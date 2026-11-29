În 2015, David Hole căuta aur în Parcul Regional Maryborough, din centrul statului Victoria, Australia. Înarmat cu un detector de metale, a descoperit ceva neobișnuit: o piatră foarte grea, de culoare roșiatică, aflată într-un strat de argilă galbenă. A luat-o acasă și a încercat totul pentru a o deschide, fiind convins că în interior se află un bulgăre de aur.

Maryborough se află în regiunea „Goldfields” (Câmpurile de Aur), unde goana după aur din Australia a atins apogeul în secolul al XIX-lea. Pentru a sparge obiectul găsit, Hole a folosit un ferăstrău pentru piatră, un polizor unghiular, o bormașină și chiar a încercat să-l scufunde în acid. Totuși, nici măcar un baros nu a reușit să provoace vreo crăpătură. Asta pentru că obiectul pe care se străduia atât de mult să-l deschidă nu era un bulgăre de aur, scrie Science Alert.

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După cum a aflat ani mai târziu, era vorba despre un meteorit rar.

„Avea un aspect sculptat, cu mici adâncituri”, a declarat în 2019 Dermot Henry, geolog la Muzeul din Melbourne, pentru publicația The Sydney Morning Herald.

Muzeul din Melbourne a dezvăluit misterul pietrei

Nereușind să deschidă „piatra”, dar rămânând intrigat, Hole a dus obiectul la Muzeul din Melbourne pentru a fi identificat.

„Am analizat multe pietre despre care oamenii credeau că sunt meteoriți”, a spus Henry pentru Channel 10 News.

De fapt, deși lucra la muzeu de 37 de ani și examinase mii de roci, Henry a precizat că doar două dintre obiectele aduse s-au dovedit a fi, într-adevăr, meteoriți. Acesta era unul dintre cele două.

„Dacă ai vedea o astfel de piatră pe Pământ și ai ridica-o, nu ar trebui să fie atât de grea”, a explicat pentru The Sydney Morning Herald Bill Birch, geolog la Muzeul din Melbourne.

Cercetătorii au publicat o lucrare științifică în „Proceedings of the Royal Society of Victoria”, în care descriu un meteorit vechi de 4,6 miliarde de ani, pe care l-au numit „Maryborough”, după orașul din apropierea locului în care a fost descoperit.

Roca de 17 kilograme, analizată de geologi

Meteoritul Maryborough cântărește nu mai puțin de 17 kilograme. După ce cercetătorii au tăiat o bucată mică folosind un ferăstrău cu diamant, au descoperit că acesta are un conținut ridicat de fier, fiind clasificat drept o condrită obișnuită de tip H5. Odată secționat, se pot observa în interiorul său mici picături cristalizate de minerale silicatice, numite condrule.

„Meteoriții reprezintă cea mai ieftină formă de explorare spațială. Ei ne poartă înapoi în timp, oferind indicii despre vârsta, formarea și chimia Sistemului nostru Solar (inclusiv a Pământului)”, a declarat Henry.

„Unii oferă o privire în interiorul profund al planetei noastre. În anumiți meteoriți există «praf stelar» chiar mai vechi decât Sistemul nostru Solar, care ne arată cum se formează și evoluează stelele, creând elementele din tabelul periodic.

Meteoritul Maryborough este unul dintre cei doar 17 meteoriți înregistrați vreodată în statul australian Victoria

Deși cercetătorii nu știu încă de unde provine meteoritul și de cât timp se află pe Pământ, au totuși câteva ipoteze. Sistemul nostru solar a fost, la un moment dat, o masă de praf și roci condritice aflată în rotație. În cele din urmă, gravitația a reunit o mare parte din acest material, formând planete, în timp ce resturile au ajuns, în cea mai mare parte, într-o vastă centură de asteroizi.

„Acest meteorit provine, cel mai probabil, din centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter; a fost dislocat de acolo în urma unor coliziuni între asteroizi, pentru ca, într-o zi, să se izbească de Pământ”, a declarat Henry pentru Channel 10 News, mai scrie sursa citată anterior.

Datarea cu carbon sugerează că meteoritul se află pe Pământ de mai puțin de 1.000 de ani. În plus, între 1889 și 1951 au fost raportate mai multe observații de meteori care ar putea corespunde momentului sosirii sale pe planeta noastră.

Cercetătorii susțin că meteoritul Maryborough este mult mai rar decât aurul, ceea ce îl face extrem de valoros pentru știință.

Este unul dintre cei doar 17 meteoriți înregistrați vreodată în statul australian Victoria și reprezintă a doua cea mai mare masă condritică, după un exemplar uriaș de 55 de kilograme, identificat în 2003.