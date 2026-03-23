Accident grav pe Drumul Express Craiova-Pitești. Autocar plin cu zeci de copii, lovit de un autoturism

Accident grav produs în această dimineață pe DEx12, în județul Argeș, un autoturism a fost lovit de un autocar în care erau zeci de copii. Potrivit primelor informații, șoferul mașinii este grav rănit, iar autoritățile au intervenit de urgență la fața locului.

Potrivit știripesurse, accidentul grav a avut loc luni dimineață pe DEx12, pe sensul de mers către Pitești, în zona localității Albota, la kilometrul 104. În coliziune au fost implicate un autoturism și un autocar de transport persoane.

Autocar plin cu zeci de copii, lovit de un autoturism

Potrivit primelor informații, în autocar erau aproximativ 42 de persoane, dintre care 38 de copii și 4 adulți. Până acum nu au fost raportate victime în rândul copiilor, însă operațiunea este în desfășurare.

Conducătorul autoturismului ar fi suferit răni grave în urma impactului și a fost evaluat de echipajele medicale sosite la fața locului.

Polițiștii de la Serviciul Rutier Argeș au intervenit la fața locului și efectuează verificări pentru a determina cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Circulația în zonă se desfășoară îngreunat, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste prudență.

