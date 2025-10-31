Un tânăr s-a trezit din comă pentru a-și acuza iubita, apoi a murit. Ce i-a spus, de fapt

Un tânăr care urma să devină tata a murit la câteva luni după ce a suferit leziuni grave, într-un accident de mașină în Florida. Dar înainte de a muri, el a făcut o dezvăluire șocantă despre iubita sa, însărcinată.

Daniel Waterman, în vârstă de 22 de ani, s-a trezit din comă pentru puțin timp și a afirmat că iubita lui, Leigha Mumby, în vârstă de 24 de ani, i-a spus: „O să primești ceea ce meriți”, înainte de a intra cu mașina în care se aflau într-un copac, pe 9 februarie, conform People.

Leigha Mumby a fost arestată în iulie, în baza unui mandat emis sub acuzația de conducere imprudentă ce a provocat leziuni corporale grave și vătămare corporală gravă, conform sursei citate.

Vineri, 24 octombrie, tânăra a fost acuzată de omor din culpă la volan, după ce Waterman a murit din cauza rănilor suferite, pe 8 octombrie.

După ce a fost salvat din accidentul produs în februarie, Daniel Waterman a fost transportat la spital cu leziuni grave, chiar cu o leziune la coloanal vertebrală și traumatisme la cap și la față.

Mama sa, originară din New York, a povestit că fiul ei a intrat în comă după accident. Apoi, el s-a trezit din comă și a fost interogat de anchetatori.

În timpul unui interogatoriu din luna mai, potrivit declarației sub jurământ, Daniel a spus că în noaptea incidentului, Leigha Mumby a lovit un copac în timp ce se certau.

Tânărul le-a spus polițiștilor că disputa a început în contextul în care tânăra a aflat că este însărcinată, arată plângerea.

Pe măsură ce discuțiile se intensificau, iubita sa ar fi început să conducă imprudent, a spus Waterman poliției, explicând că, la un moment dat, ea a încetinit iar el a încercat să scape.

Apoi, Mumby ar fi accelerat din nou și ar fi spus: „Nu-mi pasă ce se întâmplă, vei primi ce meriți”, înainte de a lovi mașina de un copac, a declarat Waterman, potrivit plângerii.

Amândoi au fost grav răniți. Mumby le-ar fi declarat anchetatorilor, la câteva zile după incident, că nu știe ce s-a întâmplat înainte de accident și că își amintește că s-a trezit „în chinuri groaznice”, conform anchetatorilor.

Leigha Mumby și copilul nenăscut au supraviețuit accidentului. Familia lui Waterman luptă acum pentru custodia bebelușului, în așteptarea unui test de paternitate. „Nu putem lăsa copilul să crească cu o mamă care ar putea face așa ceva”, a declarat bunicul lui Waterman.

Mumby a pledat nevinovată la acuzațiile inițiale de conducere imprudentă care a cauzat vătămări corporale grave și agresiune agravată cu o armă mortală, conform înregistrărilor judiciare online.

Autorul recomandă:

POVESTEA de succes a unui tânăr care s-a pensionat la 32 de ani, după ce a reușit să devină independent financiar: „Necesită efort minim”

Un tânăr cioban din județul Mureș, plecat la MUNCĂ în Germania, a avut o surpriză neplăcută când a venit vorba de bani. Cu cât era plătit