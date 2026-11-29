Vremea severă continuă să provoace probleme în mai multe zone ale țării. La Buzău, un copac de mari dimensiuni a fost doborât de vânt pe Bulevardul Nicolae Bălcescu și a căzut peste un stâlp de beton, care s-a prăbușit ulterior peste un autoturism aflat în deplasare. Din fericire, persoanele aflate în mașină au reușit să se evacueze și nu au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentul s-a produs sâmbătă seara, pe fondul fenomenelor meteorologice asociate avertizării de Cod portocaliu. Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacului și a stâlpului căzut peste autoturism.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău, ocupanții mașinii nu au rămas blocați în interior și s-au autoevacuat înainte de sosirea echipajelor de intervenție.

„Persoanele aflate în autoturism s-au autoevacuat, nu au fost încarcerate şi nu au necesitat îngrijiri medicale”, au transmis pompierii.

La fața locului au fost anunțate autoritățile locale și echipa operatorului de distribuție a energiei electrice, pentru gestionarea situației.

Trei intervenții ale pompierilor din cauza copacilor doborâți de vânt

În ultimele 24 de ore, pompierii buzoieni au intervenit în trei misiuni pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil. Intervențiile au avut loc în localitățile Țintești și Istrița, precum și în municipiul Buzău.

Incidentul de la Buzău vine în contextul în care primul val de ninsori din această iarnă a afectat mai multe județe din România. Sudul țării se numără printre cele mai afectate regiuni, unde ninsorile abundente și viscolul au provocat blocaje în trafic, drumuri închise și căderi de arbori.

În județul Teleorman, circulația rutieră a fost închisă pe DN65E, între Roșiorii de Vede și Furculești, pe o distanță de aproximativ 30 de kilometri, din cauza ninsorii și a viscolului. Șoferii au la dispoziție ruta ocolitoare DN6 – DN52, pe traseul Roșiorii de Vede – Alexandria – Furculești.

În Argeș, utilajele de deszăpezire acționează inclusiv pe DN7C – Transfăgărășan, iar în zona Olteniei drumarii intervin pentru îndepărtarea arborilor căzuți pe carosabil.

Totodată, în județul Constanța, echipele Secției Drumuri Naționale patrulează pe șosele și împrăștie material antiderapant pentru prevenirea formării poleiului. Autoritățile le recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte indicațiile echipajelor de intervenție.