carosabil.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje SMURD și ambulanțe, fiind mobilizate chiar și o autospecială pentru transportul victimelor multiple și o unitate mobile de terapie intensivă.

Toate cele nouă personae implicate au fost evaluate medical la fața locului, cinci dintre ele fiind transportate de urgență la spital: patru copii cu vârste între 3 săptămâni și 6 ani, și un adult.

Medicii de la UPU Târgu Lăpuș au confirmat bebeluşul de trei săptămâni a suferit traumatisme extrem de grave și nu a mai putut fi salvat.

De asemenea, un alt copil, în vârstă de șase ani, este în stare critică, fiind intubat după un traumatism cranian grav cu fractură de craniu, în timp ce un băiețel de doi ani a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare pentru a i se face investigații suplimentare.

În ce-i privește pe părinții copiilor, mama copiilor are răni ușoare, iar tatăl, care conducea căruța, a suferit o fractură deschisă de gambă.

Oamenii legii au stabilit șoferul autoturismului nu consumase alcool, dar căruțașul era băut aparatul etilotest a indicat 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În urma impactului, un minor a decedat și alte persoane au fost transportate la spital. Se continuă cercetările pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului”, au precizat reprezentanții IPJ Maramureș.

Familia se întorcea din localitatea Groșii Țibleșului, acolo unde participase la sărbătoarea de Luminăție, un obicei de pomenire a celor trecuți din viață. Conform martorilor, căruța nu era echipată cu elemente reflectorizante și se deplasa pe șosea după lăsarea întunericului.

