Condusul pe timp de iarnă poate fi dificil, dar acești pași simpli te pot ajuta să rămâi în siguranță.

Iarna se apropie cu pași repezi, aducând cu ea cea mai periculoasă perioadă a anului pentru șoferi. Condițiile meteorologice nefavorabile și prezența materialului antiderapant pe șosele pot afecta autovehiculul, influențându-i atât performanța, cât și starea generală.

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Din fericire, o pregătire adecvată poate face o diferență semnificativă. Iată principalele verificări pe care le poți efectua pentru a te asigura că mașina ta este complet pregătită pentru lunile următoare, potrivit The Independent.

1. Verifică anvelopele

Verificările ar trebui să înceapă cu anvelopele mașinii. Acestea reprezintă principalul punct de contact dintre vehicul și carosabil, fiind, prin urmare, esențiale atât pentru performanță, cât și pentru siguranță. Pe timp de iarnă, anvelopele sunt supuse unui efort suplimentar: trebuie să evacueze apa pentru a asigura aderența și să facă față temperaturilor scăzute.

Potrivit OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, conducerea unui autovehicul pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă reprezintă contravenție.

2. Testează bateria

În timpul verii, bateria mașinii nu este supusă unui efort intens. Totuși, odată cu scăderea temperaturilor, bateria trebuie să depună un efort mai mare pentru a porni motorul – acesta fiind și motivul pentru care multe baterii cedează tocmai iarna.

Există câteva semne clare care indică faptul că bateria este pe sfârșite. Dacă motorul pornește cu dificultate sau dacă farurile par mai slabe în intensitate, este foarte probabil ca bateria să înceapă să se defecteze. Unele mașini pot fi dotate și cu un martor luminos de avertizare pentru baterie, un indiciu clar că este necesară înlocuirea acesteia.

3. Verificați lichidul de răcire și antigelul

Despre lichidul de răcire se vorbește adesea vara, deoarece ajută la menținerea unei temperaturi constante a motorului când afară este cald, însă acesta este la fel de important și iarna. Verificați dacă nivelul lichidului de răcire este corespunzător – faceți acest lucru doar când motorul este rece – și completați cu tipul de lichid adecvat pentru vehiculul dumneavoastră, dacă este necesar, mai scrie sursa citată anterior.

Nu umpleți niciodată rezervorul lichidului de răcire doar cu apă. Aceasta poate îngheța la temperaturi scăzute și poate deteriora sistemul. Asigurați-vă, de asemenea, că utilizați lichidul de răcire și antigelul potrivite pentru modelul specific al mașinii dumneavoastră.

4. Verificați lichidul de parbriz – și nu folosiți doar apă

Atunci când pe șosele există nisip, sare sau murdărie, posibilitatea de a curăța parbrizul este esențială. De aceea, trebuie să vă asigurați că există o cantitate suficientă de lichid de parbriz în sistem. Folosiți întotdeauna un lichid de parbriz adecvat. Apa simplă poate îngheța și poate provoca defecțiuni ale sistemului.

Există diverse tipuri de lichid de parbriz, concepute pentru a rezista la temperaturi diferite. Verificați ambalajul pentru a vă asigura că produsul este potrivit pentru zona în care locuiți sau pentru destinația către care călătoriți.

5. Verificați ștergătoarele

În timp ce vă ocupați de lichidul de parbriz, verificați dacă ștergătoarele funcționează corespunzător. Zgomotele neobișnuite (scârțâituri) sau dârele lăsate pe parbriz indică faptul că lamelele de cauciuc sunt uzate, iar crăpăturile sau deteriorarea vizibilă a cauciucului sunt semne clare că acestea trebuie înlocuite. Nu uitați, de asemenea, că dacă temperatura scade sub zero grade și ștergătoarele îngheață, nu trebuie să încercați să le folosiți. Dacă le acționați în timp ce sunt lipite de parbriz, riscați să ardeți rapid motoarele acestora. În schimb, dezghețați-le mai întâi de pe sticlă folosind un spray antigel sau apă caldă, nu clocotită.

6. Verificați sistemul de iluminare

Pe măsură ce zilele devin mai scurte, iar nopțile mai lungi, sistemul de iluminare al mașinii capătă o importanță și mai mare. Verificați farurile, luminile de frână, semnalizatoarele, lămpile din spate și proiectoarele de ceață. Nu uitați să verificați dacă funcționează și luminile pentru numărul de înmatriculare.

De asemenea, asigurați-vă că luminile sunt întotdeauna curate. Acumularea de murdărie le poate reduce semnificativ eficiența.

7. Verificați dacă aveți un kit pentru situații de urgență

Nimănui nu îi place să se gândească la posibilitatea unei defecțiuni auto, însă astfel de situații pot apărea din când în când. O defecțiune pe timpul iernii poate fi deosebit de gravă, deoarece temperaturile scăzute fac ca rămânerea în pană pe marginea drumului să fie mult mai periculoasă.

Ca măsură de precauție, este bine să aveți la îndemână un kit de urgență. Nu trebuie să fie ceva complicat, dar o pătură călduroasă, o baterie externă încărcată pentru telefonul mobil și câteva alimente neperisabile pot face ca o pană auto să fie mult mai puțin stresantă și mult mai sigură.