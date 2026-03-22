Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș. A intervenit elicopterul SMURD

Un bărbat de 58 de ani din județul Mureș a fost atacat de urs, în cursul zilei de duminică, 22 martie 2026. Incidentul a avut loc în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari). La fața locului a intervenit un elicopter SMURD.

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a ajuns în mâinile medicilor, după ce a fost atacat de urs în pădurea situată între localitățile Torba (comuna Măgherani) și Abud (comuna Ghindari). În urma atacului, bărbatul s-a ales cu răni grave la mâini și picioare, scrie Mediafax.

Un bărbat a fost atacat de urs, în județul Mureș

ISU Mureș a transmis faptul că pompierii militari din cadrul Stației de Pompieri Miercurea Nirajului, în jurul orei 12:30, au fost solicitați să intervină la caz. Bărbatul de 58 de ani se afla în zona împădurită, rănit. La fața locului au intervenit și o ambulanță SMURD, precum și elicopterul SMURD Brașov.

În momentul intervenției, bărbatul era conștient și se afla singur în momentul producerii atacului. Bărbatul urma să fie transportat la UPU Târgu Mureș, după preluarea cu elicopterul SMURD.

Sursă foto: Mediafax Foto