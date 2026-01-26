Accident grav pe DN 7 soldat cu un mort și patru răniți, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent. Trafic îngreunat în zona Seaca

Un accident rutier grav s-a produs luni dimineață pe DN 7, pe Valea Oltului, după ce un TIR și un autoturism s-au ciocnit violent în zona localității Seaca, județul Vâlcea. În urma coliziunii, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, șoferul autoturismului fiind în stare foarte gravă.

Update: Un tânăr de 19 ani din Pitești, județul Argeș, a decedat, iar alte patru persoane au ajuns la spital, luni dimineața, după ce autoturismul în care se aflau s-a izbit de un autotren, pe DN 7, în localitatea Călimănești, zona Seaca.

Potrivit autorităților din Vâlcea, din primele cercetări se pare că tânărul aflat la volanul autoturismului, care circula dinspre Sibiu spre Râmnicu Vâlcea, s-a angajat în depășirea unui vehicul și a intrat în coliziune frontală cu autotrenul care venea din sens opus.

În urma impactului, șoferul autoturismului a rămas prins între fiarele mașinii, fiind scos de pompieri inconștient și predat echipajelor medicale care au încercat zeci de minute să-l resusciteze.

„În urma accidentului au rezultat cinci victime, dintre care patru au fost transportate la UPU Vâlcea, conștiente și cooperante. Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de personalul medical, pentru bărbatul descarcerat nu s-a putut face nimic, fiind declarat decesul acestuia”, a precizat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, Sorin Albinaru.

Știrea inițială

Un accident rutier deosebit de grav a avut loc pe DN 7, pe Valea Oltului, pe raza localității Călimănești. Potrivit primelor informații, un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism, impactul fiind unul extrem de puternic, potrivit DRDP Craiova

În urma accidentului, patru persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind evaluate de echipajele de intervenție sosite la fața locului, șoferul autoturismului suferind răni grave, acesta fiind resuscitat de medicii aflați pe ambulanță.

Intervenția este în plină desfășurare, starea șoferului autoturismului este extrem de gravă.

Din cauza accidentului, circulația rutieră pe Valea Oltului a fost complet blocată temporar la prima oră a dimineții.

Conform datelor furnizate de Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratul General al Poliției Române, în prezent traficul se desfășoară cu dificultate pe DN 7, pe tronsonul Râmnicu Vâlcea – Căciulata, în apropierea localității Seaca.

Atenție șoferi. Trafic îngreunat din cauza ceții pe mai multe șosele din țară

Autoritățile avertizează că se circulă în condiții dificile din cauza ceții dense, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere importante din țară, inclusiv pe autostrăzile A1 București – Pitești, A2 București – Constanța și A3 București – Ploiești.

Ceața afectează, de asemenea, municipiul București și județele Alba, Brăila, Călărași, Dolj, Galați, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

Pe celelalte drumuri naționale și pe autostrada A7 Ploiești – Adjud, traficul se desfășoară fluent. Condiții normale sunt semnalate și pe DN1 Ploiești – Brașov și DN7 Pitești – Sibiu, unde carosabilul este preponderent umed, iar vizibilitatea bună.